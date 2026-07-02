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Thomas Tuchel explique comment l'« idée géniale » d'aligner Declan Rice au poste d'arrière droit a permis à l'Angleterre de remporter sa victoire in extremis face à la RD Congo
Le changement tactique de l'Angleterre a renversé la vapeur
L'Angleterre a rapidement été menée au score après l'ouverture du score de Brian Cipenga dès la 7^e minute de ce match des 32^(es) de finale de la Coupe du monde. Les Three Lions ont ensuite peiné à percer l’organisation défensive congolaise jusqu’à l’entrée dans le dernier quart d’heure. Tuchel a alors réagi à la 70e minute en replaçant Rice comme arrière droit et en lançant Eberechi Eze à la place de Djed Spence. Ce coup de poker a immédiatement payé : Kane a d’abord égalisé cinq minutes plus tard, avant de doubler la mise pour offrir à l’Angleterre une victoire 2-1 et son billet pour le tour suivant.
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Tuchel a salué l'idée de Barry.
Après la rencontre, Tuchel a attribué cet ajustement tactique à son adjoint Barry. Le sélectionneur anglais a expliqué que ce choix avait élevé la qualité des centres depuis les ailes tout en consolidant le flanc droit.
« Anthony Barry a eu l’idée géniale de placer Declan à cet endroit », a admis Tuchel, cité par The Sun. « Pour profiter de ses qualités sur le côté, pour envoyer des centres plus compliqués à défendre, plus nombreux et avec un effet vers l’extérieur.
Cela a également permis d’apporter un peu plus de soutien à Bukayo [Saka] et, avec Ebs [Eze], nous avons eu une meilleure connexion sur le côté droit, ce qui nous a aidés et a ouvert le jeu. Tout le mérite revient donc à mon assistant. »
Rice analyse son nouveau rôle
Si ce repositionnement s’est révélé un coup de maître tactique, Rice a reconnu que s’adapter à un rôle défensif en cours de match constituait un défi physique et mental considérable. La star d’Arsenal a participé à la construction de l’action menant à l’égalisation, mais elle a admis que le caractère chaotique de la rencontre avait rendu son bref passage en défense particulièrement éprouvant.
« Ce furent sans doute les 12 minutes les plus difficiles du match, lorsque j’ai joué au poste d’arrière droit », a déclaré Rice après la rencontre. « Dans des matchs comme celui-ci, cela ressemblait parfois trop à un match de basket, avec des allers-retours incessants, et nous devions calmer le jeu car ils disposaient d’ailiers rapides.
On s’est sans doute trop compliqué la vie. J’ai déjà joué deux ou trois fois à ce poste cette saison, je connais le rôle, même si ce n’est pas mon point fort. Mais je suis prêt à tout pour l’équipe et l’entraîneur. À 12 minutes de la fin, je me suis dit que j’allais faire de mon mieux, et je pense m’en être bien sorti. On verra ce qui se passera au prochain match, mais j’espère ne pas avoir à repasser arrière droit. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers l’état de forme de Rice.
L'Angleterre se prépare désormais à affronter le Mexique en huitièmes de finale, le 6 juillet à Mexico. Cependant, des inquiétudes ont été exprimées quant à l'état de santé de Rice après qu'il a été vu en train d'appliquer une poche de glace sur son ischio-jambier à l'issue du match. Tuchel espère que son milieu de terrain vedette sera suffisamment remis pour reprendre son poste habituel, alors que l'Angleterre vise la gloire en Coupe du monde.