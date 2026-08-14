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Un footballeur brésilien de première division condamné à 13 ans de prison pour le viol de son ancienne compagne
Derik condamné à une peine de prison
Le joueur de l’Athletico Paranaense Derik a été condamné à 13 ans de prison en régime fermé après avoir été reconnu coupable de deux chefs de viol impliquant une ancienne partenaire en 2024. La décision a été rendue par la juge Tais de Paula Scheer au tribunal des violences domestiques et familiales contre les femmes de Curitiba. Malgré le verdict, le joueur de 21 ans est autorisé à rester libre pendant qu’il fait appel de la décision, bien que le tribunal lui ait ordonné de verser 20 000 R$ (2 800 £/3 800 $) de dommages et intérêts, en plus des frais de justice.
- Onzex Press e Imagens
Le juge rejette la demande de l’accusation
Le ministère public avait initialement requis l’acquittement de Derik, estimant que les preuves recueillies étaient insuffisantes et comportaient des versions contradictoires entre les parties impliquées.
Selon des documents juridiques consultés par ESPN, le ministère public a déclaré : « Le ministère public a requis l’acquittement du prévenu des accusations fondées sur les articles 213, caput, et 147-B du Code pénal, sur le fondement de l’article 386, VII, du Code de procédure pénale, en faisant valoir que l’ensemble des preuves recueillies dans le dossier n’est pas suffisant pour justifier une condamnation, étant donné que la confrontation des récits recueillis dans le cadre du contradictoire judiciaire fait apparaître des versions divergentes concernant les faits de viol. [Le ministère public] a également souligné qu’en l’absence de preuves concluantes permettant d’affirmer que l’accusé a commis les faits 01 et 02, il devient impossible de lui imputer une responsabilité pénale pour le préjudice émotionnel. »
Le tribunal donne la priorité au témoignage de la victime
La juge Tais de Paula Scheer a estimé que le témoignage de la victime avait une valeur probante significative, le jugeant suffisamment constant et cohérent pour justifier une condamnation même en l'absence d'expertise médico-légale.
Dans sa décision écrite, la magistrate a expliqué : « La matérialité et l'auteur du crime de tentative de viol ont été établis par le témoignage ferme, cohérent et constant de la victime, corroboré par l'ensemble des éléments de preuve, ce qui est suffisant pour une condamnation même en l'absence d'expertise médico-légale. Le témoignage de la victime dans les crimes sexuels commis dans un cadre domestique revêt une valeur probante particulière, compte tenu du caractère secret des faits et de la vulnérabilité de la partie offensée, conformément au Protocole de jugement avec une perspective de genre et à la jurisprudence établie. »
Pendant ce temps, le Paranaense a pris ses distances avec la procédure, déclarant via les réseaux sociaux : « Comme il s'agit d'une procédure couverte par le secret judiciaire, le Club ne commentera ni son contenu ni les faits qui y sont abordés. Cette décision émane d'un tribunal de première instance et peut faire l'objet d'un appel. Le Club ne prend aucune part à la procédure et respectera son cours normal, en observant les garanties juridiques applicables jusqu'à tout éventuel jugement définitif. »
- Fotoarena
La procédure d’appel est désormais en cours
L’équipe juridique de Derik devrait déposer un recours formel devant une juridiction supérieure afin de faire annuler la décision initiale. Alors que la procédure judiciaire se poursuit sous le sceau du secret, Paranaense devrait suivre l’évolution du dossier à distance sans s’impliquer dans le procès. La carrière professionnelle du jeune défenseur est désormais en suspens, dans l’attente de davantage de clarté sur son avenir judiciaire dans les mois à venir.
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