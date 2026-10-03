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Theo Walcott affirme qu’Arsenal présente une vulnérabilité majeure dans sa quête de conserver le titre de Premier League
Les inquiétudes autour de la défense du titre d'Arsenal
Arsenal a réalisé un début de saison impressionnant, avec quatre victoires lors de ses quatre premiers matches. Cependant, sa dynamique a subi un sérieux coup d’arrêt juste avant la trêve internationale, avec une lourde défaite 3-0 face à Brighton à l’Amex Stadium.
Bien qu’il ne compte que trois points de retard sur l’actuel leader, Manchester City, Walcott estime que son ancien club présente une faille critique. S’exprimant sur talkSPORT Drive, l’ancien ailier a souligné que les difficultés de l’équipe loin de l’Emirates Stadium pourraient au final lui coûter très cher dans sa quête de nouveaux trophées nationaux.
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Walcott s’interroge sur la forme à l’extérieur
Walcott a exprimé de vives inquiétudes concernant certaines performances individuelles lors de déplacements compliqués. Il a souligné l’importance de voir les joueurs élever leur niveau dans des environnements difficiles. « Ils restent un peu vulnérables à l’extérieur, a déclaré Walcott. J’aime Tzolis, mais d’après ce que j’ai vu à l’extérieur, je n’ai pas été aussi impressionné. Il est difficile de vraiment briller à l’extérieur. Il peut y avoir des joueurs qui sont excellents à domicile ou excellents à l’entraînement, mais qui ne le peuvent pas à l’extérieur quand cela compte vraiment. Ne le faites pas jouer, faites jouer quelqu’un d’autre, quelqu’un qui va travailler pour l’équipe ou apporter quelque chose de différent. »
La conviction de conserver la couronne
Malgré ces inquiétudes clairement exprimées concernant leur forme à l’extérieur, Walcott reste confiant quant à la qualité globale de l’effectif d’Arteta. Arsenal est déterminé à rebondir et à prouver sa résilience. Walcott croit fermement qu’Arsenal possède les atouts nécessaires pour maintenir sa domination nationale et lutter sur plusieurs fronts cette saison. « Je pense qu’ils sont exceptionnels et je sens qu’ils ont tout ce qu’il faut pour le conserver », a-t-il ajouté. « Mais ce ne sera pas facile, parce qu’ils voudront gagner la Ligue des champions. »
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Quelle suite pour Arsenal ?
Arsenal cherchera à répondre immédiatement à ces inquiétudes concernant sa forme à l’extérieur lorsque le football national reprendra après la trêve internationale. Arteta exigera une forte réaction alors qu’Arsenal fera face à un test crucial contre Leeds United, qui a impressionné jusqu’ici lors de sa deuxième saison consécutive de retour dans l’élite.
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