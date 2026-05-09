Dans une interview accordée au magazine Sport Week, l’entraîneur du Benfica a déclaré : « Le Portugal est capable de tout. Il dispose d’une génération incroyable. Il y a un an, il a remporté la Ligue des nations. Nous avons remporté l’Euro en 2016 et cette génération est techniquement supérieure à celle-là. Bien sûr, il y a le Brésil de Carlo Ancelotti et l’Argentine, mais le Portugal peut remporter cette Coupe du monde. »
Traduit par
« Une génération incroyable » : José Mourinho voit un sérieux prétendant au titre mondial
José Mourinho a également été interrogé sur la dimension politique de la compétition. Si le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé la présence de l’Iran, les appels à l’exclusion de la sélection perse se multiplient. Paolo Zampolli, envoyé spécial du président américain Donald Trump, a même suggéré que l’Italie puisse remplacer l’Iran si les tensions au Proche-Orient venaient à s’aggraver.
Mourinho, lui, tranche net : « D’un côté, il y a la politique ; de l’autre, le sport. » Et d’ajouter, catégorique : « Les joueurs iraniens se sont qualifiés et ils méritent de disputer la Coupe du monde, même si trop d’équipes y participent. »
- AFP
Mourinho rend hommage à Zidane
Mourinho a également abordé d’autres sujets. Interrogé sur l’incarnation même de l’esthétique footballistique et sur un joueur qui incarne parfaitement l’élégance, il n’a pas hésité longtemps. « Le premier nom qui me vient à l’esprit est Zinédine Zidane », a déclaré Mourinho. « Marco Materazzi va peut-être m’en vouloir de dire ça, mais regarder Zizou jouer était un pur bonheur. »
Rappelons que Zidane et Materazzi, ancien protégé de Mourinho, sont en froid depuis le célèbre coup de tête de la finale de la Coupe du monde 2006.
Mourinho dévoile sa ville préférée
Interrogé sur sa réputation de génie tactique, José Mourinho a fait valoir sa capacité à anticiper les événements d’une rencontre. Son ancien joueur à la Roma, Nicolo Zaniolo, avait un jour affirmé que le technicien portugais était presque infaillible dans ses prédictions.
« Presque », a-t-il coupé d’un sourire. Une prévision lui est particulièrement restée en mémoire : « J’avais anticipé, et cela s’est réalisé, que Zaniolo marquerait le but décisif lors de la finale de la Ligue Europa Conférence entre mon équipe de la Roma et Feyenoord. »
Malgré son départ pour le Benfica, son cœur semble être resté dans la capitale italienne. Interrogé sur sa ville préférée en tant qu’entraîneur, il a répondu : « L’essentiel, c’est d’être avec les gens que j’aime. Ça pourrait même être le Sahara. » Avant de préciser : « En ce qui me concerne, Rome est la plus belle ville du monde. »
- Getty Images
Mourinho va-t-il revenir au Real Madrid ?
En pleine crise au Real Madrid, le retour de José Mourinho se précise. Selon Sky Sport, le technicien portugais, déjà en poste de 2010 à 2013, serait en pole position, mais il poserait deux conditions nettes.
Selon Sky Sport, le technicien portugais, qui avait déjà dirigé les Merengues de 2010 à 2013, serait désormais en pole position, mais il poserait deux conditions fermes : le « contrôle total » et un « droit de regard important sur les transferts ».