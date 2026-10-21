Un dirigeant de Lyon révèle la vérité sur les rumeurs de retour de Karim Benzema

Louis-Jean a mis les choses au clair concernant d’éventuelles retrouvailles cet été avec l’ancien attaquant Benzema. Les spéculations s’étaient multipliées sur les réseaux sociaux autour d’un possible retour de l’attaquant de 38 ans dans son club d’enfance pendant le mercato.

Cependant, le dirigeant français a précisé qu’un accord n’avait jamais été près d’être conclu, malgré le vif intérêt du public. La direction du club considérait ces discussions comme du bruit médiatique plutôt que comme une véritable possibilité de transfert.