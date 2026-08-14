Un footballeur brésilien de première division condamné à 13 ans de prison pour le viol de son ancienne compagne

La juge Tais de Paula Scheer a estimé que le témoignage de la victime avait une valeur probante significative, le jugeant suffisamment constant et cohérent pour justifier une condamnation même en l'absence d'expertise médico-légale.

Dans sa décision écrite, la magistrate a expliqué : « La matérialité et l'auteur du crime de tentative de viol ont été établis par le témoignage ferme, cohérent et constant de la victime, corroboré par l'ensemble des éléments de preuve, ce qui est suffisant pour une condamnation même en l'absence d'expertise médico-légale. Le témoignage de la victime dans les crimes sexuels commis dans un cadre domestique revêt une valeur probante particulière, compte tenu du caractère secret des faits et de la vulnérabilité de la partie offensée, conformément au Protocole de jugement avec une perspective de genre et à la jurisprudence établie. »

Pendant ce temps, le Paranaense a pris ses distances avec la procédure, déclarant via les réseaux sociaux : « Comme il s'agit d'une procédure couverte par le secret judiciaire, le Club ne commentera ni son contenu ni les faits qui y sont abordés. Cette décision émane d'un tribunal de première instance et peut faire l'objet d'un appel. Le Club ne prend aucune part à la procédure et respectera son cours normal, en observant les garanties juridiques applicables jusqu'à tout éventuel jugement définitif. »