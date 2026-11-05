Une décision qui s'est fait longtemps attendre : les secrets de la retraite surprise de Cristiano Ronaldo

Ce ne fut pas une simple fin de carrière internationale, mais le moment des adieux d'un homme dont le nom restera associé aux plus grands chapitres du football portugais, et qui a porté les rêves de son pays sur ses épaules pendant plus de deux décennies.

Cristiano Ronaldo, habitué à pulvériser les records et à refuser de céder face au temps, est enfin arrivé à l'étape qui le guettait depuis longtemps, mettant un terme à son aventure sous le maillot du Portugal à l'âge de 41 ans, laissant derrière lui un héritage difficile à reproduire.

Mais derrière cette décision surprise se cache une longue histoire de défis et de calculs, et peut-être des raisons qui n'ont pas encore été révélées au grand jour.