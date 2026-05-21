Un but éclair dans un barrage haletant ! Le VfL Wolfsburg se rapproche dangereusement de la relégation en Bundesliga

Le lundi de Pentecôte, Wolfsburg se présentera en Westphalie orientale pour le match retour avec l’obligation de remonter un handicap, tandis que Paderborn, solide défensivement et porté par son public, vise un retour en Bundesliga six ans après sa dernière apparition. Jonah Sticker, expulsé après un deuxième avertissement (90^e+4), manquera le retour.

Les Wolfsbourgeois, présents en Bundesliga depuis leur promotion en 1997, se sont déjà maintenus via les barrages, aux dépens de l’Eintracht Braunschweig en 2017 et du Holstein Kiel en 2018. Le bilan général penche aussi en faveur du club de l’élite : depuis la réintroduction des barrages en 2008/09, le promu n’a émergé que trois fois.

Le SCP avait rejoint l’élite en 2014 et 2019, à chaque fois en tant que promu direct, mais avait immédiatement été relégué. L’entraîneur Ralf Kettemann a d’ores et déjà qualifié ce retour potentiel en Bundesliga de « chance unique dans une vie », estimant que « l’on a plus à gagner qu’à perdre ».