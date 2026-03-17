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Sources : Ricardo Pepi, star de l'équipe nationale américaine, serait sur le point de signer un contrat de 42 millions de dollars avec Fulham
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Que se passe-t-il ?
Selon des sources proches de GOAL, l'accord serait sur le point d'être conclu, seule une visite médicale étant encore nécessaire pour finaliser le transfert. La plupart des démarches avaient toutefois été effectuées pendant l'hiver, lorsque Fulham avait tout mis en œuvre pour conclure un accord de 35 millions de dollars, même après que l'attaquant se soit cassé le bras.
Les conditions personnelles entre Pepi et le club ont été finalisées, tandis que le PSV s'apprête à tirer profit de l'attaquant après deux années consécutives d'offres de plus en plus élevées. En janvier 2025, le PSV avait reçu une offre de 20,7 millions de dollars d'un club de Premier League, avaient alors indiqué des sources àGOAL, tandis que West Ham avait également proposé un prêt avec option d'achat.
Pepi serait loin d'être le premier Américain à jouer pour Fulham. Le club compte actuellement dans ses rangs une autre star de l'équipe nationale américaine, Antonee Robinson, tandis que des joueurs tels que Clint Dempsey, Brian McBride et Tim Ream sont également devenus des héros à Craven Cottage.
La nouvelle du transfert de Pepi a été rapportée pour la première fois par Fabrizio Romano.
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Pepi au PSV
Depuis son arrivée au PSV en 2023, Pepi s'est imposé comme une superstar au sein du club. Au cours de cette période, il a inscrit 39 buts en 95 apparitions, bien qu'il n'ait pris la place de buteur titulaire du PSV qu'à partir de cette saison.
Au cours de la saison 2024-2025, il a inscrit 11 buts en seulement 693 minutes en Eredivisie, tandis que ses 10 buts de cette saison ont été marqués en 935 minutes. De plus, Pepi a marqué de son empreinte le parcours du PSV en Ligue des champions, en marquant après être entré en jeu contre Naples, l'Olympiacos et l'Atlético de Madrid, tout en provoquant un but contre son camp contre Liverpool.
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La course à une place dans l'équipe nationale américaine
Après avoir manqué la Coupe du monde 2022 alors qu'il avait joué un rôle clé lors des qualifications, Pepi vise désormais le tournoi de l'été prochain et reste un élément clé dans la course très disputée pour une place d'attaquant. Il a été convoqué au stage de l'équipe nationale américaine aux côtés de Folarin Balogun et Patrick Agyemang pour les matchs amicaux de mars contre la Belgique et le Portugal, tandis que Haji Wright, absent du stage pour cause de blessure, est également en lice pour une place parmi les attaquants.
Au total, Pepi compte 13 buts en 34 matches avec l'équipe nationale américaine, mais n'a disputé qu'un seul match en 2025 en raison d'une blessure.
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Et maintenant ?
Pepi et le PSV disputeront encore un match avant la trêve internationale. Ils affronteront Telstar dimanche avant que Pepi ne s'envole pour Atlanta, le PSV disposant déjà d'une avance de 16 points en tête de l'Eredivisie. Ensuite, tous les regards se tourneront vers l'équipe nationale américaine en vue de son match du 28 mars contre la Belgique.
Quant à Fulham, le club affrontera Burnley samedi lors de son dernier match avant la trêve internationale.
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