Un AC Milan plus fort que la situation d’urgence : privés de cinq titulaires, les Milanais s’imposent au Blu Energy Stadium au terme d’une prestation solide et pleine de caractère. Un 0-2 sans appel qui pourrait mettre Runjaic en difficulté : l’Udinese doit s’interroger sur ses cinq défaites consécutives.
Udinese-AC Milan, les notes de CM : Bartesaghi est une locomotive, note 7. Modric brille, Pulisc est de retour
NOTES DES JOUEURS DE L’UDINESE
Okoye 5,5 : un demi-point de plus pour son arrêt face à Ramos, mais il n’est pas irréprochable sur la frappe de Jashari, à l’origine du but de Hutchinson.Irrégulier
Abankwah 6 : un grand gabarit et beaucoup de combativité. De son côté, l’AC Milan a davantage de mal à passer.
Kabasele 5 : l’un des principaux responsables de l’absence collective sur le but de Pulisic. Il ne se remet pas de cette erreur.
Palma 5 : il donne un coup de main au visage de Ramos, peut-être involontairement, et Marcenaro l’épargne. En difficulté tout au long du match.
Vojvoda 5 : une prestation défensive désastreuse pour l’ancien joueur de Côme et du Torino. Il couvre d’abord Pulisic sur le but inscrit après seulement 6 minutes, puis rate sa couverture face à Tomori. Meilleur offensivement, il oblige Maignan à intervenir sur une frappe lointaine (à partir de la 63e, Zaniolo 5,5 : il apporte peu, mais la nouvelle, c’est son retour sur le terrain).
Piotrowski 5 : lent et emprunté, il éprouve beaucoup de difficultés.
Karlstrom 5,5 : le métronome de l’Udinese ne parvient pas à éclairer la relance de son équipe. Étouffé par le pressing adverse. (à partir de la 83e, Lovric non noté)
Kamara 6,5 : sans aucun doute le meilleur de son équipe, tant il multiplie les montées sur son côté sans jamais renoncer : les actions de l’Udinese passent presque toutes par lui. Incompréhensible décision de Runjaic, qui le fait sortir avant d’encaisser un but une minute plus tard (à partir de la 63e, Arizala 5,5 : il monte peu et sans grande qualité)
Chakvetadze 5,5 : il ne se montre pratiquement jamais.
Ekkelenkamp 5,5 : les inspirations du Néerlandais manquent à l’Udinese. Il ne parvient pas à trouver le bon placement pour peser sur le jeu.
Davis 5,5 : il se bat comme un lion, mais il est encore loin, très loin, de sa meilleure condition physique. (À partir de la 83e, Vinciati)
Entraîneur, Runjaic 5 : sixième défaite consécutive. La situation est très sombre et son licenciement semble désormais imminent.
Notes du Milan AC
Maignan 6 : dans un contexte difficile, constamment pris à partie par le public de l'Udinese, il reste concentré et répond présent sur les deux seules frappes dangereuses cadrées de l'Udinese, signées Vojvoda et Davis.
Tomori 6,5 : il se déplace bien, même au poste de latéral, accompagne les attaques et passe tout près du but. Il livre un duel intéressant à Kamara, qui se solde par un match nul aux points. (À partir de la 73e minute, Musah 6 : utile dans la gestion de la fin de match, mission accomplie.)
De Winter 6,5 :Amorim lui demande d'en faire davantage et l'international belge répond présent avec une grande intelligence tactique. Très bon également dans le jeu aérien.
Pavlovic 6 : il fait son travail sans en rajouter, en essayant de ménager ses forces puisqu'il n'était pas au mieux en raison de quelques problèmes physiques. Bon soldat.
Diawara 6,5 : pour sa première titularisation, presque une surprise, il livre une prestation pleine de caractère. Très bon avec et sans ballon, une belle découverte.
Hutchinson 6,5 : il se déplace sur tout le front de l'attaque et repique souvent dans l'axe pour semer le trouble entre les lignes. En seconde période, il semble disparaître avant de réapparaître au bon moment pour pousser le ballon au fond et inscrire le but du 0-2 : le premier en Serie A pour l'ailier anglo-jamaïcain. (À partir de la 73e minute, Loftus-Cheek, aussitôt contraint de sortir en raison d'un problème musculaire. À partir de la 91e minute, Comotto : débuts en Serie A pour le jeune talent de l'AC Milan.)
Modric 7 : une passe décisive géniale sur le but de Pulisic : d'une touche tout en douceur, il anticipe le mouvement de la défense adverse. Il offre d'autres bijoux au cours du match et guide l'équipe dans les moments clés.Une légende.
Jashari 6,5 : une première période mitigée, marquée par une imprudence désormais habituelle dans sa propre moitié de terrain qui permet à Vojvoda de se présenter devant le but. Il se rattrape par une seconde période de grande qualité : c'est sur sa frappe dangereuse que Hutchinson se précipite pour plier l'affaire.
Bartesaghi 7 : quel match du joueur formé à l'AC Milan, clairement insaisissable pour ses adversaires. Il joue haut sur le côté gauche et passe tout près du but en première période sur une excellente passe de Tomori. Il sort sous les applaudissements mérités du public. Régénéré. (À partir de la 85e minute, Cisse, non noté.)
Pulisic 7 : son contrôle de volée pour amortir le ballon est d'une rare beauté, mais son but l'est encore davantage, tant il pèse lourd sur le match et sur les ambitions de l'AC Milan. Il redevient ce joueur redoutable dont l'AC Milan a terriblement besoin.
Ramos 6 : entame un duel rude, trop rude même, avec les trois défenseurs de l'Udinese : il reçoit un mauvais coup de Palma, perd patience et écope d'un carton jaune. Malchanceux lorsqu'Okoye détourne sur la barre sa frappe, sur une occasion qui ressemblait à un penalty dans le jeu. (À partir de la 91e minute, Camarda, non noté.)
Entraîneur, Amorim 7 : il prépare au mieux un match difficile, dans une situation d'urgence : ses choix pour une défense à quatre, avec Tomori et Diawara positionnés haut et Hutchinson derrière l'attaque, sont excellents. Il continue d'avancer en restant fidèle à ses idées.
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