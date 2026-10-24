Et il ne fait aucun doute que le match le plus attendu par les supporters est le choc au sommet qui oppose les équipes d'Al-Hilal et d'Al-Fath, sur la pelouse du club de la capitale à Riyad.

Les deux équipes possèdent de nombreux jeunes talents, et le plus remarquable d'entre eux est sans aucun doute l'attaquant venu du Cap-Vert Jefferson Ramos, qui occupe la troisième place au classement des buteurs de la compétition avec 6 buts.

Mais si le talent d'En Ras saute aux yeux, Al-Fath compte dans ses rangs un autre magicien, qui a aidé par ses passes décisives l'attaquant africain à figurer parmi les buteurs de l'édition actuelle de la compétition.

Il est question ici de Montasser Al-Chaqaq, qui a réussi à délivrer 3 passes décisives au cours de la saison actuelle du championnat saoudien des moins de 21 ans, occupant ainsi la troisième place au classement des meilleurs passeurs de la compétition.

Et il ne fait aucun doute qu'un match face à une équipe de la stature d'Al-Hilal est une occasion idéale pour tout joueur de montrer son talent aux yeux de tous, surtout s'il s'agit d'un talent aussi grand que celui de Montasser Al-Chaqaq.