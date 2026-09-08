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AC Milan v AS Livorno Calcio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Taarabt, ex-joueur du Milan et de Gênes, prend sa retraite : « Merci à toutes mes équipes »

Adel Taarabat
Milan AC
Genoa

Le milieu de terrain marocain, né en 1989, dit adieu au football professionnel

Adel Taarabt, Marocain né en 1989, ancien milieu de terrain du Milan (2014) et de Genoa (2017-18), annonce sa retraite. Taarabt, qui a surtout lié sa carrière aux maillots de QPR et du Benfica, a annoncé sa décision sur son profil officiel Instagram : « Je savais que ce jour arriverait : le moment est venu de refermer ce chapitre. Le football a occupé une place si importante dans ma vie pendant tant d’années. Il m’a offert de merveilleux souvenirs, m’a permis de rencontrer des personnes incroyables et de vivre des moments que je n’oublierai jamais. »

  • Taarabt ajoute : « Je veux simplement dire merci à chaque équipe pour laquelle j’ai joué, à chaque entraîneur, à chaque coéquipier, à chaque membre du staff et, bien sûr, à chaque supporter qui m’a témoigné de l’affection tout au long de ce parcours. À toutes les équipes que j’ai eu l’honneur de représenter, de Lens à Sharjah (son dernier club, aux Émirats arabes unis, NDLR), merci d’avoir fait partie de mon histoire ».


    Et enfin : « Représenter le Maroc aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Il y a eu de beaux moments, des moments difficiles, des erreurs, des soirées fantastiques… de tout. Mais ça a été mon parcours et je ne le changerais pour rien au monde ». Avec la sélection du Maroc, Taarabt a disputé 30 matches, inscrivant 4 buts.


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