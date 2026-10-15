Trois clubs de Serie A tentent d’attirer Chiesa en janvier

Selon les informations de Caught Offside en Angleterre et de plusieurs quotidiens locaux de Liverpool, après l’ouverture cet été à un retour en Serie A, et même à la Juventus, Iraola et le joueur ont choisi de se donner une nouvelle chance. Celle-ci ne s’est toutefois pas concrétisée à ce jour.

La voie semble donc libre en janvier pour l’Inter, la Lazio et l’Atalanta ‍, les trois clubs qui, selon les médias anglais, sont aujourd’hui les plus déterminés à tenter leur chance pour Chiesa.