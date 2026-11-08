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Les spéculations se multiplient autour de la volonté de Manchester United de recruter un nouvel attaquant lors du prochain mercato hivernal, la blessure de Benjamin Sesko ayant mis en évidence un manque flagrant de profondeur en attaque.

Manchester United n'avait pas fait du recrutement d'un autre attaquant de pointe une priorité lors du mercato estival, concentrant plutôt ses efforts sur le renforcement du milieu de terrain. Ce choix est désormais mis à l'épreuve, avec l'absence de Sesko pour blessure et les difficultés de Joshua Zirkzee à convaincre Michael Carrick qu'il est le mieux placé pour mener la ligne d'attaque.

Bryan Mbeumo et Matheus Cunha ont tous deux été utilisés au poste d'avant-centre, mais ni l'un ni l'autre n'est un attaquant de pointe de nature. En conséquence, il semble que les plans du club en janvier s'orientent vers une solution à court terme plutôt que vers un nouvel investissement majeur à long terme.

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