Tottenham soutient pleinement De Zerbi et n’a aucun plan pour procéder à un changement d’entraîneur, selon TEAMtalk. Le club du nord de Londres a connu un début difficile dans cette nouvelle saison de Premier League, sans parvenir à gagner le moindre de ses six premiers matches.

Malgré ces résultats décevants en ce début de saison, la direction des Spurs conserve une confiance totale envers l’Italien. Elle estime qu’une nette amélioration de la forme de l’équipe est imminente et reste convaincue qu’il est l’homme de la situation pour mener son projet.

De Zerbi est lui aussi serein quant à sa position et reste totalement investi dans sa mission. Le rapport insiste sur le fait qu’il n’existe aucune inquiétude concernant un éventuel départ de l’ancien entraîneur de Brighton dans la situation actuelle.