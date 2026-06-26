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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Sportmediaset - Milan : réunion de mercato au siège ; Cardinale et la nouvelle direction présents

Milan AC
Mercato

Réunion à la Casa Milan pour évoquer le mercato, à commencer par le nom du nouvel avant-centre.

« Sommet de mercato à la Casa Milan : Gerry Cardinale est aussi de la partie ». C’est ainsi que Sportmediaset titre sur la réunion stratégique qui s’est tenue ce matin au siège du club entre le patron américain et la nouvelle direction, nommée par RedBird pour lancer un nouveau cycle chez les Rossoneri.


Après avoir adopté une structure societaria plus légère, calquée sur le « modèle Liverpool », l’homme de RedBird entend désormais peser sur chaque choix stratégique de l’ère Amorim. Sa présence ce matin à la Casa Milan, où s’est tenue la réunion de planification de la nouvelle saison, ne doit rien au hasard, souligne Sportmediaset.


  • À ses côtés se trouvaient Massimo Calvelli, PDG du club, ainsi que Hendrik Almstadt et Bobby Gardiner, respectivement directeur du trading de joueurs et directeur du renseignement footballistique. Sans oublier Donato Lomonte, responsable du recrutement. Les discussions ont bien sûr porté sur les stratégies du club en matière de transferts, alors qu’il cherche notamment un attaquant (Goncalo Ramos étant la cible numéro un).


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