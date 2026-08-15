Tetris du mercato ! Le casse-tête complexe que Naples doit résoudre pour recruter la star d’Arsenal Gabriel Jesus

Naples poursuit activement le transfert estival de l’attaquant d’Arsenal Jesus, mais le club de Serie A doit d’abord résoudre un casse-tête complexe sur le marché, selon TuttoMercatoweb. Le géant italien a identifié le joueur de 29 ans comme le renfort idéal pour son secteur offensif. Pour finaliser l’arrivée de l’international brésilien, le club a été contraint de mettre en place un « Tetris des transferts » stratégique afin d’équilibrer un effectif très fourni.

Les dirigeants du club savent qu’il est absolument essentiel de libérer de la place. Alors que l’entraîneur Massimiliano Allegri cherche à remodeler radicalement ses options tactiques avant la nouvelle saison, Jesus s’est clairement imposé comme une cible prioritaire pour Naples.