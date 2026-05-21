Six duels qui décideront de l’issue de la finale de la Ligue des champions féminine entre Barcelone et Lyon

Les deux équipes se sont rencontrées pour la première fois en 2018, lors des quarts de finale. À l’époque, le Barça n’était pas encore l’équipe qu’il est aujourd’hui et son projet de devenir champion d’Europe en était à ses débuts. Néanmoins, le fait que les Catalans aient donné du fil à retordre à Lyon, qui allait remporter cette saison-là son troisième titre continental sur les cinq qu’il allait décrocher d’affilée, était un signe encourageant.

Le scénario s’est répété l’année suivante en finale : le Barça, découvrant ce niveau de la compétition, a cédé 1-4 face à des Lyonnaises encore plus dominatrices.

Le club catalan a franchi un cap en 2021 en dominant Chelsea 4-0 en finale pour conquérir son premier titre continental. Mais l’idée d’une nouvelle hégémonie barcelonaise a été écartée dès la saison suivante, lorsque l’OL s’est imposé 3-1 à Turin.

Il faut attendre 2024 pour que les Blaugranas s’imposent enfin comme une force majeure du continent, au moins dans l’ordre contemporain. À Bilbao, le Barça a été trop fort, s’imposant 2-0 pour décrocher son troisième titre en quatre ans.

Que réservera donc la finale 2026 ? Lyon prendra-t-il sa revanche et ajoutera-t-il un neuvième titre à son palmarès ? Ou le Barça, battu par Arsenal l’an passé, rebondira-t-il pour conquérir sa quatrième couronne et se rapprocher du record lyonnais ? L’affrontement s’annonce passionnant, et GOAL vous propose d’analyser les duels clés à suivre à Oslo…