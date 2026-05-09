José Mourinho a également été interrogé sur la dimension politique de la compétition. Si le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé la présence de l’Iran, les appels à l’exclusion de la sélection perse se multiplient. Paolo Zampolli, envoyé spécial du président américain Donald Trump, a même suggéré que l’Italie puisse remplacer l’Iran si les tensions au Proche-Orient venaient à s’aggraver.

Mourinho, lui, tranche net : « D’un côté, il y a la politique ; de l’autre, le sport. » Et d’ajouter, catégorique : « Les joueurs iraniens se sont qualifiés et ils méritent de disputer la Coupe du monde, même si trop d’équipes y participent. »