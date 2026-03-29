Tudor n'est plus l'entraîneur de Tottenham : le communiqué officiel. Dyche ou De Zerbi à la relève ?

La rumeur courait depuis quelques jours, mais c'est désormais officiel. L'aventure d'Igor Tudor en Premier League sur le banc de Tottenham a pris fin prématurément.





L'entraîneur croate, pour la deuxième fois cette saison après celle avec la Juventus, a trouvé un accord pour quitter les Spurs après seulement 7 matchs et un peu plus d'un mois à la tête de l'équipe.

Tudor fait les frais de la très mauvaise situation au classement héritée de Thomas Frank (outre les difficultés de gestion du vestiaire) et qui voit Tottenham pleinement empêtré dans la lutte pour le maintien, avec seulement un point d'avance sur l'avant-dernière place occupée par West Ham.