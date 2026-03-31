Goal.com
En direct
Harry Maguire Thomas Tuchel GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Traduit par

Thomas Tuchel a tort : Harry Maguire doit faire partie de la sélection anglaise pour la Coupe du monde

Opinion
Angleterre
H. Maguire
Coupe du monde
Manchester United
T. Tuchel
Angleterre vs Japon
FEATURES

On ne peut rien reprocher à Thomas Tuchel en matière d'honnêteté. C'est un entraîneur qui a déclaré à la radio nationale que sa mère trouvait le joueur vedette Jude Bellingham « répugnant », qui a réprimandé les supporters anglais à Wembley pour leur « silence » lors d'un match amical contre le Pays de Galles et qui a estimé que le nombre de buts marqués par Bukayo Saka pour les Three Lions – le plus élevé de tous les joueurs d'Arsenal de l'histoire – n'était pas suffisant.

Ainsi, lorsqu'on a demandé à Tuchel ce qu'il pensait d'Harry Maguire après la première sélection du défenseur central avec l'Angleterre depuis 18 mois, il s'est montré, sans surprise, sans détours. Sir Gareth Southgate a toujours pris la défense de Maguire chaque fois que celui-ci était critiqué en sélection, tandis que tous les entraîneurs de Manchester United, même le franc Ruben Amorim, ont chanté les louanges de Maguire, soulignant généralement son professionnalisme et son expérience.

Il y avait beaucoup à apprécier dans la performance de Maguire contre l’Uruguay vendredi, notamment ses dribbles assurés, ses dégagements précis vers l’attaque et ses deux blocages in extremis dans le temps additionnel pour empêcher les Sud-Américains de marquer le but de la victoire. Mais Tuchel, bien sûr, a décidé de donner une vision d’ensemble.

S'adressant aux journalistes après le match, le sélectionneur anglais a mis en avant les qualités bien connues de Maguire. « Harry est très bon balle au pied, très calme, solide dans les duels aériens et un atout sur les coups de pied arrêtés », a-t-il déclaré. Puis vint l'inévitable mise en garde. 

« Je n’ai pas changé d’avis, mais je vois d’autres joueurs que j’aime aligner en titularisation, je vois d’autres joueurs devant lui avec un profil différent », a-t-il déclaré. « Je vois Ezri Konsa devant lui, je vois Marc Guehi devant lui. Ce n’est un secret pour personne. Je considère que Trevoh Chalobah, en termes de mobilité, était légèrement en avance sur lui. John Stones aussi, mais il a été blessé, donc [Maguire] devait rejoindre le camp. J’avais besoin de le rencontrer en personne pour voir comment il se comporte au sein du groupe. »

Ce n'était pas exactement un soutien enthousiaste. Mais Tuchel a tort de dénigrer l'un des grands joueurs de la renaissance de l'ère moderne, qui serait un véritable atout pour son équipe lors de la Coupe du monde.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH60-SWE-ENGAFP

    Je suis déjà passé par là

    Maguire a tout connu avec l'Angleterre. Il est l'un des six joueurs de l'effectif de 35 joueurs sélectionnés par Tuchel pour les matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon à avoir participé à la Coupe du monde 2018, où les Three Lions ont réalisé leur meilleure performance dans une compétition internationale depuis 28 ans. Maguire a joué un rôle essentiel dans ce succès en Russie, en tant que titulaire à chaque match. Il a notamment donné l'avantage à l'Angleterre en quart de finale contre la Suède grâce au premier d'une longue série de têtes puissantes qu'il allait marquer pour son pays.

    Le scénario s'est répété lors de l'Euro 2020, Maguire s'illustrant de manière constante tout au long du parcours de l'Angleterre jusqu'en finale, tout en marquant un autre coup de tête fulgurant en quart de finale, cette fois contre l'Ukraine. Il a également pris ses responsabilités lors de la séance de tirs au but de la finale contre l'Italie, expédiant son tir dans la lucarne avant que ses coéquipiers en attaque ne se trompent tous.

    • Publicité
  • Scotland v England - 150th Anniversary Heritage MatchGetty Images Sport

    Faire face à l'adversité

    Malgré une période difficile, tant sur le plan collectif que personnel, avec Manchester United lors de la saison 2021-2022, Maguire a su faire abstraction des aspects négatifs dès qu’il enfilait le maillot de l’Angleterre et a inscrit quatre buts en quatre sélections lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Il a ensuite été titulaire à chaque match, permettant à l'Angleterre d'atteindre les quarts de finale au Qatar. Il aurait probablement fait de même à l'Euro 2024, n'eût été une blessure au mollet qui l'a écarté du tournoi.

    Ce n'était pas la première fois que Maguire se relevait après avoir surmonté l'adversité. Il avait été démis de ses fonctions de capitaine de Manchester United par Erik ten Hag en 2023, alors qu'il s'éloignait de l'équipe première, et l'un de ses moments les plus difficiles est survenu peu après, lorsqu'il a été humilié par les supporters écossais après avoir marqué un but contre son camp en septembre. 

    C'est à l'été 2023 que Maguire a failli être contraint de quitter Manchester United, qui avait en effet accepté de le vendre à West Ham, mais le joueur a refusé de partir.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN UTDAFP

    Le pilier de la renaissance de United

    Maguire s'est frayé un chemin pour réintégrer l'équipe de Manchester United sous les ordres de Ten Hag, écartant Raphaël Varane du onze de départ tout en remportant le titre de Joueur du mois de la Premier League pour novembre 2023, devenant ainsi le premier défenseur de Manchester United à réaliser cet exploit en 14 ans. Lorsque Amorim a succédé à Ten Hag, Maguire s'est rapidement imposé comme l'un des joueurs les plus importants du Portugais, une arme redoutable lorsqu'il était aligné en attaque. 

    Mais ce n'est que récemment qu'il a retrouvé son meilleur niveau pour la première fois depuis la saison 2020-21, contribuant ainsi à la renaissance de United sous la houlette de Michael Carrick.

    Maguire s'est associé à Lisandro Martinez pour neutraliser Erling Haaland lors du derby de Manchester en janvier, et une semaine plus tard, il a joué un rôle crucial pour permettre à United de devenir la première et seule équipe à battre Arsenal à l'Emirates Stadium cette saison. Sa présence aérienne a également aidé United à repousser la menace persistante des tacles d'Everton dans la surface de réparation lors de la victoire 1-0 sur le Merseyside. 

    Sa capacité à relancer le ballon depuis la défense s'est avérée tout aussi précieuse pour les Red Devils lors de leur série de sept victoires et deux nuls en dix matches sous la houlette de Carrick.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    Une grande conviction

    Depuis son transfert de Leicester City à Manchester United en 2019, pour un montant de 80 millions de livres sterling (105 millions de dollars), Maguire a connu un parcours captivant, fait de hauts et de bas. Outre les critiques incessantes sur ses performances, il a dû faire face aux répercussions persistantes de son arrestation en Grèce en 2020, une affaire qui n’a toujours pas trouvé de dénouement satisfaisant pour lui. Mais Maguire a réussi à s’en sortir.

    « J'ai une grande confiance en moi. Je suis un défenseur central de haut niveau », a déclaré Maguire la semaine dernière alors qu'il était en sélection avec l'Angleterre. « On ne joue pas sept ans à Manchester United, sous le regard scrutateur dont nous faisons l'objet, surtout au poste de défenseur central où chaque but encaissé est analysé et disséqué [sans être un joueur de haut niveau].

    « J'ai le sentiment que ma forme à Manchester United est probablement à un haut niveau depuis trois ans maintenant, et chaque fois que j'ai été disponible – cela a été un peu en dents de scie ces deux dernières années à cause de mes blessures –, je suis dans un bon rythme actuellement. »

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Profitez de chaque instant

    Maguire est exactement le genre de joueur capable d’inspirer les jeunes et que Tuchel devrait vouloir dans son effectif. Son expérience et sa capacité à « bien s’intégrer au groupe » sont les principales raisons pour lesquelles Jordan Henderson est resté un pilier sous les ordres de l’Allemand ; alors pourquoi n’y aurait-il pas de place pour Maguire lui aussi ?

    La décision de Tuchel de convoquer Ben White n'a pas été bien accueillie par les supporters anglais, le défenseur d'Arsenal ayant quitté l'équipe lors de la dernière Coupe du monde. Maguire ne ferait jamais une chose pareille et est sans aucun doute un joueur capable de remonter le moral de l'équipe. Même s'il s'agirait de son quatrième grand tournoi avec l'Angleterre, il le vivrait comme si c'était le dernier et savourerait chaque instant.

    « Je suis à un stade de ma carrière où ce n’est plus tant une question de moi-même, ni tant une question d’individu », a-t-il déclaré. « J’ai 33 ans. Je ne pense plus qu’à l’équipe désormais, à l’aider à aller de l’avant et à remporter un titre. Que je joue une minute à la Coupe du monde ou tous les matchs de la Coupe du monde, je ferai tout mon possible pour assurer le succès de ce pays.

    « Je veux jouer. Je ne serais pas footballeur si je ne recherchais pas l’esprit de compétition que procure chaque match. Mais j’en suis aussi à un stade de ma carrière où ce qui compte le plus, c’est de faire partie d’un groupe, d’un groupe qui réussit. »

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    Toujours fiable

    Pour autant, Tuchel ne devrait pas sélectionner Maguire uniquement pour l'ambiance qu'il crée. Il devrait le sélectionner parce que, lorsqu'il est en forme, Maguire figure toujours parmi les défenseurs centraux les plus fiables au monde, doté d'une incroyable force mentale. 

    Et même s'il a connu des problèmes de blessures ces deux dernières années, il est en bien meilleure forme pour jouer que son coéquipier de la Coupe du monde 2018, Stones, qui n'a pas disputé de match de Premier League depuis décembre et a dû se retirer du dernier stage de préparation en raison d'une blessure. 

    Maguire sera également plus frais que bon nombre de ses coéquipiers anglais d’ici la Coupe du monde, car Manchester United n’aura disputé que 40 matchs cette saison. Tuchel, malgré toute l’honnêteté rafraîchissante dont il fait preuve, devrait montrer plus de respect à Maguire et lui donner sa chance en juin.

Matchs Amicaux
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Japon crest
Japon
JAP