Derek McInnes dispute le plus gros match de son début de mandat à la tête des Rangers, qui reçoivent leur grand rival du Celtic en quart de finale de la Premier Sports Cup dimanche. La légende du club Graeme Souness a qualifié ce premier Old Firm de la saison d’occasion vitale pour envoyer un message fort.

Après avoir commencé la saison par un match nul contre Dundee United puis une défaite face à Hibernian, les Rangers ont redressé leur forme sur la scène nationale avec quatre victoires consécutives en Premiership.

Également éliminé des qualifications de la Conference League par le club tchèque de Jablonec aux tirs au but, décrocher une place en demi-finale sur la scène nationale reste primordial.