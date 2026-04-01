Slott : C'est surtout grâce à Salah que Liverpool affiche de si bonnes performances... Et c'est vraiment ce qu'il mérite

L'entraîneur néerlandais Arne Slot, manager de Liverpool, a salué les performances de la star égyptienne Mohamed Salah au cours de son parcours exceptionnel avec les Reds, après que le joueur a annoncé son départ du club à la fin de la saison en cours.

« Mo Salah » a annoncé son départ officiel des Reds à la fin de la saison 2025-2026, mettant ainsi un terme à une carrière exceptionnelle qui a duré neuf ans à Anfield.

L'annonce a été faite par le biais d'une vidéo émouvante publiée par Salah sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, parallèlement à un communiqué officiel du club confirmant qu'un accord avait été trouvé pour permettre à l'attaquant égyptien de quitter l'équipe en tant que joueur libre cet été, bien que son contrat courût jusqu'à l'été 2027.

Salah (33 ans) a décrit cette saison comme la première partie de ses adieux, exprimant sa profonde gratitude envers le club, la ville et les supporters qui sont devenus une partie essentielle de sa vie.

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