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Tetris du mercato ! Le casse-tête complexe que Naples doit résoudre pour recruter la star d’Arsenal Gabriel Jesus
Naples vise un coup avec Gabriel Jesus
Naples poursuit activement le transfert estival de l’attaquant d’Arsenal Jesus, mais le club de Serie A doit d’abord résoudre un casse-tête complexe sur le marché, selon TuttoMercatoweb. Le géant italien a identifié le joueur de 29 ans comme le renfort idéal pour son secteur offensif. Pour finaliser l’arrivée de l’international brésilien, le club a été contraint de mettre en place un « Tetris des transferts » stratégique afin d’équilibrer un effectif très fourni.
Les dirigeants du club savent qu’il est absolument essentiel de libérer de la place. Alors que l’entraîneur Massimiliano Allegri cherche à remodeler radicalement ses options tactiques avant la nouvelle saison, Jesus s’est clairement imposé comme une cible prioritaire pour Naples.
- (C)Getty Images
Le domino Lukaku tombe
La pièce la plus cruciale du complexe puzzle du mercato de Naples était le départ nécessaire de l’attaquant Lukaku, en disgrâce. L’attaquant belge a désormais rejoint définitivement le géant turc Fenerbahçe dans le cadre d’un transfert estimé à 6 millions d’euros (5,1 M£). Le départ de Lukaku a considérablement allégé la masse salariale de Naples, permettant au club de viser de manière réaliste Jesus sans enfreindre les règles financières. D’autres départs en attaque, dont une sortie potentielle de Lorenzo Lucca, pourraient également aider à financer cette opération lucrative.
L’agent de Jesus, Giovanni Branchini, a récemment été aperçu au camp d’entraînement de présaison de Naples à Castel di Sangro. Si Branchini a fermement insisté sur le fait qu’il rendait simplement visite à Allegri, sa présence soudaine a inévitablement alimenté les rumeurs de transfert.
Arsenal ouvert à une vente à 20 M€
Arsenal serait totalement ouvert à l’idée d’encaisser un chèque pour l’attaquant de 29 ans cet été plutôt que de le laisser partir gratuitement l’an prochain. Le club londonien demanderait un montant raisonnable d’environ 20 M€ (17 M£) pour l’ancien joueur de Manchester City
Jesus entre dans les douze derniers mois de son contrat à l’Emirates Stadium et figure actuellement parmi les plus gros salaires du club du nord de Londres. Arsenal tient à alléger sa masse salariale alors que Mikel Arteta cherche à renforcer son effectif à d’autres postes. Après avoir subi plusieurs blessures frustrantes au cours de l’année écoulée, le Brésilien a reculé dans la hiérarchie offensive d’Arteta. Il se retrouve désormais nettement derrière Kai Havertz et Viktor Gyokeres.
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Un nouveau départ en Serie A ?
Alors qu'Arsenal attend patiemment une offre officielle, Naples est désormais dans une position remarquablement favorable pour accélérer sa piste, à la suite du transfert de Lukaku en Turquie. Le cador de Serie A dispose des fonds nécessaires, prêts à être utilisés.
TuttoMercatoweb suggère également que Jesus est totalement ouvert à la perspective enthousiasmante d'un transfert à Naples. L'attaquant serait même prêt, selon les informations, à réduire son important salaire de 265 000 £ par semaine afin que le transfert se déroule sans accroc.
Si un accord peut être rapidement trouvé entre les deux clubs, Jesus se rendra bientôt en Italie pour passer sa visite médicale. Il formerait alors un tout nouveau duo d'attaque avec Rasmus Hojlund, sous la direction experte d'Allegri.
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