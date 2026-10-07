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Tout simplement irremplaçable ! Ému, Lionel Scaloni craque après la perte du « plus grand footballeur de l’histoire »
Scaloni revient sur son mandat de rêve comme entraîneur
Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, s’est adressé aux médias après la victoire 3-0 de son équipe contre le Bénin, livrant une réflexion émouvante sur le fait de diriger la plus grande icône de son pays. Scaloni a admis que l’émotion de la soirée était écrasante en repensant à leurs succès partagés.
L’entraîneur a guidé l’Argentine vers quatre trophées majeurs aux côtés de son légendaire capitaine.
La soirée a marqué la conclusion d’un partenariat historique entre un sélectionneur et son capitaine.
- AFP
L’entraîneur salue le talent unique du capitaine
Scaloni a exprimé une profonde gratitude pour l’opportunité d’entraîner l’attaquant champion du monde tout au long de son mandat. « C’était un rêve devenu réalité. Je n’aurais jamais pensé être l’entraîneur du meilleur footballeur de l’histoire », a déclaré Scaloni. « Nous lui serons éternellement reconnaissants de nous avoir donné l’opportunité d’être avec lui. »
Le sélectionneur a eu du mal à cacher son émotion en pensant à l’avenir sans son capitaine.
« Ces larmes, c’est parce que tellement de choses me traversent l’esprit », a reconnu Scaloni. « Ne plus le voir sera triste. »
Reconstruction autour du collectif de l’équipe
Évoquant le défi de tourner la page, Scaloni a reconnu qu’aucun joueur ne peut à lui seul reproduire la capacité de Messi à faire basculer un match. « Nous travaillons maintenant avec de jeunes joueurs, et cela continue, mais le sentiment de l’avoir à vos côtés est incomparable », a déclaré Scaloni. « Je n’ai jamais vu une telle aura chez quelqu’un d’autre de toute ma vie. »
Il a souligné que l’unité de l’équipe doit désormais compenser la perte de ce génie individuel.
« Ce joueur qui pouvait débloquer un match par son génie, vous ne l’avez plus », a-t-il ajouté.
- AFP
Scaloni se concentre sur la nouvelle génération
Malgré ce départ chargé d’émotion, Scaloni reste confiant dans la force collective de la sélection nationale pour la suite. « Le seul moyen de compenser son absence, c’est d’avoir une grande équipe, où chacun apporte sa contribution », a conclu Scaloni. « Nous avons une équipe capable d’accomplir beaucoup de choses ensemble. »
« Il n’y aura jamais rien de comparable à lui sur le terrain. L’héritage qu’il laisse est incroyable. »
Scaloni va désormais se concentrer sur l’intégration des talents émergents en vue des prochaines campagnes internationales.
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