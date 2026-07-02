Après la rencontre, Tuchel a attribué cet ajustement tactique à son adjoint Barry. Le sélectionneur anglais a expliqué que ce choix avait élevé la qualité des centres depuis les ailes tout en consolidant le flanc droit.

« Anthony Barry a eu l’idée géniale de placer Declan à cet endroit », a admis Tuchel, cité par The Sun. « Pour profiter de ses qualités sur le côté, pour envoyer des centres plus compliqués à défendre, plus nombreux et avec un effet vers l’extérieur.

Cela a également permis d’apporter un peu plus de soutien à Bukayo [Saka] et, avec Ebs [Eze], nous avons eu une meilleure connexion sur le côté droit, ce qui nous a aidés et a ouvert le jeu. Tout le mérite revient donc à mon assistant. »