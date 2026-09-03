Liverpool a bouclé lundi le transfert à 123 millions de livres de l’ailier international français Bradley Barcola, marquant un signal fort de ses intentions. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a récupéré le numéro 29 et devrait intégrer directement l’équipe comme premier choix au poste d’ailier gauche.

Barcola pourrait faire ses débuts en Premier League lors du déplacement de vendredi sur le terrain d’Ipswich, promu cette saison. Cette rencontre offrira aux supporters un premier aperçu de la manière dont l’attaquant de couloir s’intègre dans le dispositif tactique d’Andoni Iraola.

En évaluant ce transfert sur Sky Sports, Thierry Henry a insisté sur le fait que les supporters de Liverpool ont de quoi être très enthousiastes à l’idée de l’arrivée de Barcola, à condition que l’équipe joue en exploitant ses points forts.







