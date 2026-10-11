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Tottenham prend sa décision finale sur l’avenir de Roberto De Zerbi après un début désastreux
Tottenham maintient sa confiance en son homme
Tottenham soutient pleinement De Zerbi et n’a aucun plan pour procéder à un changement d’entraîneur, selon TEAMtalk. Le club du nord de Londres a connu un début difficile dans cette nouvelle saison de Premier League, sans parvenir à gagner le moindre de ses six premiers matches.
Malgré ces résultats décevants en ce début de saison, la direction des Spurs conserve une confiance totale envers l’Italien. Elle estime qu’une nette amélioration de la forme de l’équipe est imminente et reste convaincue qu’il est l’homme de la situation pour mener son projet.
De Zerbi est lui aussi serein quant à sa position et reste totalement investi dans sa mission. Le rapport insiste sur le fait qu’il n’existe aucune inquiétude concernant un éventuel départ de l’ancien entraîneur de Brighton dans la situation actuelle.
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Le conseil écarte toute réaction précipitée
Le message venu de l’intérieur du club est clair : Tottenham est déterminé à donner à De Zerbi le temps et le soutien nécessaires pour obtenir des progrès. La situation actuelle n’est pas celle qu’envisageait la direction après un mercato estival animé.
Cependant, les premières difficultés ne provoqueront pas de réaction précipitée et ne feront pas perdre de vue le projet dans son ensemble. TEAMtalk rapporte que le club est convaincu que les résultats s’amélioreront une fois que l’équipe aura trouvé de la régularité sous sa direction.
Les dirigeants de Tottenham veulent donner à De Zerbi l’occasion de travailler avec son effectif remanié. Ils sont catégoriques sur le fait que les investissements récents finiront par se traduire par de meilleures performances sur le terrain.
Retour sur le maintien arraché la saison dernière
De Zerbi a hérité d’une situation difficile lorsqu’il est arrivé à Tottenham à la fin du mois de mars la saison dernière. Le club luttait pour préserver sa place en Premier League au cours d’une campagne compliquée.
Chargé de maintenir Tottenham dans l’élite avec peu de temps pour mettre en place ses idées tactiques, l’Italien a réussi à assurer le maintien du club. Cet accomplissement a offert au club une occasion cruciale de se reconstruire avant la nouvelle saison.
Ce sauvetage n’a pas été oublié par la direction de Tottenham. Elle continue de considérer son travail en fin de saison dernière comme un facteur essentiel dans l’évaluation de sa situation actuelle, refusant d’abandonner ses plans au premier signe d’adversité.
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La stabilité privilégiée au détriment d’un bouleversement majeur
Tottenham a consenti un énorme engagement financier envers De Zerbi durant l’été, en dépensant sans compter pour recruter de nombreux nouveaux joueurs afin de combler certains points faibles. L’ampleur de ces dépenses souligne pourquoi le club tient à maintenir de la stabilité plutôt qu’à envisager un nouveau changement sur le banc. Licencier De Zerbi risquerait de perturber le travail effectué pendant l’été, alors que l’entraîneur continue encore d’intégrer ses nouvelles recrues.
La direction estime que la continuité sera essentielle à mesure que les nouvelles recrues s’installent et que les idées tactiques de De Zerbi s’ancrent durablement. Si les premiers résultats ont incontestablement créé de la pression, Tottenham reste convaincu que le travail récemment accompli finira par produire le résultat souhaité.
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