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Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Theo Walcott affirme qu’Arsenal présente une vulnérabilité majeure dans sa quête de conserver le titre de Premier League

T. Walcott
Arsenal
Premier League

L’ancien attaquant Theo Walcott a averti Arsenal que sa forme à l’extérieur pourrait compromettre ses chances de défendre son titre de Premier League cette saison. Si l’Anglais estime toujours que l’équipe de Mikel Arteta est exceptionnelle et possède la qualité nécessaire pour conserver sa couronne, il insiste sur le fait que sa vulnérabilité loin de ses bases reste une source d’inquiétude importante dans l’exercice actuel.

  • Les inquiétudes autour de la défense du titre d'Arsenal

    Arsenal a réalisé un début de saison impressionnant, avec quatre victoires lors de ses quatre premiers matches. Cependant, sa dynamique a subi un sérieux coup d’arrêt juste avant la trêve internationale, avec une lourde défaite 3-0 face à Brighton à l’Amex Stadium.

    Bien qu’il ne compte que trois points de retard sur l’actuel leader, Manchester City, Walcott estime que son ancien club présente une faille critique. S’exprimant sur talkSPORT Drive, l’ancien ailier a souligné que les difficultés de l’équipe loin de l’Emirates Stadium pourraient au final lui coûter très cher dans sa quête de nouveaux trophées nationaux.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Walcott s’interroge sur la forme à l’extérieur

    Walcott a exprimé de vives inquiétudes concernant certaines performances individuelles lors de déplacements compliqués. Il a souligné l’importance de voir les joueurs élever leur niveau dans des environnements difficiles. « Ils restent un peu vulnérables à l’extérieur, a déclaré Walcott. J’aime Tzolis, mais d’après ce que j’ai vu à l’extérieur, je n’ai pas été aussi impressionné. Il est difficile de vraiment briller à l’extérieur. Il peut y avoir des joueurs qui sont excellents à domicile ou excellents à l’entraînement, mais qui ne le peuvent pas à l’extérieur quand cela compte vraiment. Ne le faites pas jouer, faites jouer quelqu’un d’autre, quelqu’un qui va travailler pour l’équipe ou apporter quelque chose de différent. »

  • La conviction de conserver la couronne

    Malgré ces inquiétudes clairement exprimées concernant leur forme à l’extérieur, Walcott reste confiant quant à la qualité globale de l’effectif d’Arteta. Arsenal est déterminé à rebondir et à prouver sa résilience. Walcott croit fermement qu’Arsenal possède les atouts nécessaires pour maintenir sa domination nationale et lutter sur plusieurs fronts cette saison. « Je pense qu’ils sont exceptionnels et je sens qu’ils ont tout ce qu’il faut pour le conserver », a-t-il ajouté. « Mais ce ne sera pas facile, parce qu’ils voudront gagner la Ligue des champions. »

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  • arteta(C)Getty Images

    Quelle suite pour Arsenal ?

    Arsenal cherchera à répondre immédiatement à ces inquiétudes concernant sa forme à l’extérieur lorsque le football national reprendra après la trêve internationale. Arteta exigera une forte réaction alors qu’Arsenal fera face à un test crucial contre Leeds United, qui a impressionné jusqu’ici lors de sa deuxième saison consécutive de retour dans l’élite.

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