« Un sacré combat » : Ange Postecoglou donne son avis sans détours sur les chances de Tottenham de se maintenir en Premier League

Lors d’une interview sans détours accordée à la station de radio SEN 1116, basée à Melbourne, Postecoglou a admis que voir le déclin alarmant de son ancienne équipe avait été une expérience extrêmement difficile. Bien qu’il ait quitté le club l’été dernier, l’entraîneur de 60 ans insiste sur le fait que son attachement émotionnel aux Spurs reste indéfectible. « Ce n'est pas facile, j'ai toujours un attachement très fort pour ce club. Ça a duré deux ans, et ces années n'ont pas été faciles, mais nous nous sommes beaucoup investis », a-t-il déclaré. « Lors de l’avant-dernier match, nous avons remporté un trophée européen, ce qui a été un moment incroyablement fort. Ce lien restera à jamais. Les voir se débattre n’a pas été facile et ce n’est pas ainsi que j’avais imaginé les choses. Ils mènent un combat acharné ; la relégation est un coup dur pour n’importe quel club, mais pour Tottenham, c’est particulièrement grave. Ils ont du pain sur la planche, mais ils ont les qualités nécessaires pour s’en sortir. Ils ont assurément besoin d’un tournant décisif. »