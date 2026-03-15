Sherwood à propos de Tudor à Tottenham : « N'importe qui pris au hasard dans la rue pourrait totaliser 0 point en 4 matchs »

« Tottenham va-t-il licencier Igor Tudor ? Je n'en ai aucune idée. Savez-vous pourquoi je dis cela ? Parce que je ne sais pas qui prendra cette décision. Je ne connais pas les personnes concernées. Personne n’a pris la responsabilité de cette situation, n’est-ce pas ? Il n’a jamais occupé ce poste auparavant. On continue de dire qu’il l’a fait, mais ce n’est pas le cas. C’est la Premier League. Il n’a jamais été ici et n’a jamais lutté pour le maintien », a déclaré Tim Sherwood, entraîneur adjoint de 2008 à 2012 et entraîneur de Tottenham en 2013/14.

«La pression de maintenir l’équipe en Premier League ou de faire reléguer un club comme Tottenham est énorme quand on ne connaît pas l’environnement dans lequel on se trouve. Et je pense que la Premier League lui a donné une gifle. Est-ce qu’il est hors de propos ? Je ne sais pas. Il a perdu tous ses matchs et n’importe qui dans la rue pourrait le faire, non ? Il faut faire mieux que zéro point. Il n’a pas pris de points en quatre matchs. Je veux dire, n’importe qui pourrait le faire »,