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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Un échec historique et un choc national… Les larmes de la « génération d’or » inondent la presse turque

Turquie vs Paraguay
Turquie
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Turquie vs États-Unis
États-Unis
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Turquie
Paraguay
É.-U.

Ce départ prématuré a provoqué un véritable tollé en Turquie.

La Turquie a dit adieu à la Coupe du monde 2026 plus tôt que prévu, après une défaite douloureuse face au Paraguay (0-1), samedi matin (heure de Greenwich), lors de la deuxième journée de la phase de groupes (groupe D).

Battue d’entrée par l’Australie (2-0), la Turquie est déjà certaine de ne pas pouvoir atteindre la troisième place, synonyme de qualification pour le tour suivant, même en cas de succès lors de la dernière journée face aux États-Unis.

La presse turque, consternée, a souligné les larmes, les occasions manquées et la déception d’une nation absente de la Coupe du monde depuis 24 ans.

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Matías Galarza avait ouvert le score dès la 2^e minute pour le Paraguay, puis Miguel Almirón avait été exclu en seconde période pour s’être couvert la bouche face à un adversaire, en application de la nouvelle « règle Vinícius » destinée à lutter contre les insultes. Malgré cette supériorité numérique, la sélection turque n’a pas su profiter de l’occasion pour se relancer.

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    « Noyé dans ses larmes »

    Selon le quotidien turc « Hürriyet », les joueurs de l’équipe nationale ont fondu en larmes au coup de sifflet final : « Adieu la Coupe du monde ».

    Elle ajoute : « La Turquie partage le même sort que Haïti ! Des chiffres surprenants, une première en Coupe du monde depuis 1966. »

    Le quotidien rappelle que la sélection turque a cadré 65 tirs en deux rencontres sans trouver le chemin des filets, un chiffre record depuis 1966.

    Hürriyet rapporte également les propos de l’entraîneur italien Vincenzo Montella : « Les joueurs ont tout donné. 65 tirs en deux matchs, et je ne parle même pas de la possession. La chance n’était pas de notre côté. J’ai dit au groupe : “Vous avez tout donné.” »

    Montella a également souligné : « En 35 ans de carrière, je n’ai jamais vu de telles statistiques sur deux matchs consécutifs. Il y avait une détermination et un enthousiasme incroyables. Tout le monde a travaillé et s’est battu, mais malheureusement, cela n’a pas suffi. »

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    L'échec de la « génération d'or »

    De son côté, le journal « Milliyet » a souligné l’écho de cet événement en Europe, avec des titres tels que : « Un bilan catastrophique… Un jeu dominant et zéro but », évoquant « le désespoir et le gâchis des talents ».

    Elle a également mis en avant les larmes des joueurs et les excuses présentées par Arda Güler, joueur du Real Madrid, aux supporters, tout en évoquant la « génération d’or » qui n’a pas répondu aux attentes.

    De son côté, le quotidien turc « Fanatik » allait droit au but : « Adieu la Coupe du monde ! Turquie – Paraguay : 0-1 ».

    Le quotidien a souligné les nombreuses occasions manquées malgré une domination territoriale, et le choc ressenti par la nation après vingt-quatre ans d’attente.

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    Turquie et Haïti !

    Le journal « Sözcu » a publié les critiques les plus acerbes, notamment celles de l’analyste réputé Arman Turoğlu, qui a déclaré : « Nous avons, avec Haïti, abandonné dès le deuxième tour… Montella a été démasqué. »

    Il a également exigé que le président de la Fédération turque de football soit tenu pour responsable, déclarant : « C’est à la Fédération de payer la note, son président sera tenu pour responsable, et à son tour, il tiendra Montella pour responsable. »

    Et d’ajouter : « C’est la pire équipe que j’aie jamais vue, une sélection nationale honteuse de bout en bout ! »

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