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« Un truc ridicule ! » - La bizarre routine de rassemblement de Chelsea critiquée par Gary Neville, qui demande à Liam Rosenior d'« arrêter ça »
Une routine qui a fait l'objet de moqueries
Après la défaite de samedi face à Newcastle, la préparation d'avant-match de Chelsea a de nouveau fait l'objet d'une attention particulière, les joueurs ayant encerclé l'arbitre Paul Tierney au centre du terrain lors d'un rassemblement pour le moins étrange. Depuis son arrivée en janvier, Rosenior a fait de cette routine un pilier de l'équipe. Cependant, la dernière version en date, dans laquelle Tierney a été contraint de se tenir debout, l'air mal à l'aise, au milieu des joueurs, a été largement tourné en dérision. Cette décision tactique a soulevé des questions quant à savoir si les Blues privilégient le « spectacle » au détriment du fond pendant leur récente période de crise, même si Rosenior a défendu ce rituel et réprimandé l'arbitre pour s'être immiscé.
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« Ça frôle le culte »
S'exprimant dans son podcast surSky Sports, Neville n'a pas mâché ses mots, qualifiant ce rassemblement de distraction injustifiée. « J'ai trouvé ça extrêmement étrange, vraiment bizarre », a déclaré l'ancien défenseur anglais. « Si vous avez besoin d'un rassemblement 10 secondes avant le coup d'envoi pour vous motiver les uns les autres, c'est que vous avez mal préparé le match. » L'ancien capitaine de Manchester United a affirmé que de telles démonstrations n'étaient « que pour le spectacle » et « relevaient presque du culte », avant de lancer un ultimatum sans détour au manager de Chelsea : « J'y mettrais fin immédiatement, je couperais cela dans l'œuf. Il faut juste arrêter. C'est absurde – tout cela n'a aucun sens. »
Une série de mauvais résultats ces derniers temps
La polémique autour des « artifices » de Chelsea coïncide avec une baisse de forme inquiétante sur le terrain. Après un regain de forme initial sous la houlette de Rosenior, les Blues n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matchs de Premier League, glissant à la sixième place du classement. Leurs ambitions en coupe nationale ont également été stoppées par Arsenal en Carabao Cup. Les critiques affirment que l'accent mis sur des manifestations psychologiques comme le rassemblement ne parvient pas à masquer des problèmes tactiques profondément enracinés, comme le démontre le fait que des adversaires comme Newcastle ne se sont pas laissés impressionner par ce spectacle et ont remporté le match 1-0.
- AFP
Une montagne à gravir face au PSG
Ce mardi, Chelsea devra faire face à l'épreuve ultime de son caractère en accueillant le PSG, tenant du titre de la Ligue des champions, à Stamford Bridge. Après une défaite cuisante 5-2 lors du match aller, les Blues ont besoin d'un véritable miracle pour se qualifier pour les quarts de finale, où un éventuel match contre Liverpool ou Galatasaray les attend. Alors que la saison arrive à un tournant décisif, Rosenior doit décider s'il va suivre les conseils de Neville et « étouffer le problème dans l'œuf » ou s'en tenir à ses routines controversées.
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