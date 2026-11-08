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Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Un nouveau danger menace Al Ahly : un géant européen à l'affût de Toney

Manchester United vs Aston Villa
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Un mouvement forcé en janvier pourrait bouleverser les plans du Milan AC

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Les spéculations se multiplient autour de la volonté de Manchester United de recruter un nouvel attaquant lors du prochain mercato hivernal, la blessure de Benjamin Sesko ayant mis en évidence un manque flagrant de profondeur en attaque.

Manchester United n'avait pas fait du recrutement d'un autre attaquant de pointe une priorité lors du mercato estival, concentrant plutôt ses efforts sur le renforcement du milieu de terrain. Ce choix est désormais mis à l'épreuve, avec l'absence de Sesko pour blessure et les difficultés de Joshua Zirkzee à convaincre Michael Carrick qu'il est le mieux placé pour mener la ligne d'attaque.

Bryan Mbeumo et Matheus Cunha ont tous deux été utilisés au poste d'avant-centre, mais ni l'un ni l'autre n'est un attaquant de pointe de nature. En conséquence, il semble que les plans du club en janvier s'orientent vers une solution à court terme plutôt que vers un nouvel investissement majeur à long terme.

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  • Le prêt, la solution la plus probable !

    Selon les informations rapportées par le site CaughtOffside, citant le journal « The National », il est désormais probable que Manchester United cherche à recruter un attaquant sous forme de prêt en janvier.

    On pense que le club évolue dans un cadre financier strict et qu'il ne souhaite donc pas débourser une somme importante pour un autre attaquant avant le mercato estival.

    Sesko est toujours considéré comme le pivot de l'attaque sur le long terme, si bien qu'un transfert temporaire permettrait à Manchester United de pallier son absence sans perturber ce plan, d'autant que les Red Devils en ont un besoin pressant puisque Sesko n'est pas attendu de retour avant le début de l'année 2027.

    Par ailleurs, Zirkzee continue de bénéficier d'un temps de jeu limité, si bien que le joueur néerlandais n'est pas considéré comme faisant partie des plans de Manchester United à long terme.

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  • Corriger l'erreur de l'été : Toney et Mateta

    Sur cette base, l'opération sous forme de prêt paraît tout à fait logique pour Manchester United, car l'équipe a besoin d'un joueur capable d'être immédiatement titularisé, d'autant que dépenser des sommes considérables pour un autre jeune attaquant pourrait poser problème au retour de Sesko. La priorité va donc à l'expérience, à la fiabilité et à la réduction du temps d'adaptation.

    Selon Caught Offside, « cela explique l'intérêt croissant de Manchester United pour une opération portant sur Ivan Toney, la star d'Al-Ahli d'Arabie saoudite ».

    Le site rapporte que Manchester United étudie la possibilité d'obtenir en prêt l'attaquant d'Al-Ahli, qui dispose d'une expérience en Premier League et peut apporter une puissance physique immédiate à la ligne offensive.

    Jean-Philippe Mateta constitue une autre option réaliste : l'attaquant de Crystal Palace reste dans les plans de Manchester United, porté par son beau bilan en Premier League et par son contrat qui arrive bientôt à expiration.

    Et de conclure : « La décision estivale de Manchester United de donner la priorité au milieu de terrain était compréhensible, mais l'absence d'un attaquant remplaçant fiable semble aujourd'hui coûteuse ».

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  • Quelle est la position d'Al-Ahly ?

    Manchester United n'est pas le premier à s'intéresser au recrutement d'Ivan Toney pour résoudre sa crise offensive, car des rapports anglais et saoudiens ont déjà évoqué le souhait de Newcastle United de recruter également Toney.

    Mais Al-Ahli semble actuellement dans une bonne position contractuelle, d'autant plus que le contrat de Toney court jusqu'à la fin juin 2028. En outre, la direction a entamé ses démarches pour prolonger le contrat du joueur anglais afin de préserver la stabilité de l'équipe, selon ce qu'a rapporté l'émission Al-Montasaf sur la chaîne saoudienne Al-Ikhbariya, citant des sources internes au club saoudien, fin octobre dernier.

    Par ailleurs, la direction d'Al-Ahli devra accélérer sur le dossier de la prolongation du contrat de Toney, un test difficile qu'elle craint d'échouer face aux supporters du club, qui ne se sont pas encore remis du choc du départ de Gabri Veiga vers Newcastle, après des tentatives de prolongation avec lui également, ainsi que des départs de Riyad Mahrez et Franck Kessié.

    Il est désormais la star numéro un, grâce à son abondance de buts, en Saudi Pro League, où il est en tête du classement des buteurs avec 13 réalisations.

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