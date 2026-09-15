Il est sans doute bien trop tôt pour tirer des conclusions après seulement quatre journées de Premier League, mais le classement commence déjà à dessiner les premiers contours de la course au titre. Alors que la saison n'en est qu'à ses débuts, Arsenal et Manchester City ont réussi à prendre leurs distances avec la plupart de leurs rivaux, chacun affichant un parcours parfait, au moment où des équipes que l'on attendait comme des acteurs majeurs de la lutte pour le titre ont trébuché.

Sommes-nous donc face à une course au titre déjà réduite à deux équipes ? Ou est-il encore prématuré d'en parler ? Arsenal et Manchester City, qui ont occupé les deux premières places lors de trois des quatre dernières saisons, semblent jusqu'ici évoluer à un niveau différent du reste de la concurrence, chacun ayant récolté 12 points en quatre matchs.

L'écart ne paraît pas énorme à ce stade, mais il revêt une signification importante : les deux équipes devancent de quatre points Leeds United et Hull City « qui réalisent un excellent départ, mais qui, très probablement, ne seront pas de véritables prétendants dans la course au titre », et comptent cinq points d'avance sur le reste des formations.