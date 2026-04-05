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Snobé par Manchester United ! Roberto De Zerbi aurait « sondé » les Red Devils avant d'accepter le poste à Tottenham, ce qui alimente les rumeurs concernant Michael Carrick à Old Trafford
Les Red Devils repoussent les avances
Selon talkSPORT, De Zerbi aurait « sondé » Manchester United avant de s'engager avec les Spurs. L'ancien entraîneur de Brighton et de Marseille a été présenté comme le nouveau manager au Tottenham Hotspur Stadium le 31 mars, signant un contrat juteux de cinq ans. Cependant, malgré la sécurité offerte par le club, des informations en provenance d'Italie indiquent que l'entraîneur de 46 ans s'est renseigné sur le poste vacant à Old Trafford, pour s'entendre dire qu'il n'était pas pris en considération. Cette révélation suggère que les Spurs auraient pu être un choix secondaire pour l'Italien, devenu libre de tout contrat après avoir quitté la France en février.
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La décision redonne espoir à Carrick
La décision de rejeter la candidature de De Zerbi a déclenché de vives spéculations selon lesquelles Manchester United aurait déjà pris sa décision concernant son prochain entraîneur titulaire. Carrick occupe le poste d’entraîneur par intérim depuis le départ de Ruben Amorim en janvier, et ses excellents résultats font de lui le favori. S’exprimant dans l’émission « White and Jordan », Alex Crook, correspondant en chef pour le football chez talkSPORT, a déclaré : « Savez-vous ce que je trouve intéressant chez Michael Carrick ? Nous sommes arrivés au week-end de Pâques et, d’après ce que je comprends, ils n’ont contacté aucun autre candidat. Cela ne veut pas dire que Carrick a passé un entretien pour le poste. Je ne pense pas qu’ils auront besoin de l’interviewer. Je pense qu’ils vont soit lui confier le poste, soit ne pas le faire. »
Une histoire compliquée avec le club
Ce n’est pas la première fois que le nom de De Zerbi est évoqué pour le poste d’entraîneur à Old Trafford. Lors de son passage à Marseille, une rumeur sensationnelle avait couru selon laquelle il aurait montré à ses joueurs une offre de contrat de Manchester United pour les motiver. À l’époque, Erik ten Hag subissait une pression énorme. De Zerbi aurait déclaré à son effectif : « C’est là que j’aurais pu être, mais j’ai fait passer ma passion avant l’argent. Je suis venu à Marseille pour la passion. » Revenant sur ce récent camouflet, Crook a ajouté : « En discutant avec des gens en Italie ce matin... Ils m’ont dit que Roberto De Zerbi – avant d’accepter le poste à Tottenham – avait sondé Manchester United et s’était vu répondre qu’il n’était pas dans leurs plans. Est-ce parce qu’ils ont déjà pris leur décision sans l’annoncer publiquement ? »
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Des destins contrastés pour les rivaux
Les décisions prises à Manchester United semblent porter leurs fruits, puisque le club a redressé la barre et s'est solidement positionné dans la course à la Ligue des champions. Il occupe actuellement la troisième place du classement de la Premier League avec 55 points, disposant d'une confortable avance de six points sur Liverpool. Le bilan de l'entraîneur par intérim, qui n'a essuyé qu'une seule défaite en dix matches, plaide fortement en faveur de son maintien à la tête de l'équipe. Pour De Zerbi, le défi à Tottenham Hotspur est tout autre. Même s’il aurait peut-être souhaité prendre les rênes de Manchester United, il se retrouve désormais à la 17e place, à seulement un point de la zone de relégation, avec sept matchs à disputer.