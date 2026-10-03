Arsenal a réalisé un début de saison impressionnant, avec quatre victoires lors de ses quatre premiers matches. Cependant, sa dynamique a subi un sérieux coup d’arrêt juste avant la trêve internationale, avec une lourde défaite 3-0 face à Brighton à l’Amex Stadium.

Bien qu’il ne compte que trois points de retard sur l’actuel leader, Manchester City, Walcott estime que son ancien club présente une faille critique. S’exprimant sur talkSPORT Drive, l’ancien ailier a souligné que les difficultés de l’équipe loin de l’Emirates Stadium pourraient au final lui coûter très cher dans sa quête de nouveaux trophées nationaux.