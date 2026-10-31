Encore une victoire pour Tottenham, qui bat Crystal Palace 2-0 et se rapproche des places qui comptent. La rencontre reste équilibrée jusqu’à la 13e minute et l’expulsion de Mateta : en tentant de jouer le ballon, il intervient mal sur van de Ven. Appelé par la VAR, Oliver sort le carton rouge. L’équipe de De Zerbi dispute ainsi le reste du match en supériorité numérique, sans inquiétude et avec tout le temps devant elle. Elle en profite à la 25e minute, quand Archie Gray reprend de la tête un corner tiré de la droite par Kudus. Tottenham fait le jeu, tandis que Palace se replie entièrement pour défendre. Les occasions ne manquent pas pour les Spurs : le match se joue à sens unique et, à force d’insister, ils inscrivent aussi le but du 2-0, grâce à une tête de van Hecke sur un centre de Mateus Fernandes. En fin de match, Kulusevski tente lui aussi sa chance, mais Henderson l’empêche de marquer.
Tottenham ne s’arrête plus, 2-0 face à Crystal Palace : De Zerbi rêve désormais de la Ligue des champions
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UN CALENDRIER ABORDABLE
Tottenham signe ainsi une troisième victoire consécutive, après celles contre Coventry et Chelsea. Le club laisse derrière lui son début de saison difficile et grimpe à la huitième place avec 12 points, à quatre longueurs de Chelsea, quatrième, et d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Qui l’aurait cru il y a seulement un mois ? L’avenir s’annonce désormais bien plus prometteur : avant la trêve internationale, les Spurs affronteront Leeds à Elland Road. À la reprise, ils rencontreront Ipswich (à domicile), Sunderland (à l’extérieur) et Fulham (à domicile), avant de défier Arsenal au Tottenham Hotspur Stadium. Un calendrier qui permet de rêver.
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