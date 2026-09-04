Les poids lourds traditionnels des Pays-Bas, l’Ajax, le PSV Eindhoven et Feyenoord, ont bouclé un mercato estival effréné visant à affirmer leur domination sur la scène nationale. Les trois clubs ont recruté des internationaux européens confirmés, des recrues de grande valeur et des joueurs arrivés dans le cadre de prêts stratégiques.

L’Ajax a dominé en volume de dépenses avec des transferts phares, tandis que le PSV et son rival Feyenoord ont effectué des renforts ciblés à des postes clés.

Les stratégies de recrutement combinées témoignent de l’ambition du Top 3 d’élever leur compétitivité sur les scènes nationale et européenne.