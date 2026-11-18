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Ruben Amorim ne tarit pas d’éloges sur le défenseur né en 2001 et l’accueillerait à bras ouverts à Milanello. Il lui avait déjà envoyé un SMS la fois précédente : « Goncalo, viens avec moi à l’AC Milan, on veut faire de grandes choses. »

Pour le Sporting Lisbonne, Inacio n’est pas un joueur comme les autres : c’est le capitaine de l’équipe. Toute décision le concernant doit donc être prise avec la plus grande attention. L’été dernier, le président Frederico Nuno Faro Varandas ne s’était pas résolu à signer les documents nécessaires à son transfert à l’AC Milan, mais les choses sont en train de changer.

Ces derniers jours, la direction du Sporting Lisbonne a discuté en interne du dossier Inacio avant de prendre une décision définitive : Goncalo ne sera pas considéré comme intransférable en janvier. Une évolution importante qui pourrait peser lourd sur l’avenir de l’international portugais.

Inacio pourrait quitter le Sporting en janvier, mais à une condition indispensable. Laquelle ? Une offre très importante. Le prix de départ se situerait autour de 40 millions, bonus en plus ou en moins. Mais cette ouverture à un départ pourrait aussi signifier que le club est disposé à négocier.

Inacio a les mêmes agents qu’Amorim, leurs relations avec l’AC Milan sont excellentes et les échanges assez réguliers. Un accord sur les conditions contractuelles ne poserait absolument aucun problème. La balle est désormais dans le camp de Gerry Cardinale qui, avec le futur directeur du football Markus Krosche, devra décider s’il lance une offensive résolue pour le joueur né en 2001, exauçant ainsi un souhait de son entraîneur Amorim.