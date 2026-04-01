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Slott : C'est surtout grâce à Salah que Liverpool affiche de si bonnes performances... Et c'est vraiment ce qu'il mérite

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L'entraîneur néerlandais rend hommage au « Pharaon » égyptien et le qualifie de légende

L'entraîneur néerlandais Arne Slot, manager de Liverpool, a salué les performances de la star égyptienne Mohamed Salah au cours de son parcours exceptionnel avec les Reds, après que le joueur a annoncé son départ du club à la fin de la saison en cours.

« Mo Salah » a annoncé son départ officiel des Reds à la fin de la saison 2025-2026, mettant ainsi un terme à une carrière exceptionnelle qui a duré neuf ans à Anfield.

L'annonce a été faite par le biais d'une vidéo émouvante publiée par Salah sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, parallèlement à un communiqué officiel du club confirmant qu'un accord avait été trouvé pour permettre à l'attaquant égyptien de quitter l'équipe en tant que joueur libre cet été, bien que son contrat courût jusqu'à l'été 2027.

Salah (33 ans) a décrit cette saison comme la première partie de ses adieux, exprimant sa profonde gratitude envers le club, la ville et les supporters qui sont devenus une partie essentielle de sa vie.

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  • Les réactions à la carrière de Salah avec les Reds

    Dans des propos publiés sur le site officiel du FC Liverpool, Slott a déclaré, en réaction à l'annonce par Salah de son départ à la fin de la saison : « J'étais au courant, ce n'était donc pas une surprise pour moi, mais je pense que c'était formidable d'entendre et de voir les réactions de ses coéquipiers, ainsi que celles du monde entier, face à ce qu'il a apporté à ce club et au football en général. »

    Il a poursuivi : « J’ai suivi tout cela principalement en tant que supporter, en regardant le football et en le voyant jouer avec Liverpool et réaliser toutes ces performances exceptionnelles pour ce club, lors de rencontres contre des équipes comme Manchester City, mais aussi dans tous les autres matchs, où il a battu record après record. »

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  • Professionnalisme et excellente condition physique

    Slot a ajouté : « Dès le premier jour, j'ai été impressionné par son professionnalisme, car comme à chaque saison, tout commence par un test qui montre l'effort fourni pendant la trêve. Il a réussi tous les tests et était le joueur le plus en forme parmi ceux qui revenaient, et je pense que c'est la situation idéale que tout entraîneur espère : que sa star revienne avec la même condition physique qu'auparavant ».

    Il a poursuivi : « Il n’avait rien à prouver, mais il devait se prouver beaucoup de choses à lui-même, car Salah pense toujours qu’il doit faire ses preuves tous les trois jours. Cette passion est inépuisable, et c’est ce qui le rend si spécial à mes yeux. Il y a de nombreux joueurs exceptionnels à travers le monde, et il en fait certainement partie depuis dix ans ; tout le monde s’accorde à dire qu’il est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. »

  • Une passion sans faille et un impact considérable

    Slot a ajouté : « Le fait qu'il fasse preuve de cette passion tous les trois jours, de ce professionnalisme, de cet engagement envers le club et l'équipe, de son envie constante de marquer et de jouer, même lorsqu'on le remplace trois minutes avant la fin du match et qu'il se dit : « J'aurais peut-être pu marquer un but de plus ! », c'est ce qui le distingue à mes yeux. »

    Il a précisé : « Après tout ce qu’il a apporté au club, mais dès le moment où j’ai commencé à travailler avec lui, j’ai su au bout d’un jour, sans parler de quelques semaines ou mois, que ce n’était pas un hasard s’il avait eu un tel impact dans le monde du football au cours des dix dernières années. »

  • Un héritage éternel auprès du public

    Slott a évoqué les difficiles rencontres qui attendent Mohamed Salah et Liverpool, notamment contre Manchester City en Coupe d'Angleterre, ainsi que contre le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des champions.

    L'entraîneur des Reds a déclaré : « Nous espérons qu'il inscrira son nom dans l'histoire du club au cours des prochains mois, alors que nous sommes toujours en lice pour un titre prestigieux. Salah restera une légende de ce club, car les performances du club au cours des dernières saisons lui doivent beaucoup, grâce à ses buts et à ses passes décisives. En tant que supporter, je l’ai vu jouer, j’ai vu le trio offensif avec Mané et Firmino, tout le monde en parle encore, et c’est vraiment ce qu’il mérite. »

    Il a ajouté : « Quand j’ai commencé à travailler avec lui, je ne sais pas si c’était sa meilleure saison en termes de statistiques, mais c’était une saison exceptionnelle car il a marqué le plus grand nombre de buts et délivré le plus grand nombre de passes décisives. Je ne sais pas s’il a souvent réalisé cet exploit, ni si un autre joueur de la Premier League l’a fait. Salah partira certainement comme l’une des légendes de ce club ».

  • Un adieu digne d'une légende

    L'entraîneur de Liverpool a déclaré : « Salah mérite sans aucun doute que le public lui réserve un adieu à la hauteur de son talent. S'ils veulent réitérer cela match après match, cela ne me dérange absolument pas, car le soutien des supporters encourage généralement les joueurs, mais ce serait formidable que cela ne se limite pas uniquement à Salah. »

    Slott a conclu : « Ils ont tout à fait le droit de se concentrer sur Mohamed Salah, vu ce qu’il apporte à ce club, mais nous jouons pour quelque chose d’exceptionnel, et je pense que chaque joueur aura besoin du soutien de nos supporters dans la période à venir. Salah bénéficiera sans aucun doute de ce soutien, et j’ai toujours eu le sentiment que tous nos joueurs ressentaient ce soutien pendant les matchs. Nous avons besoin de ce soutien car nous avons des matchs difficiles à venir. »

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