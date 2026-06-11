Souvenez-vous de 2006… Haaland et Yamal évoquent respectivement un « Messi prudent » et un « Ronaldo audacieux »

Erling Haaland et Lamine Yamal se préparent à disputer leur première Coupe du monde en 2026, un rendez-vous qu’une génération entière n’a plus connu depuis vingt ans.

Âgé de 25 ans, le premier est actuellement l’attaquant le plus redoutable du Vieux Continent ; il porte sur ses épaules le rêve d’une Norvège absente de la Coupe du monde depuis 1998. Le second fêtera ses 19 ans pendant la compétition, après avoir déjà été sacré champion d’Europe avec l’Espagne alors qu’il était encore lycéen.

La planète foot les présente déjà comme les héritiers du trône, les journaux évoquent la « bataille de la prochaine décennie » et les supporters scrutent leurs statistiques avant même leur premier contact avec le ballon en Coupe du monde. Pourtant, l’histoire rappelle qu’aucun géant n’a commencé en tant que légende.

Avant eux, deux autres talents se trouvaient au même carrefour en 2006 : Lionel Messi, 18 ans, voulait s’imposer avec l’Argentine, et Cristiano Ronaldo, ailier de 21 ans, cherchait à se faire reconnaître avec le Portugal. Aucun des deux n’a remporté le trophée ni émergé comme star du tournoi. Alors, que retenir de leurs premiers pas ? Et quelle leçon la nouvelle génération peut-elle en tirer ?

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