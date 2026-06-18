Les négociations entre Chelsea et la « Vieille Dame » se sont intensifiées ces dernières heures. Alors qu’une indemnité purement financière semblait initialement l’option la plus probable, un nom de premier plan retient désormais toute l’attention : Jackson, actuellement prêté par le Bayern.

L’attaquant pourrait faire pencher la balance et permettre de finaliser le transfert de Cambiaso. La Juve réclame une somme nettement supérieure à la première offre anglaise pour son joueur clé. L’entrée en jeu de Jackson pourrait donc servir de levier financier pour satisfaire les exigences italiennes tout en devançant la concurrence espagnole.