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Ameé Ruszkai

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Six duels qui décideront de l’issue de la finale de la Ligue des champions féminine entre Barcelone et Lyon

Ligue des Champions
Barcelona
OL Lyonnes
M. Dumornay
E. Pajor
J. Brand
P. Guijarro
W. Renard
I. Engen
O. Batlle
C. Hansen
S. Bacha
WOMEN'S FOOTBALL
FEATURES
E. Brugts
A. Lawrence
J. Giraldez
P. Romeu
Barcelona vs OL Lyonnes

Pour la quatrième fois en sept ans, Lyon et Barcelone s’affronteront samedi en finale de la Ligue des champions féminine. Huit titres pour les Françaises, trois pour les Espagnoles : cette opposition confirme leur statut de meilleurs clubs européens et consolide leur rivalité au plus haut niveau continental.

Les deux équipes se sont rencontrées pour la première fois en 2018, lors des quarts de finale. À l’époque, le Barça n’était pas encore l’équipe qu’il est aujourd’hui et son projet de devenir champion d’Europe en était à ses débuts. Néanmoins, le fait que les Catalans aient donné du fil à retordre à Lyon, qui allait remporter cette saison-là son troisième titre continental sur les cinq qu’il allait décrocher d’affilée, était un signe encourageant.

Le scénario s’est répété l’année suivante en finale : le Barça, découvrant ce niveau de la compétition, a cédé 1-4 face à des Lyonnaises encore plus dominatrices.

Le club catalan a franchi un cap en 2021 en dominant Chelsea 4-0 en finale pour conquérir son premier titre continental. Mais l’idée d’une nouvelle hégémonie barcelonaise a été écartée dès la saison suivante, lorsque l’OL s’est imposé 3-1 à Turin.

Il faut attendre 2024 pour que les Blaugranas s’imposent enfin comme une force majeure du continent, au moins dans l’ordre contemporain. À Bilbao, le Barça a été trop fort, s’imposant 2-0 pour décrocher son troisième titre en quatre ans.

Que réservera donc la finale 2026 ? Lyon prendra-t-il sa revanche et ajoutera-t-il un neuvième titre à son palmarès ? Ou le Barça, battu par Arsenal l’an passé, rebondira-t-il pour conquérir sa quatrième couronne et se rapprocher du record lyonnais ? L’affrontement s’annonce passionnant, et GOAL vous propose d’analyser les duels clés à suivre à Oslo…

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Wendie Renard et Ingrid Engen affrontent Ewa Pajor

    Pour sa deuxième saison à Barcelone, Ewa Pajor est à nouveau en grande forme devant le but. Personne n'a marqué plus de buts en Ligue des champions féminine cette saison que l'internationale polonaise, qui a trouvé le chemin des filets à neuf reprises en neuf matches, aidant ainsi les Catalanes à se qualifier pour une nouvelle finale. Ce sont désormais deux visages familiers qui devront l'empêcher de poursuivre sur cette lancée lors de la finale de samedi.

    C’est à Wolfsburg, où elle est arrivée adolescente, qu’elle s’est forgé une réputation. Le grand club allemand figurait alors parmi l’élite européenne, et l’attaquante a disputé quatre finales de C1 avec lui, s’inclinant trois fois face à Lyon. Pajor était titulaire lors de deux de ces confrontations, mais c’est Wendie Renard, icône française, qui avait pris le dessus dans ce duel entre une avant-centre de classe mondiale et une défenseure centrale du même calibre. Les deux femmes vont se retrouver ce week-end.

    À ses côtés, Ingrid Engen, déjà coéquipière de Pajor à Wolfsburg puis à Barcelone, entame sa première saison lyonnaise en trombe et s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures défenseures centrales du circuit. Samedi, la Norvégienne sera mise à l’épreuve pour la première fois face à son ancienne partenaire.

    Une confrontation passionnante entre ces trois joueuses de haut niveau, alors que l’attaquante barcelonaise cherche enfin à remporter un titre en Ligue des champions, distinction qui lui a jusqu’ici échappé.

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  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    Patri Guijarro vs Melchie Dumornay

    Il sera intéressant d’observer comment Lyon organisera son milieu de terrain pour contrer les multiples menaces que Barcelone fait peser dans l’axe. Le club français dispose de plusieurs combinaisons pour tenter de neutraliser Alexia Putellas, dont la forme pourrait lui valoir le Ballon d’Or, ainsi que le retour d’Aitana Bonmati, triple lauréate du même trophée. Quel que soit le trio aligné par l’entraîneur de l’OL, Jonatan Giraldez, Melchie Dumornay en fera partie – et trouver le moyen de la contenir sera un casse-tête tout aussi important pour Barcelone.

    La meneuse haïtienne, régulièrement désignée meilleure joueuse sur la pelouse cette saison, est elle-même en lice pour le Ballon d’Or. Si ses statistiques actuelles, légèrement inférieures à ses standards passés, ne reflètent pas toujours son influence, ne vous y trompez pas. La meneuse haïtienne évolue à un niveau remarquable depuis le début de la saison.

    Si Lyon veut l’emporter, elle sera au cœur de la victoire, et c’est là que Patri Guijarro entre en jeu. Largement considérée comme la meilleure sentinelle du football féminin, la star du FC Barcelone aura pour mission de rappeler pourquoi ce week-end.

    Lors de leur dernière confrontation, la finale de 2024, Dumornay évoluait en attaque et ciblait principalement les défenseuses centrales catalanes. Cette fois, installée plus bas sur l’échiquier, elle pourrait bien troubler l’équilibre du milieu barcelonais.

  • Jule Brand Lyon Women 2025-26Getty Images

    Jule Brand affronte Ona Batlle

    Après s’être imposée à Hoffenheim dès son adolescence, et s’être particulièrement illustrée lors des matchs de Ligue des champions féminine disputés par le club, Jule Brand semble avoir franchi un nouveau cap cette année. Longue était l’attente autour de cette joueuse prometteuse, déjà sur les radars depuis plusieurs saisons. Après un passage à Wolfsburg moins concluant, la jeune femme de 23 ans confirme enfin son immense potentiel lors d’une première saison lyonnaise de haut niveau.

    Son impact en demi-finales de Ligue des champions a été particulièrement marquant, avec des buts lors des deux matches contre Arsenal, et son rôle pour la finale de samedi s’est encore renforcé depuis l’annonce de l’absence de Kadidiatou Diani sur l’aile opposée.

    Brand devra donc redoubler d’efforts pour créer le danger sur son aile, tandis qu’Ona Batlle aura pour mission de la contenir. Ce devrait être l’un des derniers matchs de la défenseure sous les couleurs blaugranas, son départ à Arsenal étant annoncé, et elle voudra conclure son aventure en aidant le club de son enfance à soulever la Coupe aux grandes oreilles. Pour y parvenir, elle devra toutefois élever son niveau de jeu, après avoir parfois souffert face à Klara Buhl lors de la demi-finale contre le Bayern Munich.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Caroline Graham Hansen vs Selma Bacha

    Caroline Graham Hansen a brillé dans les moments clés de la saison. Déjà en grande forme tout au long de l’exercice, l’attaquante a élevé son niveau de jeu dans les matchs décisifs, prouvant sa capacité à gérer la pression. Elle tentera de s’en servir samedi à Oslo, dans sa ville natale.

    Mais une autre joueuse de classe mondiale, Selma Bacha, tentera de la contenir. L’internationale française figure parmi les meilleures arrières latérales du circuit, tant pour son apport offensif que pour ses qualités défensives. Bacha adore monter au jeu et joue un rôle essentiel dans le jeu offensif de Lyon. Il sera fascinant de voir comment elle parviendra à concilier cette projection avec la gestion de Graham Hansen, alors que les deux femmes s’affrontent une nouvelle fois en finale européenne.

    En 2022, Bacha avait pris l’ascendant lors de la victoire lyonnaise à Turin ; en 2024, Graham Hansen avait répondu présent lors du succès barcelonais à Bilbao. Reste à savoir qui imposera sa loi en 2026.

  • Esmee Brugts Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Esmee Brugts affronte Ashley Lawrence

    Esmee Brugts s’est imposée au FC Barcelone depuis son arrivée en Catalogne il y a trois ans, à seulement 20 ans. Cette saison, l’arrière gauche a été titulaire lors des dix matches de Ligue des champions, inscrivant quatre buts et délivrant autant de passes décisives, et a contribué à qualifier le triple vainqueur pour la finale 2026.

    Elle s’attendait à devoir contenir Diani samedi et réfléchissait déjà à l’équilibre idéal entre son apport offensif et ses devoirs défensifs. Finalement, l’internationale française sera absente de la finale en raison d’une blessure au genou, ce qui élimine une grande partie du danger sur l’aile droite lyonnaise.

    Vicki Becho, pressentie pour la remplacer, possède certes de réelles qualités et ne doit pas être sous-évaluée : elle a récemment marqué un doublé en Coupe de France contre le PSG et totalise quatre buts et trois passes décisives lors de ses sept dernières sorties avec l’OL, dont seulement cinq titularisations.

    Toutefois, la jeune joueuse n’a pas encore l’expérience ni le palmarès de Diani sur la plus grande scène, ce qui pourrait offrir à Brugts davantage d’espace pour monter et imposer son jeu face à Ashley Lawrence. Cette dernière, défenseure latérale avant tout reconnue pour ses qualités défensives, évolue dans un contexte où de nombreuses arrière latérales sont avant tout des menaces offensives. Ses capacités en un contre un seront mises à l’épreuve par une Brugts en pleine forme, mais son efficacité à soutenir Becho en attaque restera cruciale, car Lyon tentera de masquer l’absence de Diani tout en exploitant les espaces laissés par cette zone barcelonaise.

  • Jonatan Giraldez Lyon Women 2025-26Getty Images

    Jonatan Giraldez affronte Pere Romeu

    Si cette finale s’annonce riche en duels sur la pelouse, l’affrontement entre les deux entraîneurs constitue l’un des temps forts les plus captivants de cette édition de la Ligue des champions.

    Lors du sacre barcelonais de 2024, Jonatan Giraldez conduisait le club vers un quadruplé historique. Après trois saisons à la tête de l’équipe catalane, il a pris les commandes du Washington Spirit aux États-Unis avant de revenir en Europe cet été pour sa première année à Lyon.

    Son vis-à-vis, Pere Romeu, faisait partie de son staff au Barça ; lorsqu’il a quitté la Catalogne il y a deux ans, le jeune entraîneur de 34 ans a été promu à la tête de l’équipe. Les deux hommes se connaissent donc parfaitement, promesse d’une bataille tactique captivante.

    Giraldez part avec un léger avantage : il possède une solide expérience, a remporté plusieurs grands titres et connaît parfaitement les joueuses du Barça. Pour Romeu, c’est l’occasion de confirmer son talent. Critiqué au cours des deux dernières années, il a pourtant mérité du crédit pour sa gestion d’un effectif barcelonais réduit et pour la progression des jeunes joueuses malgré des contraintes budgétaires.

    L’apprenti parviendra-t-il à prendre le dessus sur le maître ? Ou Giraldez triomphera-t-il à nouveau pour devenir le premier entraîneur à remporter la Ligue des champions féminine avec deux clubs différents ?

Ligue des Champions
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