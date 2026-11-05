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Une décision qui s'est fait longtemps attendre : les secrets de la retraite surprise de Cristiano Ronaldo

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Ce ne fut pas une simple fin de carrière internationale, mais le moment des adieux d'un homme dont le nom restera associé aux plus grands chapitres du football portugais, et qui a porté les rêves de son pays sur ses épaules pendant plus de deux décennies.

Cristiano Ronaldo, habitué à pulvériser les records et à refuser de céder face au temps, est enfin arrivé à l'étape qui le guettait depuis longtemps, mettant un terme à son aventure sous le maillot du Portugal à l'âge de 41 ans, laissant derrière lui un héritage difficile à reproduire.

Mais derrière cette décision surprise se cache une longue histoire de défis et de calculs, et peut-être des raisons qui n'ont pas encore été révélées au grand jour.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAININGAFP

    La crise Jesus : l'étincelle qui a précipité la fin de l'aventure internationale

    La crise qui a éclaté entre Cristiano Ronaldo et son compatriote Jorge Jesus, l'actuel sélectionneur du Portugal, constitue l'un des principaux facteurs ayant assombri l'avenir du capitaine de la sélection, après que des divergences d'ordre technique se sont transformées en confrontation publique, qui s'est soldée par le départ de la star portugaise du rassemblement de son pays, avant qu'il n'annonce par la suite son intention de mettre un terme à sa carrière internationale à l'issue de la trêve actuelle.

    À lire aussi : pourquoi Al-Ahli Saoudien est-il revenu sur le limogeage de Bušić ?

    La crise a débuté lorsque Jesus a laissé Ronaldo sur le banc des remplaçants durant toute la rencontre face à la Norvège, alors que l'entraîneur l'avait informé de la possibilité de jouer environ 30 minutes, avant de renoncer à le faire entrer pour des raisons tactiques.

    Ronaldo a estimé que son entraîneur n'avait pas respecté l'accord conclu entre eux, puis le différend s'est envenimé après que Jesus s'est exprimé dans les médias d'une manière qui ne correspondait pas à ce qui avait été convenu lors d'une réunion privée entre eux.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP

    Préserver l'héritage

    Il ne semble pas que la décision de Cristiano Ronaldo de mettre un terme à sa carrière internationale soit uniquement liée aux récentes mésententes, mais qu'elle soit aussi liée à sa volonté de préserver l'image historique qu'il s'est forgée sous le maillot de la sélection du Portugal durant plus de deux décennies.

    La légende portugaise a remporté avec son pays des trophées exceptionnels, dont les plus marquants sont le sacre à l'Euro 2016 et la Ligue des nations à deux reprises, en 2019 et 2025, et il est devenu le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales avec un total de 146 buts.

    À l'aube de ses 41 ans, Ronaldo est conscient que poursuivre sur les terrains comporte des défis physiques et techniques croissants, et il ne souhaite peut-être pas que ses dernières années avec la sélection se transforment en un spectacle éloigné de l'image sous laquelle le monde avait l'habitude de le voir.

    Ainsi, la retraite internationale pourrait représenter pour lui une tentative de conclure l'aventure au moment qu'il juge opportun, tout en préservant un héritage qu'il sera difficile à n'importe quel joueur de reproduire.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Ronaldo a compris la vérité !

    À 41 ans, Cristiano Ronaldo ne possède plus les mêmes capacités physiques qui lui avaient permis d'imposer sa domination pendant de longues années, et son niveau technique n'affiche plus la régularité ni l'influence qu'il avait l'habitude d'offrir au sommet de sa carrière.

    Et malgré sa capacité toujours présente à marquer et à faire la différence dans certains matches, les exigences de la compétition au plus haut niveau sont devenues plus difficiles avec l'âge, ce qui a peut-être pu le pousser à réévaluer son avenir international.

    Le capitaine du Portugal a peut-être compris que la prochaine étape ne serait pas facile, et qu'il ne pourrait plus apporter le même plus qu'il avait coutume d'offrir à la sélection de son pays, en particulier avec la hausse du niveau de la concurrence et l'émergence d'une nouvelle génération de joueurs.

    De ce point de vue, son choix de s'éloigner de la sélection pourrait être une tentative de mettre un terme à son parcours international avant que son image ne décline davantage, tout en laissant la place aux talents montants pour assumer la responsabilité et poursuivre l'écriture de l'histoire du Portugal.

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  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Économiser l'énergie pour le dernier rêve

    Ronaldo a encore un défi exceptionnel qu'il souhaite relever avant de baisser le rideau sur sa carrière footballistique : atteindre le 1000e but, afin de devenir le premier joueur de l'histoire du football à franchir ce cap de buteur légendaire.

    À l'approche de ses 42 ans, préserver sa condition physique et gérer ses efforts est devenu encore plus crucial, d'autant que continuer à évoluer à un haut niveau exige de lui qu'il manie ses capacités physiques avec prudence.

    Mettre un terme à son parcours international pourrait faire partie du plan de Ronaldo pour économiser son énergie et se concentrer davantage sur ses apparitions avec son club, tout en réduisant les charges liées aux déplacements et aux matches internationaux, afin de se donner une plus longue chance de poursuivre le rêve des mille buts.

    Après avoir presque tout gagné sous le maillot du Portugal, il semble que la légende veuille orienter ce qu'il reste de sa carrière vers le chiffre qui pourrait rendre sa fin encore plus exceptionnelle.

  • FBL-POR-RONALDOAFP

    Une décision qui s'est fait trop attendre

    On s'attendait à ce que Ronaldo mette un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2022, en particulier après l'élimination en quart de finale face au Maroc, dans l'un des moments les plus difficiles de son parcours avec l'équipe du Portugal.

    Mais la star portugaise a refusé de se résigner à l'idée de la fin, insistant pour poursuivre l'aventure, convaincue de sa capacité à apporter davantage sous le maillot de son pays, et notamment à décrocher le titre de la Coupe du monde 2026.

    Sa décision de l'époque est alors venue confirmer sa volonté de repousser sa retraite, ce qui s'est traduit par de nouveaux records battus et par sa contribution au sacre du Portugal en Ligue des nations 2025.

    Mais après plusieurs années supplémentaires passées à tout donner, et à l'approche de ses 42 ans, Ronaldo semble désormais plus proche de la conviction que le moment est venu de refermer le chapitre international de sa carrière, après avoir offert à la sélection de son pays bien plus que beaucoup ne l'imaginaient.

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