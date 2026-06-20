Un échec historique et un choc national… Les larmes de la « génération d’or » inondent la presse turque

La Turquie a dit adieu à la Coupe du monde 2026 plus tôt que prévu, après une défaite douloureuse face au Paraguay (0-1), samedi matin (heure de Greenwich), lors de la deuxième journée de la phase de groupes (groupe D).

Battue d’entrée par l’Australie (2-0), la Turquie est déjà certaine de ne pas pouvoir atteindre la troisième place, synonyme de qualification pour le tour suivant, même en cas de succès lors de la dernière journée face aux États-Unis.

La presse turque, consternée, a souligné les larmes, les occasions manquées et la déception d’une nation absente de la Coupe du monde depuis 24 ans.

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Matías Galarza avait ouvert le score dès la 2^e minute pour le Paraguay, puis Miguel Almirón avait été exclu en seconde période pour s’être couvert la bouche face à un adversaire, en application de la nouvelle « règle Vinícius » destinée à lutter contre les insultes. Malgré cette supériorité numérique, la sélection turque n’a pas su profiter de l’occasion pour se relancer.