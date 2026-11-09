L’avenir de Francesco Totti ne sera pas en Turquie ni dans un rôle de dirigeant. La nouvelle d’une possible arrivée de l’ancienne icône de la Roma au Fenerbahçe avait fait le tour des médias turcs ce matin. Mais, comme l’a indiqué le club dans un communiqué officiel, cette information, aussi séduisante soit-elle, était sans fondement.
Totti dirigeant de Fenerbahçe ? Le club dément : « Une information sans fondement »
Totti à Fenerbahçe ?
Le quotidien Sozcu avait été le premier à rapporter l’information. Alors que le club traversait une période de grandes difficultés, il avait désigné Francesco Totti, aujourd’hui libre de tout contrat, comme le nouveau visage à intégrer à sa direction et la nouvelle « tête pensante » de son projet sportif sur le plan footballistique.
LE COMMUNIQUÉ DU FENERBAHÇE
Compte tenu de l’ampleur et de l’importance que cette information commençait à prendre en Turquie, le Fenerbahçe s’est vu contraint de la démentir dans un communiqué au ton ferme : « L’information publiée aujourd’hui (9 novembre 2026) par le quotidien Sözcü sous le titre "Le cerveau footballistique du Fenerbahçe", puis reprise et diffusée par d’autres médias, selon laquelle Francesco Totti occuperait un poste au sein de la direction sportive de notre club, est totalement dénuée de fondement. Nous invitons les médias qui diffusent de fausses informations sans les avoir préalablement vérifiées et confirmées à respecter les principes du journalisme et à faire preuve de responsabilité. »
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