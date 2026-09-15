Même si le début de saison actuel donne à Arsenal et Manchester City un avantage évident, l'histoire met en garde contre toute conclusion prématurée. En effet, depuis le lancement du championnat d'Angleterre, 80 équipes ont réussi à remporter leurs quatre premiers matches, mais seules 24 d'entre elles sont finalement parvenues à décrocher le titre de champion.
Cela signifie qu'un départ parfait ne garantit pas nécessairement à une équipe de maintenir le même rythme jusqu'à la fin de la saison. À l'ère de la Premier League, seules neuf équipes ont remporté le titre sur les 28 qui ont réussi à gagner leurs quatre premiers matches d'affilée, la dernière en date étant Manchester City lors de la saison 2023-2024.
Mais il existe un autre chiffre susceptible d'inquiéter les poursuivants. Dans l'histoire de la Premier League, seules six saisons ont vu deux équipes ou plus réussir à remporter l'ensemble de leurs quatre premiers matches. Ainsi, la présence conjointe d'Arsenal et de Manchester City au sommet avec un parcours parfait n'est pas un fait courant sur le plan historique.
Plus intéressant encore, l'histoire ne semble pas clémente envers les équipes qui prennent du retard précocement. Seules deux équipes ont réussi à remporter le titre de Premier League après avoir accusé un retard de cinq points ou plus sur le leader à l'issue de quatre journées.
Manchester United a réalisé cet exploit à cinq reprises sous la direction de Sir Alex Ferguson, lors des saisons 1992-1993, 1996-1997, 1998-1999, 2007-2008 et 2008-2009. Quant à la deuxième équipe, il s'agit de Manchester City, dirigé par Pep Guardiola, lorsqu'il a réussi à renverser son retard et à être sacré champion lors de la saison 2020-2021.
Ce chiffre ne signifie pas que la course au titre a été jouée en septembre, mais il révèle qu'accuser un retard de cinq points ou plus sur le leader après quatre journées n'est pas du tout une situation confortable, selon ce qu'a rapporté « BBC Sport ».
En définitive, on ne peut pas affirmer que la course au titre de Premier League s'est officiellement transformée en un duel après seulement quatre journées. La saison est longue, et les blessures, la pression des matches, les baisses de régime et les périodes de calendrier chargé sont capables de bouleverser entièrement la physionomie de la compétition. Mais les indicateurs actuels donnent à Arsenal et Manchester City un avantage évident.
Les deux équipes totalisent 12 points sur 12 possibles et affichent de solides performances défensives, tandis que la plupart de leurs concurrents directs souffrent de problèmes manifestes, que ce soit au niveau des résultats, de la défense ou de l'efficacité offensive.
C'est pourquoi la véritable question à ce stade n'est peut-être pas : « La course au titre se limite-t-elle à Arsenal et Manchester City ? », mais plutôt cette interrogation plus stimulante : « Les autres clubs sauront-ils se réveiller avant que l'écart précoce ne se transforme en un fossé difficile à combler ? ».