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جلال السالم - الاتفاقx/EttifaqSa
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Un buteur transformé en magicien : 5 stars à ne pas manquer lors de la 8e journée de la Ligue Joy Elite

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 vs Al Fateh U21
Al Hilal U21
Al Fateh U21
Al Ettifaq U21 vs Al Taawoun U21
Al Ettifaq U21
Al Taawoun U21
Al Nassr U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Nassr U21
Al Qadisiyah U21
Arabie saoudite

Une nouvelle journée de la Joy Elite League voit le jour, et avec elle apparaissent de nouveaux talents que le public attend de voir déployer leur magie sur les pelouses du Royaume.

La huitième journée de la Joy Elite League débute demain, dimanche, et se poursuit sur deux jours, qui pourraient être témoins de l'éclosion de nouveaux talents capables de porter haut les couleurs du football saoudien dans les années à venir.

  • Montassar Chaqaq, le magicien d'Al Fateh

    Et il ne fait aucun doute que le match le plus attendu par les supporters est le choc au sommet qui oppose les équipes d'Al-Hilal et d'Al-Fath, sur la pelouse du club de la capitale à Riyad.

    Les deux équipes possèdent de nombreux jeunes talents, et le plus remarquable d'entre eux est sans aucun doute l'attaquant venu du Cap-Vert Jefferson Ramos, qui occupe la troisième place au classement des buteurs de la compétition avec 6 buts.

    Mais si le talent d'En Ras saute aux yeux, Al-Fath compte dans ses rangs un autre magicien, qui a aidé par ses passes décisives l'attaquant africain à figurer parmi les buteurs de l'édition actuelle de la compétition.

    Il est question ici de Montasser Al-Chaqaq, qui a réussi à délivrer 3 passes décisives au cours de la saison actuelle du championnat saoudien des moins de 21 ans, occupant ainsi la troisième place au classement des meilleurs passeurs de la compétition.

    Et il ne fait aucun doute qu'un match face à une équipe de la stature d'Al-Hilal est une occasion idéale pour tout joueur de montrer son talent aux yeux de tous, surtout s'il s'agit d'un talent aussi grand que celui de Montasser Al-Chaqaq.

  • Abdulilah Al-Ghamdi

    Mais la magie de Montasser Chaïkak, ainsi que le talent de buteur de Jefferson Ramos, ne trouveront pas le chemin facile vers les buts du club d'Al-Hilal, en présence du gardien étincelant Abdelilah Al-Ghamdi.

    Il est vrai qu'Al-Hilal est une équipe offensive, qui impose sa domination à ses adversaires et remplit leurs filets de buts, mais elle a en même temps besoin d'un gardien vigilant pour protéger sa cage des contre-attaques des adversaires.

    Ce rôle, Al-Ghamdi l'a assumé de la meilleure des manières au cours de la saison actuelle de la Saudi Pro League, puisqu'il est le gardien qui a le plus conservé sa cage inviolée avec 3 matchs.

    Au fil de 6 matchs, les filets d'Al-Hilal n'ont encaissé que 6 buts, soit une moyenne d'un but par match, et l'équipe possède la troisième meilleure défense après Al-Ittihad et Al-Khaleej.

    Al-Ghamdi aura un rôle majeur à jouer face à Al-Fateh pour priver Jefferson Ramos de ses piqûres de buteur et conserver sa cage inviolée pour le quatrième match de la saison actuelle.

  • le remplaçant du buteur

    Un autre choc attend la huitième journée de la Joy League Elite, entre les équipes d'Al-Ettifaq et d'Al-Taawoun, respectivement cinquième et sixième au classement.

    Al-Taawoun est toujours affecté par l'absence de son attaquant Bassem Al-Oraini, meilleur buteur de la saison dernière en Joy League Elite, qui a été promu en équipe première pour la saison en cours de la Roshn League.

    Mais il semble que « le sucre de Qassim » ait trouvé le successeur d'Al-Oraini pour marquer les buts, à savoir Abdulmajid Sharif, qui a inscrit 4 buts lors de la saison en cours du championnat saoudien des moins de 21 ans.

    Al-Sharif occupe la huitième place au classement des buteurs de la compétition, à un seul but de 3 joueurs qui ont marqué 5 buts.

    Abdulmajid Sharif espère réapparaître en force lors de la confrontation face à Al-Ettifaq, afin de poursuivre la course au titre de meilleur buteur cette saison.

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  • Un buteur devenu magicien

    Du côté d'Al-Ettifaq, tous les regards seront tournés vers Mohammed Al-Issa, meilleur buteur de l'édition actuelle de la Joy Elite League avec 8 buts, mais il y a une autre star qui était le meilleur buteur de l'équipe avant Al-Issa.

    Il s'agit de Jalal Al-Salem, meilleur buteur d'Al-Ettifaq la saison dernière dans le championnat saoudien des moins de 21 ans, et qui était en lice pour le titre de meilleur buteur de la compétition jusqu'aux dernières étapes.

    Et bien que ce flair offensif se soit estompé au cours de la saison actuelle, il est doublé d'un autre atout tout aussi important : la capacité à créer des buts.

    Al-Salem est considéré comme le joueur ayant créé le plus de buts lors de l'édition actuelle de la Joy Elite League, avec 4 passes décisives, et il rêve sans doute de délivrer une cinquième passe, voire de marquer également, lors d'un match difficile face à Al-Taawoun.

  • Mohannad Al-Qadhibi, le magicien d'Al-Qadisiyah

    Jalal Al-Salem n'est pas le seul à occuper la tête du classement des meilleurs passeurs décisifs de la saison en cours du Roshn Saudi League, puisqu'il partage ce rang avec un autre magicien d'Al-Qadisiyah, Muhannad Al-Qudaibi.

    La saison dernière, de nombreux joueurs talentueux se sont illustrés au sein d'Al-Qadisiyah, notamment dans le secteur offensif, et il semble qu'Al-Qudaibi sera le premier magicien du club de la Province de l'Est au cours de la saison actuelle.

    Muhannad Al-Qudaibi dispose d'une occasion en or pour déployer sa magie lors d'un match relevé face à Al-Nassr, sur la pelouse de ce dernier à Riyad.

    Al-Nassr souffre de manière évidente depuis le début de la saison en cours, en particulier sur le plan défensif, puisqu'il a encaissé 7 buts en 5 matchs. Voilà une occasion de choix pour Al-Qudaibi de briller dans une grande rencontre d'une telle envergure.