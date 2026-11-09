Totti dirigeant de Fenerbahçe ? Le club dément : « Une information sans fondement »

Compte tenu de l’ampleur et de l’importance que cette information commençait à prendre en Turquie, le Fenerbahçe s’est vu contraint de la démentir dans un communiqué au ton ferme : « L’information publiée aujourd’hui (9 novembre 2026) par le quotidien Sözcü sous le titre "Le cerveau footballistique du Fenerbahçe", puis reprise et diffusée par d’autres médias, selon laquelle Francesco Totti occuperait un poste au sein de la direction sportive de notre club, est totalement dénuée de fondement. Nous invitons les médias qui diffusent de fausses informations sans les avoir préalablement vérifiées et confirmées à respecter les principes du journalisme et à faire preuve de responsabilité. »