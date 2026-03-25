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« Un sacré combat » : Ange Postecoglou donne son avis sans détours sur les chances de Tottenham de se maintenir en Premier League
Les Spurs au bord du gouffre
Alors que la saison 2025-2026 de Premier League touche à sa fin, Tottenham se retrouve confronté à une situation sans précédent. Après une défaite décevante 3-0 à domicile face à Nottingham Forest, le club a chuté à la 17e place du classement, prolongeant ainsi sa série inquiétante de 13 matches sans victoire. Il s'agit du plus grand défi de survie du club depuis 1977, laissant les supporters et les anciens membres du personnel stupéfaits de la rapidité avec laquelle les vainqueurs de l'Europa League se sont retrouvés mêlés à une lutte contre la relégation.
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Le bilan honnête de Postecoglou
Lors d’une interview sans détours accordée à la station de radio SEN 1116, basée à Melbourne, Postecoglou a admis que voir le déclin alarmant de son ancienne équipe avait été une expérience extrêmement difficile. Bien qu’il ait quitté le club l’été dernier, l’entraîneur de 60 ans insiste sur le fait que son attachement émotionnel aux Spurs reste indéfectible. « Ce n'est pas facile, j'ai toujours un attachement très fort pour ce club. Ça a duré deux ans, et ces années n'ont pas été faciles, mais nous nous sommes beaucoup investis », a-t-il déclaré. « Lors de l’avant-dernier match, nous avons remporté un trophée européen, ce qui a été un moment incroyablement fort. Ce lien restera à jamais. Les voir se débattre n’a pas été facile et ce n’est pas ainsi que j’avais imaginé les choses. Ils mènent un combat acharné ; la relégation est un coup dur pour n’importe quel club, mais pour Tottenham, c’est particulièrement grave. Ils ont du pain sur la planche, mais ils ont les qualités nécessaires pour s’en sortir. Ils ont assurément besoin d’un tournant décisif. »
Un film qui met mal à l'aise
Postecoglou, qui a connu un bref passage infructueux de 39 jours à Nottingham Forest en début de saison, n’a pas manqué de remarquer l’ironie du classement actuel. Regarder ses deux derniers employeurs se battre pour leur survie dimanche a été une expérience surréaliste pour l’Australien, d’autant plus que la victoire de Forest leur a permis de dépasser les Spurs au classement. En repensant au parcours qui l’a mené de la gloire européenne à regarder un match décisif pour le maintien à la télévision, il a déclaré : « Je l’ai regardé – je suis toujours très impliqué – en particulier avec les Spurs à cause des joueurs et de certains membres du staff. Nous avons passé deux ans ensemble, on garde toujours un attachement. Si vous m’aviez dit en mai dernier que je me retrouverais à regarder s’affronter deux équipes que j’ai entraînées au cours de l’année écoulée, j’aurais répondu : « Non, c’est tout simplement impossible ». J’ai allumé la télévision et j’ai regardé. Ce n’était pas agréable à voir, je n’ai pas apprécié, ça c’est sûr. »
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Il reste sept matchs décisifs à disputer
Le chemin vers le maintien reste semé d'embûches, alors qu'il ne reste plus que sept matchs pour sceller l'avenir de Tottenham en première division. La mission de survie commence par un déplacement difficile à Sunderland et un match à domicile contre Brighton, avant une visite sous haute pression chez les Wolves pour clôturer le mois d'avril. Les enjeux s'intensifient en mai avec des déplacements à Aston Villa et Chelsea, ainsi qu'un match décisif à domicile contre Leeds United. La saison atteindra son apogée le 24 mai contre Everton, une rencontre qui pourrait bien décider si les Spurs conserveront leur place en Premier League ou s'ils subiront une relégation catastrophique.