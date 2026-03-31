Thomas Tuchel a tort : Harry Maguire doit faire partie de la sélection anglaise pour la Coupe du monde

Ainsi, lorsqu'on a demandé à Tuchel ce qu'il pensait d'Harry Maguire après la première sélection du défenseur central avec l'Angleterre depuis 18 mois, il s'est montré, sans surprise, sans détours. Sir Gareth Southgate a toujours pris la défense de Maguire chaque fois que celui-ci était critiqué en sélection, tandis que tous les entraîneurs de Manchester United, même le franc Ruben Amorim, ont chanté les louanges de Maguire, soulignant généralement son professionnalisme et son expérience.

Il y avait beaucoup à apprécier dans la performance de Maguire contre l’Uruguay vendredi, notamment ses dribbles assurés, ses dégagements précis vers l’attaque et ses deux blocages in extremis dans le temps additionnel pour empêcher les Sud-Américains de marquer le but de la victoire. Mais Tuchel, bien sûr, a décidé de donner une vision d’ensemble.

S'adressant aux journalistes après le match, le sélectionneur anglais a mis en avant les qualités bien connues de Maguire. « Harry est très bon balle au pied, très calme, solide dans les duels aériens et un atout sur les coups de pied arrêtés », a-t-il déclaré. Puis vint l'inévitable mise en garde.

« Je n’ai pas changé d’avis, mais je vois d’autres joueurs que j’aime aligner en titularisation, je vois d’autres joueurs devant lui avec un profil différent », a-t-il déclaré. « Je vois Ezri Konsa devant lui, je vois Marc Guehi devant lui. Ce n’est un secret pour personne. Je considère que Trevoh Chalobah, en termes de mobilité, était légèrement en avance sur lui. John Stones aussi, mais il a été blessé, donc [Maguire] devait rejoindre le camp. J’avais besoin de le rencontrer en personne pour voir comment il se comporte au sein du groupe. »

Ce n'était pas exactement un soutien enthousiaste. Mais Tuchel a tort de dénigrer l'un des grands joueurs de la renaissance de l'ère moderne, qui serait un véritable atout pour son équipe lors de la Coupe du monde.