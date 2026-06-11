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Souvenez-vous de 2006… Haaland et Yamal évoquent respectivement un « Messi prudent » et un « Ronaldo audacieux »

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L. Messi
C. Ronaldo
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Portugal
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Messi et Ronaldo ont commencé leur carrière respective en versant des larmes.

Erling Haaland et Lamine Yamal se préparent à disputer leur première Coupe du monde en 2026, un rendez-vous qu’une génération entière n’a plus connu depuis vingt ans.

Âgé de 25 ans, le premier est actuellement l’attaquant le plus redoutable du Vieux Continent ; il porte sur ses épaules le rêve d’une Norvège absente de la Coupe du monde depuis 1998. Le second fêtera ses 19 ans pendant la compétition, après avoir déjà été sacré champion d’Europe avec l’Espagne alors qu’il était encore lycéen.

La planète foot les présente déjà comme les héritiers du trône, les journaux évoquent la « bataille de la prochaine décennie » et les supporters scrutent leurs statistiques avant même leur premier contact avec le ballon en Coupe du monde. Pourtant, l’histoire rappelle qu’aucun géant n’a commencé en tant que légende.

Avant eux, deux autres talents se trouvaient au même carrefour en 2006 : Lionel Messi, 18 ans, voulait s’imposer avec l’Argentine, et Cristiano Ronaldo, ailier de 21 ans, cherchait à se faire reconnaître avec le Portugal. Aucun des deux n’a remporté le trophée ni émergé comme star du tournoi. Alors, que retenir de leurs premiers pas ? Et quelle leçon la nouvelle génération peut-elle en tirer ?

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  • L’âge et le contexte… Une première sous pression

    En 2006, Messi n’était pas encore une star, mais un jeune joueur en quête de temps de jeu. Il est arrivé en Allemagne à l’âge de 18 ans et 357 jours, après une première saison remarquée avec Barcelone, malgré une longue blessure.

    José Pekerman l’avait intégré comme « projet d’avenir », pas comme solution immédiate. Il a fait ses débuts en Coupe du monde lors du deuxième match contre la Serbie-et-Monténégro, en entrant en jeu à la 75e minute.

    Ronaldo, lui, arrivait avec un palmarès déjà significatif : à 21 ans, il venait de gagner la Premier League avec Manchester United et d’atteindre la finale de l’Euro 2004 à domicile.

    Luiz Felipe Scolari lui confie le maillot n° 17 et une confiance totale ; il joue presque tous les matchs, mais reste encore ce petit ailier frêle qui dribble beaucoup, tombe souvent et n’est pas encore la « machine » que l’on connaît.

    Haaland et Yamal abordent 2026 avec une pression bien plus grande : le premier porte le poids d’une nation absente du Mondial depuis 1998, tandis que le second, déjà champion d’Europe avec l’Espagne, n’a pas encore 18 ans. 

    Le contexte a changé : Messi et Ronaldo ont fait leur entrée dans un relatif anonymat, tandis qu’aujourd’hui chaque touche de balle sera scrutée par des millions de téléspectateurs.

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  • Messi Ronaldo split 2025Getty/GOAL

    Les statistiques ne mentent pas… Mais que ont réellement apporté « le Fenomeno et la Puce » ?

    Les statistiques de Messi lors de sa première Coupe du monde, bien que modestes sur le papier, ont marqué les esprits : 121 minutes jouées, réparties sur trois matches sans aucune titularisation.

    Il a marqué un but et délivré une passe décisive lors de la victoire historique 6-0 contre la Serbie, devenant ainsi le plus jeune buteur argentin de l’histoire de la compétition, avant de disparaître totalement lors du quart de finale face à l’Allemagne, une décision que les Argentins imputent encore à l’erreur de management de Beckerman.

    De son côté, Ronaldo a disputé six matchs intégralement, soit 480 minutes : il a inscrit un but sur penalty contre l’Iran et offert une passe décisive face aux Pays-Bas.

    Son tournoi restera toutefois associé à un seul image : le célèbre clin d’œil adressé après l’expulsion de Wayne Rooney en quart de finale face aux Three Lions. Les Anglais l’ont détesté, et le Portugal a atteint le dernier carré pour la première fois depuis quarante ans.

    Au final, les statistiques sont sans appel : ni Messi ni Ronaldo n’étaient les meilleurs buteurs du tournoi, ni même les étoiles de leur sélection en 2006 ; ils n’étaient que de jeunes talents capable de fulgurances. Première leçon pour Haaland et Yamal : une première apparition ne se juge pas à l’aune des seuls buts marqués, mais avant tout à l’impact.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Le rôle de l'entraîneur : Yamal et Haaland, entre protection et prise de risque.

    Beckerman a privilégié la prudence ; Il privilégie l’expérience de Crespo, Riquelme et Saviola plutôt que l’audace de Messi. Alors que l’Argentine cherche un but contre l’Allemagne (1-1), il remplace Riquelme par Cambiasso et laisse Messi sur le banc. Les Albicelestes s’inclinent finalement aux tirs au but, et Beckerman quitte la scène par la petite porte.

    À l’inverse, Scolari a constamment aligné Ronaldo comme titulaire, lui accordant liberté de mouvement et responsabilités sur coups francs, malgré un déclin physique. Le Brésilien a certes pleuré après l’élimination en demi-finale contre la France, mais il est sorti grandit de l’épreuve.

    Aujourd’hui, Ståle Solbakken et Luis de la Fuente se trouvent face au même dilemme. Vont-ils aligner Haaland et Yamal 90 minutes durant chaque rencontre, au risque de l’usure mentale ? Ou vont-ils les préserver, à l’image de la gestion de Beckerman ? Souvent, le choix opéré par un sélectionneur lors de sa première Coupe du monde conditionne la trajectoire d’un joueur pour toute une décennie.

  • TOPSHOT-FBL-RIYADH-CUPAFP

    L’image mentale… Cette première impression, souvent trompeuse, façonne pourtant durablement le regard des observateurs sur une rencontre.

    À la fin de l'année 2006, le débat ne portait pas sur la supériorité de Messi, mais sur une question : « Pourquoi n’a-t-il pas joué davantage ? ». La presse argentine parlait d’un « trésor enfoui », tandis que la presse espagnole affirmait : « Barcelone possède le nouveau Maradona, mais l’Argentine ne le voit pas ». Un mélange de surprise et de déception dominaient.

    Quant à Ronaldo, il en est sorti encore plus mal : la presse anglaise l’a taxé de « tricheur », tandis que, au Portugal, on le considérait déjà comme un héros national. Aucune neutralité : sa première Coupe du monde ne l’a pas transformé en légende mondiale, mais en figure controversée, une étiquette qui l’a poursuivi jusqu’en 2008.

    Yamal et Haaland sont prévenus : l’Espagnol fera ses débuts comme un « enfant prodige » que l’on taxera d’égoïsme au moindre dribble de trop, tandis que le Norvégien, présenté comme une « machine », sera critiqué s’il ne marque pas d’ici les deux premières rencontres. En Coupe du monde, la première impression est rarement juste, mais elle reste.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Après la première… un long chemin Tel est le parcours qui attend désormais l’équipe : une route longue et exigeante vers la maturité sportive.

    La principale leçon de 2006 est que la première Coupe du monde ne suffit pas pour remporter le trophée ; Messi a dû disputer quatre autres éditions et endurer seize années de déceptions avant de soulever le trophée au Qatar en 2022. Quant à Ronaldo, il a participé à cinq éditions, n'a atteint les demi-finales qu'une seule fois et n'a jamais atteint la finale.

    Ils n’y sont pas devenus légendes, mais ce tournoi a marqué le début de leur quête : Messi a compris, depuis le banc de l’équipe d’Allemand, que le talent brut ne suffit pas, tandis que Ronaldo a tiré des larmes de 2006 la leçon que le leadership implique des responsabilités. Tous deux sont revenus plus forts.

    Il serait donc hâtif de juger Haaland et Yamal en 2026 : si Haaland inscrit cinq buts avant d’être éliminé en huitièmes ou si Yamal offre trois passes décisives sans que l’Espagne ne triomphe, ce ne sera pas un échec… Messi et Ronaldo nous ont appris que les débuts en Coupe du monde n’écrivent pas la fin de l’histoire, mais seulement sa première page.