« Sommet de mercato à la Casa Milan : Gerry Cardinale est aussi de la partie ». C’est ainsi que Sportmediaset titre sur la réunion stratégique qui s’est tenue ce matin au siège du club entre le patron américain et la nouvelle direction, nommée par RedBird pour lancer un nouveau cycle chez les Rossoneri.





Après avoir adopté une structure societaria plus légère, calquée sur le « modèle Liverpool », l’homme de RedBird entend désormais peser sur chaque choix stratégique de l’ère Amorim. Sa présence ce matin à la Casa Milan, où s’est tenue la réunion de planification de la nouvelle saison, ne doit rien au hasard, souligne Sportmediaset.



