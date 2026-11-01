Surprise retentissante : Al-Hilal va-t-il rafler João Félix ?

Le nom du Portugais João Félix, meneur de jeu d'Al-Nassr, a été associé à un transfert vers Al-Hilal lors du prochain mercato estival.

Félix avait rejoint Al-Nassr à l'été 2025, en provenance du club anglais de Chelsea, et a su afficher un très haut niveau, menant son équipe au titre de Roshn Saudi League lors de la dernière édition.

Le magicien portugais a par ailleurs été sacré meilleur joueur de la Roshn Saudi League la saison passée, ce qui a lié son nom à un départ à l'issue de son contrat en juin prochain, puisqu'il sera libre de tout engagement en janvier 2027.