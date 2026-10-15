Seulement 2 minutes de jeu cette saison, un problème de dos dont la nature n’a pas été précisée et qui l’a encore une fois handicapé, puis la décision de l’écarter de la liste pour la Ligue des champions. La troisième année de Federico Chiesa sous le maillot de Liverpool a elle aussi commencé de la pire des manières. Et cette fois, contrairement aux deux derniers étés, l’idée d’un départ dès janvier commence à prendre forme dans l’esprit de l’ancien joueur de la Juventus. Parmi les destinations possibles, un retour en Serie A est l’option qui se dessine le plus.
Trois clubs de Serie A tentent d’attirer Chiesa en janvier
Trois clubs de Serie A d’affilée
Selon les informations de Caught Offside en Angleterre et de plusieurs quotidiens locaux de Liverpool, après l’ouverture cet été à un retour en Serie A, et même à la Juventus, Iraola et le joueur ont choisi de se donner une nouvelle chance. Celle-ci ne s’est toutefois pas concrétisée à ce jour.
La voie semble donc libre en janvier pour l’Inter, la Lazio et l’Atalanta , les trois clubs qui, selon les médias anglais, sont aujourd’hui les plus déterminés à tenter leur chance pour Chiesa.
TROIS OPTIONS DIFFÉRENTES
La piste de l'Atalanta Bergame est en réalité compliquée en raison des relations difficiles avec Cristiano Giuntoli. Quant à l'Inter Milan, l'idée serait de passer à l'offensive en cas de départ de Luis Henrique. Pour la Lazio, en revanche, le problème serait d'ordre financier : son salaire élevé, supérieur à 6 millions par saison, risquerait de compromettre l'équilibre déjà précaire des comptes du club.
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