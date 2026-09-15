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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Un duo en tête et le chaos derrière : la course en Premier League est-elle déjà pliée ?

FEATURES
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
Sunderland vs Arsenal
Sunderland
Arsenal
Chelsea vs Hull
Chelsea
Hull
Tottenham vs Everton
Tottenham
Everton
Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Angleterre

Le classement dit une chose, l'histoire en dit une autre.

Il est sans doute bien trop tôt pour tirer des conclusions après seulement quatre journées de Premier League, mais le classement commence déjà à dessiner les premiers contours de la course au titre. Alors que la saison n'en est qu'à ses débuts, Arsenal et Manchester City ont réussi à prendre leurs distances avec la plupart de leurs rivaux, chacun affichant un parcours parfait, au moment où des équipes que l'on attendait comme des acteurs majeurs de la lutte pour le titre ont trébuché.

Sommes-nous donc face à une course au titre déjà réduite à deux équipes ? Ou est-il encore prématuré d'en parler ? Arsenal et Manchester City, qui ont occupé les deux premières places lors de trois des quatre dernières saisons, semblent jusqu'ici évoluer à un niveau différent du reste de la concurrence, chacun ayant récolté 12 points en quatre matchs.

L'écart ne paraît pas énorme à ce stade, mais il revêt une signification importante : les deux équipes devancent de quatre points Leeds United et Hull City « qui réalisent un excellent départ, mais qui, très probablement, ne seront pas de véritables prétendants dans la course au titre », et comptent cinq points d'avance sur le reste des formations.

  • Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arsenal : le tenant du titre s'impose rapidement

    Arsenal aborde la saison comme tenant du titre et grand favori pour le conserver, après avoir réussi, sous la houlette de Mikel Arteta, à mettre fin à une longue disette de 22 ans sans trophée.

    La saison dernière, l'équipe s'est appuyée sur un style de jeu souvent décrit comme reposant sur l'usure de l'adversaire, avant d'entamer la nouvelle saison de façon plus solide et plus convaincante, selon les informations de la "BBC Sport".

    Le début a été tout à fait remarquable, Arsenal ayant battu Manchester City trois buts à zéro lors du Community Shield, avant de poursuivre sa série de victoires face à Coventry, Aston Villa, Chelsea et Sunderland, sans oublier son succès contre Naples en Ligue des champions.

    En tenant compte des résultats de la saison dernière, Arsenal a désormais atteint neuf victoires consécutives en Premier League. Quant à sa dernière défaite dans une compétition, dans le temps réglementaire, elle est survenue face à Manchester City le 19 avril.

    Ces chiffres confèrent à Arsenal un avantage psychologique et technique évident, d'autant que l'équipe ne s'est pas contentée d'engranger des points, mais a fait preuve d'une grande capacité à enchaîner les victoires et à gérer les différentes rencontres.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca mène City au sans-faute

    De l'autre côté, la situation apparaît plus complexe à Manchester City, notamment après le départ de Pep Guardiola, l'entraîneur qui a mené l'équipe à six titres en dix ans, dont le triplé historique.

    Enzo Maresca, ancien adjoint de Guardiola, a repris les rênes et a réussi à conduire l'équipe vers quatre victoires consécutives en championnat, après la défaite subie face à Arsenal à Cardiff.

    City s'est imposé face à Bournemouth, Crystal Palace et Coventry, et a également signé une victoire contre Porto en Ligue des champions, avant de remporter le derby de Manchester face à United sur le score de 1-0.

    Erling Haaland a inscrit l'unique but de la rencontre, mais la victoire n'a pas été exempte de polémique, après que la commission d'arbitrage de la Premier League a reconnu ultérieurement l'existence d'une erreur d'arbitrage, estimant que le but de l'attaquant norvégien aurait dû être annulé pour hors-jeu.

    Malgré cela, ce résultat a offert à Maresca un début idéal en championnat et a confirmé que City reste capable de rivaliser en dépit du changement majeur survenu au sein du staff technique.

  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Être en tête ne signifie pas une domination absolue

    Le paradoxe, c'est que le début de saison idéal d'Arsenal et de Manchester City ne traduit pas nécessairement une domination totale sur leurs concurrents, dès lors qu'on passe du classement aux statistiques détaillées.

    Brighton a en effet inscrit 13 buts et Chelsea 10, contre seulement huit pour Arsenal comme pour Manchester City, selon ce qu'a rapporté « BBC Sport ».

    Au chapitre du nombre de tirs, Arsenal occupe la dixième place et Manchester City la onzième, tandis que les deux équipes se classent respectivement sixième et cinquième pour le nombre de ballons touchés dans la surface de réparation adverse.

    Mais la véritable force des deux formations se manifeste davantage sur le plan défensif. Arsenal n'a encaissé qu'un seul but, tandis que Manchester City en a concédé deux, ce qui leur permet d'afficher l'un des meilleurs bilans défensifs de la compétition jusqu'à présent.

    Et c'est précisément là que réside l'un des principaux atouts des deux équipes : même lorsque le rendement offensif n'est pas exceptionnel, leur capacité à empêcher leurs adversaires de marquer leur confère un avantage évident dans la récolte des points.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEVERKUSENAFP

    Que se passe-t-il dans le dos du duo ?

    Si Arsenal et Manchester City ont pris une avance précoce en tête du classement, la situation des autres candidats au titre n'apparaît pas aussi rassurante. Selon la plupart des bookmakers, les trois équipes suivantes candidates à la victoire en championnat se classent dans cet ordre : Chelsea, puis Liverpool, puis Manchester United, tandis que Tottenham figure à un rang relativement plus reculé.

    Les changements techniques ont constitué l'un des principaux facteurs d'attente avant le début de la saison. Chelsea et Liverpool ont tous deux limogé leur entraîneur et ont recruté durant l'été Xabi Alonso et Andoni Iraola respectivement.

    Quant à Manchester United et Tottenham, ils ont changé d'entraîneur plus tôt dans l'année 2026, si bien que Michael Carrick et Roberto De Zerbi disputent leur première préparation complète de saison avec leurs nouvelles équipes. Et au vu des résultats de la saison dernière, le besoin de progresser était manifeste.

    Chelsea a terminé la saison à la dixième place, tandis que Liverpool, tenant du titre, a fini cinquième, et Tottenham a occupé la dix-septième place, alors que Manchester United a achevé la saison à la troisième place après la nette amélioration de ses résultats et de son jeu sous la direction de Carrick. Mais le début actuel ne reflète pas tout à fait ces espoirs.

  • Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea : une attaque puissante et une défense inquiétante

    Chelsea occupe la sixième place et n'a concédé qu'une seule défaite jusqu'à présent. L'équipe a également inscrit 10 buts, un bilan offensif satisfaisant. Le problème se situe dans l'autre moitié du terrain : la formation a encaissé neuf buts, ce qui en fait la quatrième pire défense du championnat à ce stade.

    Plus inquiétant encore, les filets de Chelsea ont tremblé à deux reprises ou plus lors de chacun de ses quatre premiers matchs, une première dans l'histoire du club depuis la saison 2015-2016.

    L'équipe dispose donc des atouts offensifs lui permettant de progresser, mais elle a un besoin urgent d'améliorer son dispositif défensif si elle veut s'engager dans une véritable course avec Arsenal et Manchester City.

  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Liverpool : des matches nuls qui freinent le démarrage

    Quant à Liverpool, tenant du titre, il occupe la huitième place. Bien qu'il n'ait pas perdu lors de ses quatre premiers matches, le problème réside dans le fait qu'il a fait match nul dans trois d'entre eux, ce qui lui a fait perdre six points pleins à un stade très précoce de la saison.

    Plus surprenant encore, c'est seulement la troisième fois au cours des 63 dernières saisons que Liverpool échoue à remporter l'un de ses deux premiers matches à domicile en championnat.

    Et si l'équipe veut revenir dans la course au titre, elle n'a pas le luxe de continuer à perdre des points, surtout au vu du départ parfait réalisé par Arsenal et Manchester City.

  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester United : des statistiques offensives insuffisantes

    Manchester United occupe la treizième place avec quatre points, égalant ainsi son plus mauvais départ en Premier League depuis la saison 1992-1993, un départ identique à celui qu'il avait connu la saison dernière.

    Fait notable, les statistiques de United ne reflètent pas vraiment sa position au bas du classement. L'équipe a tiré 84 fois, soit le plus grand nombre de tirs parmi toutes les équipes du championnat, et elle est également la deuxième équipe à avoir concédé le moins de tirs, avec seulement 41 tirs subis.

    Le problème réside toutefois dans l'efficacité. United a encaissé sept buts, soit le même nombre que celui qu'il a inscrit, ce qui signifie que la multiplication des tentatives ne s'est pas encore traduite jusqu'à présent par des résultats à la hauteur du volume d'occasions, de la possession et de la pression offensive.

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tottenham : le pire début offensif de son histoire

    Quant à Tottenham, il n'était pas naturel de le placer parmi les candidats à la lutte pour le titre après avoir terminé les deux dernières saisons à la dix-septième place.

    Malgré cela, les prévisions laissaient entrevoir un meilleur départ sous la houlette de Roberto De Zerbi, d'autant que l'entraîneur avait bénéficié d'une période de préparation complète pour travailler avec l'équipe.

    Mais la réalité s'est révélée plus cruelle. Tottenham occupe la dix-septième place, celle-là même à laquelle il avait terminé la saison passée.

    Plus inquiétant encore, l'équipe n'a inscrit aucun but lors de ses quatre premiers matches en championnat, une première dans l'histoire du club. Ainsi, la mission de De Zerbi de reconstruire l'équipe apparaît plus difficile que prévu.

  • Nominees for the 2011 FIFA Men’s FootbalAFP

    Que dit l'histoire sur la course au titre ?

    Même si le début de saison actuel donne à Arsenal et Manchester City un avantage évident, l'histoire met en garde contre toute conclusion prématurée. En effet, depuis le lancement du championnat d'Angleterre, 80 équipes ont réussi à remporter leurs quatre premiers matches, mais seules 24 d'entre elles sont finalement parvenues à décrocher le titre de champion.

    Cela signifie qu'un départ parfait ne garantit pas nécessairement à une équipe de maintenir le même rythme jusqu'à la fin de la saison. À l'ère de la Premier League, seules neuf équipes ont remporté le titre sur les 28 qui ont réussi à gagner leurs quatre premiers matches d'affilée, la dernière en date étant Manchester City lors de la saison 2023-2024.

    Mais il existe un autre chiffre susceptible d'inquiéter les poursuivants. Dans l'histoire de la Premier League, seules six saisons ont vu deux équipes ou plus réussir à remporter l'ensemble de leurs quatre premiers matches. Ainsi, la présence conjointe d'Arsenal et de Manchester City au sommet avec un parcours parfait n'est pas un fait courant sur le plan historique.

    Plus intéressant encore, l'histoire ne semble pas clémente envers les équipes qui prennent du retard précocement. Seules deux équipes ont réussi à remporter le titre de Premier League après avoir accusé un retard de cinq points ou plus sur le leader à l'issue de quatre journées.

    Manchester United a réalisé cet exploit à cinq reprises sous la direction de Sir Alex Ferguson, lors des saisons 1992-1993, 1996-1997, 1998-1999, 2007-2008 et 2008-2009. Quant à la deuxième équipe, il s'agit de Manchester City, dirigé par Pep Guardiola, lorsqu'il a réussi à renverser son retard et à être sacré champion lors de la saison 2020-2021.

    Ce chiffre ne signifie pas que la course au titre a été jouée en septembre, mais il révèle qu'accuser un retard de cinq points ou plus sur le leader après quatre journées n'est pas du tout une situation confortable, selon ce qu'a rapporté « BBC Sport ».

    En définitive, on ne peut pas affirmer que la course au titre de Premier League s'est officiellement transformée en un duel après seulement quatre journées. La saison est longue, et les blessures, la pression des matches, les baisses de régime et les périodes de calendrier chargé sont capables de bouleverser entièrement la physionomie de la compétition. Mais les indicateurs actuels donnent à Arsenal et Manchester City un avantage évident.

    Les deux équipes totalisent 12 points sur 12 possibles et affichent de solides performances défensives, tandis que la plupart de leurs concurrents directs souffrent de problèmes manifestes, que ce soit au niveau des résultats, de la défense ou de l'efficacité offensive.

    C'est pourquoi la véritable question à ce stade n'est peut-être pas : « La course au titre se limite-t-elle à Arsenal et Manchester City ? », mais plutôt cette interrogation plus stimulante : « Les autres clubs sauront-ils se réveiller avant que l'écart précoce ne se transforme en un fossé difficile à combler ? ».