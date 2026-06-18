L’international italien suscite l’intérêt des cadors européens. Si le FC Barcelone a déjà pris contact et propose un joueur de renom en échange, c’est surtout Chelsea qui se montre le plus déterminé à recruter cet ailier.
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Un échange vers un club champion en titre ? L'attaquant du Bayern Nicolas Jackson pourrait être impliqué dans un transfert spectaculaire
Les négociations entre Chelsea et la « Vieille Dame » se sont intensifiées ces dernières heures. Alors qu’une indemnité purement financière semblait initialement l’option la plus probable, un nom de premier plan retient désormais toute l’attention : Jackson, actuellement prêté par le Bayern.
L’attaquant pourrait faire pencher la balance et permettre de finaliser le transfert de Cambiaso. La Juve réclame une somme nettement supérieure à la première offre anglaise pour son joueur clé. L’entrée en jeu de Jackson pourrait donc servir de levier financier pour satisfaire les exigences italiennes tout en devançant la concurrence espagnole.
- AFP
Jackson serait-il utilisé comme monnaie d’échange dans le dossier Cambiaso ?
L’intérêt du FC Barcelone pour Cambiaso est confirmé. Les Blaugranas veulent renforcer leurs ailes et voient dans l’Argentin la pièce manquante. Pour finaliser le dossier, ils envisageraient même d’envoyer Ronald Araujo à Turin.
Pour l’instant, les Blaugranas sont en position délicate : l’offre venue de l’île prend forme plus concrètement. Selon l’article, Chelsea a déjà fait des progrès notables et consolidé sa position dans les négociations grâce à une première avancée.
Selon l’article, les Londoniens proposent une indemnité ferme comprise entre 27 et 28 millions d’euros. Le club italien, recordman des Scudetti, en exige davantage, ce qui pousse les Blues à ajouter Jackson à la balance.
Selon les observateurs, Jackson ne dispose plus d’aucune perspective sportive à Chelsea.
Cambiaso est un défenseur moderne et polyvalent, à l’aise sur le flanc gauche. Capable de se projeter vers l’axe du terrain lors de la phase de construction, il crée des situations de supériorité numérique. Ses qualités techniques lui permettent aussi d’apporter le danger plus haut sur les ailes offensives.
Dans le même temps, cette opération permettrait à Chelsea d’alléger sa masse salariale en se séparant d’un joueur désormais superflu. Jackson ne fait plus partie des plans sportifs du club et n’a aucun avenir à Stamford Bridge.