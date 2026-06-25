Une journaliste de laDeutsche Welle a interrogé l’ancien entraîneur du BVB et du FC Liverpool au sujet des déclarations de Schweinsteiger, juste avant le deuxième match de poule de la Mannschaft face à la Côte d’Ivoire.
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« Un sujet très sérieux » : Jürgen Klopp quitte l'interview après une question sur Bastian Schweinsteiger
Consultant pour la chaîne ARD, Schweinsteiger avait créé la polémique juste avant la rencontre entre la sélection allemande et la Côte d’Ivoire en décrivant le style de jeu des Africains comme « sauvage », « peu orthodoxe » et « peu tactique », avant de le résumer comme du « football africain ».
Ses propos lui ont valu de vives critiques. Dans une tribune publiée par le Spiegel, le journaliste et auteur Philipp Awounou a rappelé que, dans l’histoire, les personnes noires d’origine africaine étaient souvent stigmatisées comme non civilisées (« sauvages »), différentes (« peu orthodoxes ») ou potentiellement dangereuses (« imprévisibles »). Même si Schweinsteiger n’est pas raciste, ses propos n’en demeurent pas moins « problématiques ».
L’ancien international Hans Sarpei a abondé dans ce sens sur t-online, regrettant que les experts « ne connaissent rien au football africain ».
Klopp : « Je ne sais pas ce qu'il convient de dire. »
Klopp a coupé court au débat en interrompant la journaliste avant même qu’elle ne termine sa question : « Vous voulez encore en rajouter sur ce sujet. Non, non, je n’ai aucune chance. Je ne peux pas répondre à cette question. »
« C’est un sujet très sérieux et je ne sais même pas ce qu’il convient de dire. Pour les Africains, c’est une chose, pour d’autres, ce sont d’autres choses », a poursuivi l’entraîneur de 59 ans.
Il a alors pointé du doigt le micro de la Deutsche Welle que tenait la journaliste et a lancé, sarcastique : « Et, surprise, vous êtes allemande. Ça me surprend tellement. » Après l’avoir remerciée, il s’est détourné en riant, laissant la journaliste et les autres reporters présents sur place.