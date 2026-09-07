Le héros de la Coupe du monde 2026 a reçu un accueil enthousiaste de la part de près de 20 000 supporters tout au long de la rencontre. Portant le traditionnel maillot jaune de Colo-Colo, qui correspondait à la couleur qu’il arborait sur la scène mondiale, Vozinha a dirigé sa surface de réparation avec une autorité calme, surtout après une faute de main en fin de première période rapidement annulée par un drapeau de hors-jeu. Sa présence imposante dans les buts a déclenché à plusieurs reprises des ovations debout de la part des supporters ayant fait le déplacement.