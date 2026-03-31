Tottenham s'efforce de convaincre Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien est le choix numéro un du club depuis le départ d'Igor Tudor. L'ancien technicien de Marseille s'est montré ouvert à l'idée de prendre les rênes des Spurs, mais souhaiterait reporter toute décision à la fin de la saison, afin de voir si l'équipe parviendra à se maintenir. Le club, cependant, a besoin d'un leader dès maintenant et souhaite ne pas recruter un simple intérimaire pour terminer le championnat, mais un entraîneur susceptible de rester à l'avenir ; c'est pourquoi, parmi les différentes hypothèses, il est envisagé de proposer à De Zerbi un contrat assorti d'une clause de sortie en cas de relégation. Le Daily Mail donne des détails sur les chiffres qui pourraient être proposés à De Zerbi : un salaire de 12 millions par saison pendant cinq ans, ce qui ferait de lui le deuxième entraîneur le mieux payé de la Premier League après Pep Guardiola.



