Muharemovic, qui a conclu la saison dernière avec 2 buts et 2 passes décisives en 32 matchs sous les couleurs de Sassuolo (plus 7 cartons jaunes), nourrissait initialement des doutes sur son retour à la Juventus. Une question d’orgueil et de déception, née de son départ précipité lors de l’été 2024. Il a finalement revu sa position, notamment grâce aux efforts de persuasion de son ami Kenan Yildiz, avec qui il a évolué en Primavera puis en Next Gen ; l’influence du numéro 10 sur le choix de « Muha » est décisive. Sur le plan sportif, Spalletti l’a directement ciblé et l’a rassuré : il sera au cœur du projet. La Juve, après Ekhator, s’apprête ainsi à enregistrer son deuxième renfort.