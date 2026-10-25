Okoye 5,5 : un demi-point de plus pour son arrêt face à Ramos, mais il n’est pas irréprochable sur la frappe de Jashari, à l’origine du but de Hutchinson.Irrégulier

Abankwah 6 : un grand gabarit et beaucoup de combativité. De son côté, l’AC Milan a davantage de mal à passer.

Kabasele 5 : l’un des principaux responsables de l’absence collective sur le but de Pulisic. Il ne se remet pas de cette erreur.

Palma 5 : il donne un coup de main au visage de Ramos, peut-être involontairement, et Marcenaro l’épargne. En difficulté tout au long du match.

Vojvoda 5 : une prestation défensive désastreuse pour l’ancien joueur de Côme et du Torino. Il couvre d’abord Pulisic sur le but inscrit après seulement 6 minutes, puis rate sa couverture face à Tomori. Meilleur offensivement, il oblige Maignan à intervenir sur une frappe lointaine (à partir de la 63e, Zaniolo 5,5 : il apporte peu, mais la nouvelle, c’est son retour sur le terrain).

Piotrowski 5 : lent et emprunté, il éprouve beaucoup de difficultés.

Karlstrom 5,5 : le métronome de l’Udinese ne parvient pas à éclairer la relance de son équipe. Étouffé par le pressing adverse. (à partir de la 83e, Lovric non noté)

Kamara 6,5 : sans aucun doute le meilleur de son équipe, tant il multiplie les montées sur son côté sans jamais renoncer : les actions de l’Udinese passent presque toutes par lui. Incompréhensible décision de Runjaic, qui le fait sortir avant d’encaisser un but une minute plus tard (à partir de la 63e, Arizala 5,5 : il monte peu et sans grande qualité)

Chakvetadze 5,5 : il ne se montre pratiquement jamais.

Ekkelenkamp 5,5 : les inspirations du Néerlandais manquent à l’Udinese. Il ne parvient pas à trouver le bon placement pour peser sur le jeu.

Davis 5,5 : il se bat comme un lion, mais il est encore loin, très loin, de sa meilleure condition physique. (À partir de la 83e, Vinciati)

Entraîneur, Runjaic 5 : sixième défaite consécutive. La situation est très sombre et son licenciement semble désormais imminent.