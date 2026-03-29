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Emanuele Tramacere

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Tudor n'est plus l'entraîneur de Tottenham : le communiqué officiel. Dyche ou De Zerbi à la relève ?

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I. Tudor
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Après celle avec la Juventus, l'aventure de l'entraîneur croate sur le banc des Spurs touche également à sa fin.

La rumeur courait depuis quelques jours, mais c'est désormais officiel. L'aventure d'Igor Tudor en Premier League sur le banc de Tottenham a pris fin prématurément.


L'entraîneur croate, pour la deuxième fois cette saison après celle avec la Juventus, a trouvé un accord pour quitter les Spurs après seulement 7 matchs et un peu plus d'un mois à la tête de l'équipe.

Tudor fait les frais de la très mauvaise situation au classement héritée de Thomas Frank (outre les difficultés de gestion du vestiaire) et qui voit Tottenham pleinement empêtré dans la lutte pour le maintien, avec seulement un point d'avance sur l'avant-dernière place occupée par West Ham.



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  • LE COMMUNIQUÉ

    Voici le communiqué officiel publié par les Spurs via leurs canaux officiels :


    « Nous pouvons confirmer qu'il a été convenu d'un commun accord que l'entraîneur Igor Tudor quitte le club avec effet immédiat. Tomislav Rogic et Riccardo Ragnacci ont également quitté leurs fonctions respectives d'entraîneur des gardiens et de préparateur physique. Nous remercions Igor, Tomislav et Riccardo pour leur engagement au cours des six dernières semaines, durant lesquelles ils ont travaillé sans relâche.

    Nous exprimons également notre sympathie à Igor pour le deuil qu’il a récemment subi et lui adressons, ainsi qu’à sa famille, tout notre soutien en cette période difficile. Nous vous tiendrons informés en temps voulu de la nomination du nouvel entraîneur. »

  • MOYENNE DE POINTS BASSE

    Le communiqué exprime sa sympathie à Tudor suite au deuil qu'il vient de subir. À l'issue du dernier match disputé et perdu par Tottenham contre Nottingham Forest, Tudor ne s'était même pas présenté à la conférence de presse en raison du décès de son père.


    Malheureusement pour Tudor, on a commencé à parler de son limogeage bien avant la trêve, avec une moyenne de 0,57 point par match en 7 rencontres, un seul match nul contre Liverpool et une victoire sans importance lors du match retour des huitièmes de finale contre l'Atlético Madrid, qui s'est soldé par une élimination.

  • À quoi sert Dyche ?

    La course au remplaçant pour cette lutte pour le maintien en championnat est désormais officiellement lancée. Les rumeurs concernant Roberto De Zerbi ont également été freinées par une partie des supporters, qui ont critiqué d'emblée l'idée de faire appel à l'ancien entraîneur de Marseille. Le profil qui semble aujourd'hui le plus susceptible de prendre la relève est celui de Sean Dyche, lui-même limogé cette saison par Nottingham Forest, club avec lequel Tottenham se bat actuellement pour son maintien.

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