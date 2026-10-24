Mais la magie de Montasser Chaïkak, ainsi que le talent de buteur de Jefferson Ramos, ne trouveront pas le chemin facile vers les buts du club d'Al-Hilal, en présence du gardien étincelant Abdelilah Al-Ghamdi.
Il est vrai qu'Al-Hilal est une équipe offensive, qui impose sa domination à ses adversaires et remplit leurs filets de buts, mais elle a en même temps besoin d'un gardien vigilant pour protéger sa cage des contre-attaques des adversaires.
Ce rôle, Al-Ghamdi l'a assumé de la meilleure des manières au cours de la saison actuelle de la Saudi Pro League, puisqu'il est le gardien qui a le plus conservé sa cage inviolée avec 3 matchs.
Au fil de 6 matchs, les filets d'Al-Hilal n'ont encaissé que 6 buts, soit une moyenne d'un but par match, et l'équipe possède la troisième meilleure défense après Al-Ittihad et Al-Khaleej.
Al-Ghamdi aura un rôle majeur à jouer face à Al-Fateh pour priver Jefferson Ramos de ses piqûres de buteur et conserver sa cage inviolée pour le quatrième match de la saison actuelle.