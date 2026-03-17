Sources : Ricardo Pepi, star de l'équipe nationale américaine, serait sur le point de signer un contrat de 42 millions de dollars avec Fulham

Selon des sources proches de GOAL, l'accord serait sur le point d'être conclu, seule une visite médicale étant encore nécessaire pour finaliser le transfert. La plupart des démarches avaient toutefois été effectuées pendant l'hiver, lorsque Fulham avait tout mis en œuvre pour conclure un accord de 35 millions de dollars, même après que l'attaquant se soit cassé le bras.

Les conditions personnelles entre Pepi et le club ont été finalisées, tandis que le PSV s'apprête à tirer profit de l'attaquant après deux années consécutives d'offres de plus en plus élevées. En janvier 2025, le PSV avait reçu une offre de 20,7 millions de dollars d'un club de Premier League, avaient alors indiqué des sources àGOAL, tandis que West Ham avait également proposé un prêt avec option d'achat.

Pepi serait loin d'être le premier Américain à jouer pour Fulham. Le club compte actuellement dans ses rangs une autre star de l'équipe nationale américaine, Antonee Robinson, tandis que des joueurs tels que Clint Dempsey, Brian McBride et Tim Ream sont également devenus des héros à Craven Cottage.

La nouvelle du transfert de Pepi a été rapportée pour la première fois par Fabrizio Romano.