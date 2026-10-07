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imago-sport-1084222971.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi
Traduit par

Tout simplement irremplaçable ! Ému, Lionel Scaloni craque après la perte du « plus grand footballeur de l’histoire »

Argentine
Argentine vs Bénin
L. Scaloni
L. Messi
Bénin
Matchs Amicaux

Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a livré une analyse pleine d’émotion de Lionel Messi après le dernier match international du capitaine. Scaloni a admis que remplacer l’aura brillante et unique de l’attaquant sera un défi impossible pour le staff technique.

  • Scaloni revient sur son mandat de rêve comme entraîneur

    Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, s’est adressé aux médias après la victoire 3-0 de son équipe contre le Bénin, livrant une réflexion émouvante sur le fait de diriger la plus grande icône de son pays. Scaloni a admis que l’émotion de la soirée était écrasante en repensant à leurs succès partagés.

    L’entraîneur a guidé l’Argentine vers quatre trophées majeurs aux côtés de son légendaire capitaine.

    La soirée a marqué la conclusion d’un partenariat historique entre un sélectionneur et son capitaine.

  • FBL-FRIENDLY-ARG-BENAFP

    L’entraîneur salue le talent unique du capitaine

    Scaloni a exprimé une profonde gratitude pour l’opportunité d’entraîner l’attaquant champion du monde tout au long de son mandat. « C’était un rêve devenu réalité. Je n’aurais jamais pensé être l’entraîneur du meilleur footballeur de l’histoire », a déclaré Scaloni. « Nous lui serons éternellement reconnaissants de nous avoir donné l’opportunité d’être avec lui. »

    Le sélectionneur a eu du mal à cacher son émotion en pensant à l’avenir sans son capitaine.

    « Ces larmes, c’est parce que tellement de choses me traversent l’esprit », a reconnu Scaloni. « Ne plus le voir sera triste. »

  • Reconstruction autour du collectif de l’équipe

    Évoquant le défi de tourner la page, Scaloni a reconnu qu’aucun joueur ne peut à lui seul reproduire la capacité de Messi à faire basculer un match. « Nous travaillons maintenant avec de jeunes joueurs, et cela continue, mais le sentiment de l’avoir à vos côtés est incomparable », a déclaré Scaloni. « Je n’ai jamais vu une telle aura chez quelqu’un d’autre de toute ma vie. »

    Il a souligné que l’unité de l’équipe doit désormais compenser la perte de ce génie individuel.

    « Ce joueur qui pouvait débloquer un match par son génie, vous ne l’avez plus », a-t-il ajouté.

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  • FBL-FRIENDLY-ARG-BENAFP

    Scaloni se concentre sur la nouvelle génération

    Malgré ce départ chargé d’émotion, Scaloni reste confiant dans la force collective de la sélection nationale pour la suite. « Le seul moyen de compenser son absence, c’est d’avoir une grande équipe, où chacun apporte sa contribution », a conclu Scaloni. « Nous avons une équipe capable d’accomplir beaucoup de choses ensemble. »

    « Il n’y aura jamais rien de comparable à lui sur le terrain. L’héritage qu’il laisse est incroyable. »

    Scaloni va désormais se concentrer sur l’intégration des talents émergents en vue des prochaines campagnes internationales.