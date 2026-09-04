DeFodi Images
Traduit par
Ter Stegen, Geertruida et Nelson en tête des transferts majeurs de l’été pour les trois grands des Pays-Bas
L’élite de l’Eredivisie reconstruit ses effectifs
Les poids lourds traditionnels des Pays-Bas, l’Ajax, le PSV Eindhoven et Feyenoord, ont bouclé un mercato estival effréné visant à affirmer leur domination sur la scène nationale. Les trois clubs ont recruté des internationaux européens confirmés, des recrues de grande valeur et des joueurs arrivés dans le cadre de prêts stratégiques.
L’Ajax a dominé en volume de dépenses avec des transferts phares, tandis que le PSV et son rival Feyenoord ont effectué des renforts ciblés à des postes clés.
Les stratégies de recrutement combinées témoignent de l’ambition du Top 3 d’élever leur compétitivité sur les scènes nationale et européenne.
- ANP
L’Ajax s’offre un contingent international de premier plan
L’Ajax a mené une ambitieuse campagne de recrutement, marquée par l’arrivée du gardien de Barcelone Marc-Andre ter Stegen sous la forme d’un prêt d’une saison. Le club amstellodamois a également bouclé l’arrivée définitive de l’attaquant brésilien Marcos Leonardo en provenance d’Al-Hilal pour 19,9 millions d’euros.
Le club a ajouté une expérience européenne de haut niveau en recrutant le meneur de jeu allemand Julian Brandt et le milieu marocain Sofyan Amrabat en tant qu’agents libres.
En outre, l’icône du club Daley Blind est revenue pour un troisième passage à la Johan Cruyff Arena, avec également les arrivées tardives en prêt de Thilo Kehrer, en provenance de Monaco, et de Simon Adingra, en provenance de Sunderland.
- DeFodi Images
Le PSV et Feyenoord effectuent des mouvements clés
Le PSV Eindhoven a renforcé sa défense et ses couloirs en faisant revenir l’international néerlandais Lutsharel Geertruida en Eredivisie, sous forme de prêt en provenance du RB Leipzig. Le PSV a également bouclé l’arrivée de l’ailier serbe Filip Kostic, libre après son départ de la Juventus.
Le Feyenoord s’est concentré sur des renforts ciblés, en s’attachant les services du milieu belge Charles Vanhoutte avec un contrat de trois ans.
Le club de Rotterdam a conclu ses affaires du dernier jour du mercato en faisant revenir l’ailier anglais Reiss Nelson dans le cadre d’un transfert définitif, après son précédent prêt à Rotterdam.
- Box to Box Pictures
L’intensité de la course au titre reprend
La restructuration des effectifs étant finalisée, les groupes nouvellement constitués doivent désormais s’adapter rapidement à mesure que les échéances nationales et européennes s’intensifient au fil de la saison.
L’arrivée de figures confirmées comme Ter Stegen, Brandt, Geertruida et Kostic apporte une profondeur tactique considérable à la course au titre en Eredivisie.
Les trois clubs tournent désormais leur attention immédiate vers le championnat, avec l’objectif d’intégrer leurs nouvelles recrues dans des dispositifs gagnants.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles