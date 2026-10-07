Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, s’est adressé aux médias après la victoire 3-0 de son équipe contre le Bénin, livrant une réflexion émouvante sur le fait de diriger la plus grande icône de son pays. Scaloni a admis que l’émotion de la soirée était écrasante en repensant à leurs succès partagés.

L’entraîneur a guidé l’Argentine vers quatre trophées majeurs aux côtés de son légendaire capitaine.

La soirée a marqué la conclusion d’un partenariat historique entre un sélectionneur et son capitaine.