Taarabt ajoute : « Je veux simplement dire merci à chaque équipe pour laquelle j’ai joué, à chaque entraîneur, à chaque coéquipier, à chaque membre du staff et, bien sûr, à chaque supporter qui m’a témoigné de l’affection tout au long de ce parcours. À toutes les équipes que j’ai eu l’honneur de représenter, de Lens à Sharjah (son dernier club, aux Émirats arabes unis, NDLR), merci d’avoir fait partie de mon histoire ».





Et enfin : « Représenter le Maroc aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Il y a eu de beaux moments, des moments difficiles, des erreurs, des soirées fantastiques… de tout. Mais ça a été mon parcours et je ne le changerais pour rien au monde ». Avec la sélection du Maroc, Taarabt a disputé 30 matches, inscrivant 4 buts.



