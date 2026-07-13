L'équipe de France récolte de nombreux éloges depuis le début de la Coupe du monde, principalement pour son jeu offensif.

Les Bleus préparent avec sérieux leur demi-finale de la Coupe du monde 2026, programmée mardi face à l’Espagne.

Selon le journal « AS », la simple présence de Mbappé, Oliès et Dembélé suffit à semer la terreur dans les défenses adverses. Toutefois, les Bleus ne jouent pas à trois attaquants : ils s’appuient sur un quatuor offensif, même si l’identité du quatrième élément fait encore débat.

Depuis le début de la compétition, le sélectionneur Didier Deschamps alterne entre Désiré Doué et Bradley Barcola, deux profils complémentaires parmi les plus grands espoirs du football français.

Un véritable duel les oppose pour décrocher la dernière place aux côtés des trois stars face aux Matadors.

Doi et Parkola ne partagent que leur immense talent : le premier se distingue par des déplacements posés, une agilité remarquable dans les petits espaces et une technique de très haut niveau, forgée en admirant Neymar à son apogée au Paris Saint-Germain.

À l’inverse, Barkola, très rapide sur le flanc gauche, correspond au profil de l’ailier moderne capable de créer le danger par ses accélérations et sa vivacité plutôt que par sa capacité à inventer des solutions.