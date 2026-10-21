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benzema(C)Getty Images
Yosua Arya
Traduit par

Un dirigeant de Lyon révèle la vérité sur les rumeurs de retour de Karim Benzema

K. Benzema
Lyon
Mercato
Ligue 1

Le directeur sportif de Lyon, Matthieu Louis-Jean, a écarté les rumeurs évoquant un retour de Karim Benzema cet été dans son club formateur. Le dirigeant a fait le point sur ces spéculations et expliqué pourquoi ce transfert n’avait jamais été réalisable.

  • Rumeurs fermement démenties

    Louis-Jean a mis les choses au clair concernant d’éventuelles retrouvailles cet été avec l’ancien attaquant Benzema. Les spéculations s’étaient multipliées sur les réseaux sociaux autour d’un possible retour de l’attaquant de 38 ans dans son club d’enfance pendant le mercato.

    Cependant, le dirigeant français a précisé qu’un accord n’avait jamais été près d’être conclu, malgré le vif intérêt du public. La direction du club considérait ces discussions comme du bruit médiatique plutôt que comme une véritable possibilité de transfert.

  • Karim BenzemaGetty

    L’obstacle du contrat saoudien

    Évoquant la situation sur France TV, Louis-Jean a expliqué les difficultés pratiques que poserait un éventuel accord. Il a souligné la complexité de la situation contractuelle entourant le départ de l'attaquant expérimenté d'Arabie saoudite.

    « Benzema, ça a failli se faire ? Non, on n'en était pas là, a déclaré Louis-Jean. Bien sûr, comme vous, j'ai entendu ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y avait un problème pour se libérer de son contrat en Arabie saoudite, mais non, il y a eu plus de bruit que de réalité. Je ne pense pas que c'était faisable, de toute façon. »

  • Complications liées au statut d’agent libre

    Bien que Benzema soit désormais libre de tout contrat, ses possibilités de rejoindre un nouveau club restent limitées par des liens contractuels toujours en vigueur avec l’Arabie saoudite. Cette situation exclut de fait un retour chargé de nostalgie dans le club où il s’est fait connaître.

    Benzema a commencé sa carrière professionnelle à Lyon avant de rejoindre le Real Madrid en 2009. Si les supporters rêvaient du retour de l’ancien lauréat du Ballon d’Or, des obstacles structurels et financiers ont empêché ce transfert de prendre véritablement forme.

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    Cap sur janvier

    Le feuilleton Benzema étant clos, Lyon se concentre désormais sur d’autres cibles pour son recrutement. La cellule de recrutement du club prépare déjà le prochain mercato hivernal afin de renforcer son attaque.

    L’attaquant du Panathinaïkos Elmin Rastoder, suivi durant l’été, s’est imposé comme une cible prioritaire. Le club français étudie la possibilité de le recruter en janvier, résolument tourné vers l’avenir plutôt que vers le passé.

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