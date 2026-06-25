« Un sujet très sérieux » : Jürgen Klopp quitte l'interview après une question sur Bastian Schweinsteiger

Consultant pour la chaîne ARD, Schweinsteiger avait créé la polémique juste avant la rencontre entre la sélection allemande et la Côte d’Ivoire en décrivant le style de jeu des Africains comme « sauvage », « peu orthodoxe » et « peu tactique », avant de le résumer comme du « football africain ».

Ses propos lui ont valu de vives critiques. Dans une tribune publiée par le Spiegel, le journaliste et auteur Philipp Awounou a rappelé que, dans l’histoire, les personnes noires d’origine africaine étaient souvent stigmatisées comme non civilisées (« sauvages »), différentes (« peu orthodoxes ») ou potentiellement dangereuses (« imprévisibles »). Même si Schweinsteiger n’est pas raciste, ses propos n’en demeurent pas moins « problématiques ».

L’ancien international Hans Sarpei a abondé dans ce sens sur t-online, regrettant que les experts « ne connaissent rien au football africain ».