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« Soutenez-nous, ne nous mettez pas la pression ! » : comment Derek McInnes compte utiliser les 50 000 supporters des Rangers comme une arme contre le Celtic
McInnes se prépare pour ses débuts dans un derby en tant qu'entraîneur
Derek McInnes dispute le plus gros match de son début de mandat à la tête des Rangers, qui reçoivent leur grand rival du Celtic en quart de finale de la Premier Sports Cup dimanche. La légende du club Graeme Souness a qualifié ce premier Old Firm de la saison d’occasion vitale pour envoyer un message fort.
Après avoir commencé la saison par un match nul contre Dundee United puis une défaite face à Hibernian, les Rangers ont redressé leur forme sur la scène nationale avec quatre victoires consécutives en Premiership.
Également éliminé des qualifications de la Conference League par le club tchèque de Jablonec aux tirs au but, décrocher une place en demi-finale sur la scène nationale reste primordial.
- Getty Images Sport
L’entraîneur exhorte les 50 000 supporters à créer une atmosphère hostile
S’exprimant avant son premier derby sur le banc d’Ibrox, McInnes a souligné l’importance d’une unité totale entre l’équipe et les supporters. À la suite d’une décision de la SPFL après de précédents incidents dans les tribunes, aucun supporter du Celtic ne sera présent dans le stade.
McInnes a exhorté les 50 000 supporters locaux à rester patients et à soutenir bruyamment l’équipe dans les moments difficiles.
« Je pense qu’on doit embarquer le public avec nous, a expliqué McInnes. Vous n’allez pas jouer contre le Celtic et dominer pendant 90 minutes. Il est important qu’on profite de ces 50 000 personnes derrière nous, qu’on les soutienne, qu’on soit avec elles, et qu’on rende vraiment la tâche aussi difficile que possible au Celtic. »
La solidité à domicile est source de confiance
Les Rangers affichent un solide bilan à ce stade de la compétition, n’ayant échoué à atteindre les demi-finales de la Coupe de la Ligue qu’une seule fois au cours de la dernière décennie. De plus, le Celtic n’a jamais remporté de match à élimination directe de Coupe de la Ligue à Govan, sa dernière victoire dans le tournoi à Ibrox remontant à la phase de groupes de 1973.
McInnes présente un bilan modeste face au Celtic au cours de sa carrière d’entraîneur, avec dix victoires en 61 confrontations.
Cependant, l’absence totale de supporters visiteurs offre aux hôtes un avantage psychologique sans précédent.
- Focus Images
Les Light Blues visent une place cruciale en demi-finales
Une victoire dimanche constituerait une énorme déclaration d’intention pour McInnes et signalerait un net changement de dynamique sur la scène nationale. Alors que la frustration liée à leur élimination européenne persiste, battre le Celtic offrirait une rédemption immédiate à l’effectif.
Les Rangers cherchent à s’appuyer sur un public acquis à leur cause dès le coup d’envoi afin d’imposer le rythme.
Une place à Hampden Park attend le vainqueur, alors que les Rangers cherchent à mettre fin à la domination récente du Celtic dans cette affiche de coupe.
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