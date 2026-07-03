Tarik Muharemovic est sur le point de revenir à la Juventus. Selon Tuttosport, quelques détails doivent encore être finalisés avant la signature, mais le défenseur bosnien, déjà passé par la Primavera puis la Next Gen, est sur le point de revenir à Turin. Les discussions avec Sassuolo, détenteur de son contrat, progressent rapidement ; l’opération pourrait être finalisée d’ici la fin de la semaine ou au plus tard en début de semaine prochaine. La Juventus a devancé l’Inter, qui courtisait depuis des mois ce défenseur central né en 2003 à Ljubljana sans réussir à finaliser le dossier. Les Bianconeri remportent ainsi le premier « derby d’Italie » de la saison 2026-2027, et Spalletti obtient renfort défensif tant recherché.
Traduit par
Tuttosport - Muharemovic à deux doigts de la Juventus pour 18 millions d'euros : la pression exercée par Yildiz a été décisive. L'Inter a été devancée
LES COÛTS DE L'OPÉRATION
Pour Muharemovic, la Juventus paiera environ la moitié de sa valeur réelle, ayant conservé 50 % des droits de revente lors de son départ vers Sassuolo : le transfert est évalué à 16 millions d’euros plus 2 millions de bonus. Le Bosnien, qui a quitté la Coupe du monde après la défaite contre les États-Unis, s’engagera pour cinq ans à un peu plus de 2 millions d’euros nets par saison. Il doit arriver à Turin avec ses agents dans les prochains jours, passer les visites médicales et signer les documents avant de partir en vacances. Il devrait être à la disposition de Spalletti fin juillet.
YILDIZ, LE JOUEUR DÉCISIF
Muharemovic, qui a conclu la saison dernière avec 2 buts et 2 passes décisives en 32 matchs sous les couleurs de Sassuolo (plus 7 cartons jaunes), nourrissait initialement des doutes sur son retour à la Juventus. Une question d’orgueil et de déception, née de son départ précipité lors de l’été 2024. Il a finalement revu sa position, notamment grâce aux efforts de persuasion de son ami Kenan Yildiz, avec qui il a évolué en Primavera puis en Next Gen ; l’influence du numéro 10 sur le choix de « Muha » est décisive. Sur le plan sportif, Spalletti l’a directement ciblé et l’a rassuré : il sera au cœur du projet. La Juve, après Ekhator, s’apprête ainsi à enregistrer son deuxième renfort.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles