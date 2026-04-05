Ce n’est pas la première fois que le nom de De Zerbi est évoqué pour le poste d’entraîneur à Old Trafford. Lors de son passage à Marseille, une rumeur sensationnelle avait couru selon laquelle il aurait montré à ses joueurs une offre de contrat de Manchester United pour les motiver. À l’époque, Erik ten Hag subissait une pression énorme. De Zerbi aurait déclaré à son effectif : « C’est là que j’aurais pu être, mais j’ai fait passer ma passion avant l’argent. Je suis venu à Marseille pour la passion. » Revenant sur ce récent camouflet, Crook a ajouté : « En discutant avec des gens en Italie ce matin... Ils m’ont dit que Roberto De Zerbi – avant d’accepter le poste à Tottenham – avait sondé Manchester United et s’était vu répondre qu’il n’était pas dans leurs plans. Est-ce parce qu’ils ont déjà pris leur décision sans l’annoncer publiquement ? »