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GOAL
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Surprise retentissante : Al-Hilal va-t-il rafler João Félix ?

J. Felix
Al Hilal
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

Une crise majeure menace Al-Nassr !

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Le nom du Portugais João Félix, meneur de jeu d'Al-Nassr, a été associé à un transfert vers Al-Hilal lors du prochain mercato estival.

Félix avait rejoint Al-Nassr à l'été 2025, en provenance du club anglais de Chelsea, et a su afficher un très haut niveau, menant son équipe au titre de Roshn Saudi League lors de la dernière édition.

Le magicien portugais a par ailleurs été sacré meilleur joueur de la Roshn Saudi League la saison passée, ce qui a lié son nom à un départ à l'issue de son contrat en juin prochain, puisqu'il sera libre de tout engagement en janvier 2027.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Hilal dans le coup !

    L'histoire a commencé avec le célèbre journaliste Turki Al-Ajamah dans son émission « Al-Manassa » diffusée sur le réseau de chaînes « Thmanyah », lorsqu'il a interrogé Tarek Al-Touaijri, ancien directeur exécutif du club d'Al-Hilal, au sujet des tweets qu'il avait publiés concernant la possibilité pour « le Leader » de signer João Félix.

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    Al-Touaijri lui a répondu en déclarant : « Je souhaite en premier lieu que Félix ne quitte pas la Roshn League, et si Al-Hilal parvient à le recruter, ce sera une bonne chose, et il en va de même pour Al-Ittihad et Al-Ahli. »

    Ce qui a enflammé la discussion entre les deux hommes, c'est le sentiment de Turki Al-Ajamah que Al-Touaijri détenait une information, alors que l'on évoque la difficulté de renouveler le contrat de Félix.

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  • Qu'a apporté Félix avec Al-Nassr ?

    Félix a réussi à réaliser de grands chiffres avec Al-Nassr jusqu'à présent, ayant disputé 60 matchs toutes compétitions nationales et continentales confondues, avec 58 contributions décisives.

    Le magicien portugais a su marquer 31 buts et délivrer 27 passes décisives, et il est parvenu lors de son dernier match contre Al-Khulood à être impliqué dans 4 buts.

    C'est la première fois qu'un joueur d'Al-Nassr parvient à délivrer 4 passes décisives au cours d'un seul match dans l'histoire du club.

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