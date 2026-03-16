« Un truc ridicule ! » - La bizarre routine de rassemblement de Chelsea critiquée par Gary Neville, qui demande à Liam Rosenior d'« arrêter ça »

Après la défaite de samedi face à Newcastle, la préparation d'avant-match de Chelsea a de nouveau fait l'objet d'une attention particulière, les joueurs ayant encerclé l'arbitre Paul Tierney au centre du terrain lors d'un rassemblement pour le moins étrange. Depuis son arrivée en janvier, Rosenior a fait de cette routine un pilier de l'équipe. Cependant, la dernière version en date, dans laquelle Tierney a été contraint de se tenir debout, l'air mal à l'aise, au milieu des joueurs, a été largement tourné en dérision. Cette décision tactique a soulevé des questions quant à savoir si les Blues privilégient le « spectacle » au détriment du fond pendant leur récente période de crise, même si Rosenior a défendu ce rituel et réprimandé l'arbitre pour s'être immiscé.