Devant le président de VW Oliver Blume, les Loups n’ont pas réussi à faire mieux qu’un nul 0-0, jeudi soir en barrage aller face au SC Paderborn, troisième de D2. Ils devront donc encore lutter pour leur maintien lors du match retour, ultime acte d’une saison tumultueuse.
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Un but éclair dans un barrage haletant ! Le VfL Wolfsburg se rapproche dangereusement de la relégation en Bundesliga
Le lundi de Pentecôte, Wolfsburg se présentera en Westphalie orientale pour le match retour avec l’obligation de remonter un handicap, tandis que Paderborn, solide défensivement et porté par son public, vise un retour en Bundesliga six ans après sa dernière apparition. Jonah Sticker, expulsé après un deuxième avertissement (90^e+4), manquera le retour.
Les Wolfsbourgeois, présents en Bundesliga depuis leur promotion en 1997, se sont déjà maintenus via les barrages, aux dépens de l’Eintracht Braunschweig en 2017 et du Holstein Kiel en 2018. Le bilan général penche aussi en faveur du club de l’élite : depuis la réintroduction des barrages en 2008/09, le promu n’a émergé que trois fois.
Le SCP avait rejoint l’élite en 2014 et 2019, à chaque fois en tant que promu direct, mais avait immédiatement été relégué. L’entraîneur Ralf Kettemann a d’ores et déjà qualifié ce retour potentiel en Bundesliga de « chance unique dans une vie », estimant que « l’on a plus à gagner qu’à perdre ».
Le VfL Wolfsburg a manqué de tranchant – Biblija a gâché une occasion en or
Sous une pression plus forte que son adversaire, le VfL Wolfsburg, qui nourrissait des ambitions européennes en début de saison avant de se retrouver menacé par la relégation, abordait néanmoins la rencontre avec sérénité. Pourtant, les Louves peinaient à construire leur jeu. Le pressing haut du SCP a payé : le club de Bundesliga devait souvent relancer depuis sa défense. La défense solide des locaux a intercepté sans difficulté les longs ballons.
Le SCP a maintenu la pression initiale et s'est créé sa première occasion franche : le tir à bout portant de Santiago Castaneda a été repoussé in extremis par Jeanuel Belocian et le gardien Kamil Grabara (9e). La rencontre se poursuit sur un rythme équilibré, ponctué de rares occasions : Denis Vavro (23e) enroule trop son tir lointain, tandis qu’Adam Daghim (32e) bute sur Dennis Seimen après une frappe à angle fermé. Wolfsburg peine à exploiter sa supériorité technique, et Paderborn, organisé, continue de guetter les contres.
Même après la pause, le VfL peine à se montrer dangereux dans le dernier tiers. Fautes et décalages ont émaillé la rencontre. Christian Eriksen a tenté de prendre le jeu à son compte, sans succès éclatant. Seimen a facilement repoussé son coup franc (67e). Enfin, Filip Bilbija (84e) a manqué l’occasion de libérer les siens, et le match s’est achevé sur un nul logique.