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Toujours imbattable à 40 ans ! Le héros de la Coupe du monde Vozinha brille pour ses débuts en championnat avec Colo-Colo
Vozinha prolonge son début de saison parfait
Le vétéran cap-verdien Vozinha a marqué ses débuts dans l’élite chilienne par un clean sheet, alors que Colo-Colo a été tenu en échec sur un score nul et vierge sur la pelouse de Huachipato dimanche soir. Le gardien de 40 ans a livré une prestation rassurante à l’Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepcion, portant son début sans but encaissé à 180 minutes après un précédent match sans encaisser en Copa Chile. Ce match nul permet à Colo-Colo de conserver tranquillement la tête du classement avec 53 points.
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Le gardien reçoit une ovation
Le héros de la Coupe du monde 2026 a reçu un accueil enthousiaste de la part de près de 20 000 supporters tout au long de la rencontre. Portant le traditionnel maillot jaune de Colo-Colo, qui correspondait à la couleur qu’il arborait sur la scène mondiale, Vozinha a dirigé sa surface de réparation avec une autorité calme, surtout après une faute de main en fin de première période rapidement annulée par un drapeau de hors-jeu. Sa présence imposante dans les buts a déclenché à plusieurs reprises des ovations debout de la part des supporters ayant fait le déplacement.
La lutte pour le titre reste largement sous contrôle
L'arrivée du vétéran a apporté une stabilité immédiate à l'arrière-garde de Fernando Ortiz, permettant au leader du championnat de conserver 14 points d'avance en tête. La marche de Colo-Colo vers le titre reste implacable, tandis que ses plus proches poursuivants, l'Universidad Catolica et l'Universidad de Chile, sont à égalité avec 39 points. Même si les deux poursuivants ont gagné ce week-end, Colo-Colo garde fermement le contrôle de la course à la qualification automatique pour la Copa Libertadores 2027.
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Une place de titulaire assurée
Colo-Colo doit rapidement gagner en efficacité devant le but après avoir échoué à transformer sa nette domination dans la possession en ouverture du score à l’extérieur. Néanmoins, ces débuts impeccables en championnat offrent à Ortiz une décision facile : installer Vozinha comme son numéro un titulaire pour le reste de la saison. Alors que la course au titre entre dans sa dernière ligne droite, les mains sûres du vétéran seront vitales pour guider le club jusqu’au bout.
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