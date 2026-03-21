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Sources : le transfert de Ricardo Pepi à Fulham, d'un montant de 42 millions de dollars, est suspendu, mais l'affaire n'est pas compromise malgré l'impasse dans les négociations avec le PSV
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Que s'est-il passé ?
Le PSV et Fulham se sont mis d'accord cette semaine sur les grandes lignes d'un transfert, l'accord proposé étant suffisamment avancé pour que Pepi passe sa visite médicale en Angleterre. Cependant, des désaccords sur certains détails sont apparus au dernier moment. Le point d'achoppement portait sur la question de savoir si le transfert devait être finalisé dès maintenant ou cet été, après la Coupe du monde.
Des sources ont toutefois indiqué à GOAL que l'accord n'était pas totalement caduc et que les deux clubs pourraient le réexaminer à une date ultérieure.
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Ce qui a été dit
Earnie Stewart, directeur sportif du PSV et ancien milieu de terrain de l'équipe nationale américaine, a évoqué samedi cette transaction, affirmant que tout se jouait en réalité sur ce dernier détail.
« Au final, aucun accord n’a été trouvé sur le moment où la responsabilité du joueur serait transférée », a déclaré Stewart. « Nous étions déjà en pourparlers avec Fulham pendant la trêve hivernale, lorsqu’ils ont fait leur offre juste avant la clôture du mercato. À ce moment-là, nous ne pouvions plus recruter de remplaçant, donc le transfert n’a pas pu aboutir. Mais une semaine plus tard, nous avons repris les discussions, et le processus s’est remis en marche.
« La question de la responsabilité vis-à-vis du joueur a été un détail très important tout au long du processus. Nous nous sommes un peu rapprochés sur ce point, mais au final, nos positions étaient encore trop éloignées. »
Il a ajouté : « Ricardo tenait vraiment à ce transfert. C'est surtout une situation frustrante pour lui. Bien sûr, nous sommes heureux de garder un bon attaquant au club... [Le manager du PSV] Peter [Bosz] devra en discuter avec lui, mais connaissant Ricardo, cela ne l'affectera pas. Il n'en veut pas au PSV. »
Stewart a également laissé la porte ouverte à un accord, affirmant qu’il ne pouvait pas exclure la reprise des négociations à l’avenir.
« C'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire », a-t-il déclaré. « Si un joueur peut réaliser un bon transfert et que c'est également bénéfique pour le club, alors nous nous lancerons. »
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Pepi reste en forme
Pepi s'est une nouvelle fois illustré au sein du PSV, avec 13 buts inscrits en 27 matches toutes compétitions confondues cette saison. Il a toutefois été confronté à des problèmes de blessures au cours des deux dernières saisons, la dernière en date étant une fracture du bras survenue en janvier. Il a depuis fait son retour et a inscrit deux buts en quatre matches depuis son retour sur le terrain en février.
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Et maintenant ?
Pepi et le PSV, qui mènent l'Eredivisie avec 16 points d'avance, disputeront un dernier match avant la trêve internationale : ils affronteront Telstar dimanche. Après cela, Pepi s'envolera pour les États-Unis afin de disputer les matchs amicaux de l'équipe nationale américaine contre la Belgique et le Portugal.
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