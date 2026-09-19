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cm grafica de zerbi tottenham 2027
Emanuele Tramacere
Traduit par

Tottenham, désastre pour De Zerbi : défaite 3-2 aussi face à Aston Villa et cinquième match de suite sans victoire

R. De Zerbi
Tottenham
Aston Villa
Premier League
Tottenham vs Aston Villa

Tottenham poursuit sa mauvaise passe. Et De Zerbi ne parvient pas à sortir de la crise.

La grave crise que traverse Tottenham est loin de s’apaiser, et même dans ce choc direct entre les deux « gros » qui ont le plus mal débuté la saison en Premier League, le club londonien s’est incliné 3-2 à domicile face à Aston Villa, au Tottenham Stadium.

D’un côté, Unai Emery donne un vrai coup de fouet à son équipe, qui s’était malgré tout bien comportée au moins en dehors du championnat anglais. Mais une nouvelle fois, Roberto De Zerbi n’y parvient pas et peine à trouver des solutions à une situation qui devient dramatique, car en cas de victoires de Coventry et de Fulham, Tottenham se retrouverait dernier du classement.


  • Une autre défaite après celle en Coupe

    Tottenham abordait ce match sous une énorme pression, liée à la défaite 3-1 et à l’élimination qui a suivi en Carabao Cup aux mains de Liverpool.

    En championnat, en revanche, la tendance semblait avoir été inversée après les deux défaites initiales grâce aux deux matches nuls 0-0 obtenus contre Everton et Nottingham, mais le 0 à la ligne des buts marqués a maintenu un niveau de pression élevé sur l’équipe.


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  • 5e sans victoire

    Et le 3-2 final, sans compléter la remontée après avoir été menés 3-0 (les deux buts étant signés Gallagher et van Hecke), a certes débloqué les Spurs sur le plan offensif, mais a conduit l’équipe à un 5e match consécutif sans victoire en ce début de saison.

    La seule victoire obtenue par Tonali et ses coéquipiers remonte au 26 août, alors que le marché des transferts était encore ouvert, lors de leurs débuts en Coupe de la Ligue, où De Zerbi s’était largement imposé 5-1 contre Charlton. Un match désormais oublié, car intercalé entre deux lourdes défaites comme celles contre Brentford et Newcastle, qui ont ouvert la crise.

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