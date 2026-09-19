La grave crise que traverse Tottenham est loin de s’apaiser, et même dans ce choc direct entre les deux « gros » qui ont le plus mal débuté la saison en Premier League, le club londonien s’est incliné 3-2 à domicile face à Aston Villa, au Tottenham Stadium.

D’un côté, Unai Emery donne un vrai coup de fouet à son équipe, qui s’était malgré tout bien comportée au moins en dehors du championnat anglais. Mais une nouvelle fois, Roberto De Zerbi n’y parvient pas et peine à trouver des solutions à une situation qui devient dramatique, car en cas de victoires de Coventry et de Fulham, Tottenham se retrouverait dernier du classement.



