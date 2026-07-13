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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un conflit opposerait deux joueurs des Bleus à la veille du match contre l’Espagne

FEATURES
France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
Désiré Doué
B. Barcola
France
Espagne

L'équipe de France récolte de nombreux éloges depuis le début de la Coupe du monde, principalement pour son jeu offensif.

Les Bleus préparent avec sérieux leur demi-finale de la Coupe du monde 2026, programmée mardi face à l’Espagne.

Selon le journal « AS », la simple présence de Mbappé, Oliès et Dembélé suffit à semer la terreur dans les défenses adverses. Toutefois, les Bleus ne jouent pas à trois attaquants : ils s’appuient sur un quatuor offensif, même si l’identité du quatrième élément fait encore débat.

Depuis le début de la compétition, le sélectionneur Didier Deschamps alterne entre Désiré Doué et Bradley Barcola, deux profils complémentaires parmi les plus grands espoirs du football français. 

Un véritable duel les oppose pour décrocher la dernière place aux côtés des trois stars face aux Matadors.

Doi et Parkola ne partagent que leur immense talent : le premier se distingue par des déplacements posés, une agilité remarquable dans les petits espaces et une technique de très haut niveau, forgée en admirant Neymar à son apogée au Paris Saint-Germain.

À l’inverse, Barkola, très rapide sur le flanc gauche, correspond au profil de l’ailier moderne capable de créer le danger par ses accélérations et sa vivacité plutôt que par sa capacité à inventer des solutions.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Comparaison des statistiques entre Doi et Parkola

    En examinant les statistiques des deux joueurs lors de la Coupe du monde, il est difficile de donner l’avantage à l’un ou à l’autre, chacun ayant disputé trois matchs en tant que titulaire.

    Doi a disputé 320 minutes, contre 282 pour Parkola, et a récupéré le ballon à 20 reprises, contre 11 pour son coéquipier.

    Bradley Barkola a réussi 11 dribbles contre 7 pour Doi, et affiche un taux de réussite aux passes de 84,85 % contre 83,32 % pour son rival.

    Doi a créé 11 occasions contre 7 pour Parkola, et ils ont respectivement tiré 11 et 7 fois au but.

    Doi a inscrit un but et délivré une passe décisive, tandis que Bradley Parkola totalise deux réalisations et une offrande.

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  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-FRAAFP

    Doi part favori face à l’Espagne.

    Les statistiques confirment la supériorité de Parkola dans les dribbles et l’efficacité devant le but : deux réalisations en sept tentatives, contre une seule pour Doi en onze frappes.

    En revanche, Doué se distingue nettement sur le plan défensif, avec un nombre supérieur de ballons récupérés et d’occasions créées pour ses coéquipiers, tandis que les deux hommes sont au coude à coude en matière de précision de passe, comprise entre 83 % et 85 %.

    Malgré ces subtilités, Deschamps peine encore à trancher, mais selon L’Équipe, Doué serait désormais légèrement favori pour débuter la demi-finale face à l’Espagne.

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