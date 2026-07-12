Sorloth ne sert pas Haaland : l'erreur qui aurait pu faire basculer Norvège-Angleterre

Mi-temps de Norvège-Angleterre (1-2) : alors que le score est toujours de 1-0 en faveur des Norvégiens, Alexander Sorloth et Erling Haaland partent en situation de « deux contre un » faceà John Stones et se dirigent vers la cage de Jordan Pickford. Sorloth, plutôt que de servir Haaland démarqué, hésite puis enroule du gauche ; sa frappe est finalement contrée par la défense anglaise, revenue à temps.





Haaland, frustré, lance un regard noir à son coéquipier. On ne saura jamais ce qu’il serait advenu d’une Norvège menée 2-0…



