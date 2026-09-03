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« Tellement rapide ! » : Thierry Henry lance un avertissement à Liverpool après son offensive à 123 millions de livres pour Barcola
Liverpool boucle l’énorme deal Barcola
Liverpool a bouclé lundi le transfert à 123 millions de livres de l’ailier international français Bradley Barcola, marquant un signal fort de ses intentions. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a récupéré le numéro 29 et devrait intégrer directement l’équipe comme premier choix au poste d’ailier gauche.
Barcola pourrait faire ses débuts en Premier League lors du déplacement de vendredi sur le terrain d’Ipswich, promu cette saison. Cette rencontre offrira aux supporters un premier aperçu de la manière dont l’attaquant de couloir s’intègre dans le dispositif tactique d’Andoni Iraola.
En évaluant ce transfert sur Sky Sports, Thierry Henry a insisté sur le fait que les supporters de Liverpool ont de quoi être très enthousiastes à l’idée de l’arrivée de Barcola, à condition que l’équipe joue en exploitant ses points forts.
- AFP
Henry met en avant les exigences tactiques
Henry a souligné que Barcola s’épanouit lorsqu’on lui offre des duels directs sur l’aile. Il a indiqué que le Français travaillait sans relâche dans une équipe du Paris Saint-Germain adepte du pressing haut, qui récupérait le ballon très haut sur le terrain afin d’isoler les latéraux adverses.
L’ancien sélectionneur de l’équipe de France espoirs a mis en garde contre le fait d’imposer à l’ailier des tâches défensives loin de la surface de réparation adverse.
« Un élément important avec Barcola, c’est que tout dépend de la manière dont vous allez jouer. Allez-vous être capable de le mettre dans des situations de un contre un ? », a demandé Henry. « Il y a aussi le fait que, si vous voulez jouer en contre, il est extrêmement rapide. Mais allez-vous le faire défendre bien plus qu’il ne va attaquer ? Ce n’est peut-être pas quelque chose qui lui convient vraiment. »
Fin du travail et équilibre de l’effectif
Tout en saluant la vitesse et le pressing de Barcola, Henry a souligné que l'ailier avait encore une marge de progression dans la finition. Il a expliqué qu'en perfectionnant son sang-froid dans la surface, il deviendrait un attaquant dominant.
« La dernière chose que je dirais, c'est qu'il doit un tout petit peu mieux finir », a ajouté Henry. « S'il fait ça, beaucoup d'équipes auront des problèmes face à lui. »
Autre consultant et ancien vice-capitaine de Liverpool, Jamie Carragher a ajouté que Barcola apporte le brin de magie nécessaire à la Premier League, tout en s'interrogeant sur l'équilibre global de l'effectif de Liverpool. Carragher a souligné qu'Iraola ne dispose pas d'options naturelles sur l'aile droite, ce qui signifie que le staff doit continuellement adapter le côté droit de son attaque.
- social gfx
Les débuts avec Ipswich se profilent à l’horizon
Alors que la date limite du mercato est passée sans arrivée supplémentaire sur les ailes, Iraola doit maximiser les options offensives déjà à sa disposition. Barcola évoluera aux côtés de coéquipiers de renom comme Cody Gakpo, Florian Wirtz et Alexander Isak, alors que Liverpool cherche à bâtir une équipe capable de jouer le titre.
Le staff technique va se concentrer sur l'intégration de la recrue à 123 millions de livres à l'entraînement collectif complet avant le match de vendredi contre Ipswich.
Tous les regards se tournent désormais vers Portman Road pour voir si Barcola peut avoir un impact immédiat et afficher sa vitesse explosive pour ses débuts en Premier League.
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