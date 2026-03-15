Tottenham pourrait être contraint de procéder à un nouveau changement sur le banc : si le match prévu à 17h30 à Anfield contre Liverpool ne donne pas de signes encourageants, il est probable qu'Igor Tudor, qui avait été appelé il y a tout juste un mois pour remplacer Thomas Frank sur le banc des Spurs, soit démis de ses fonctions. La situation est trop risquée dans le nord de Londres, Vicario et ses coéquipiers étant pleinement impliqués dans la lutte pour éviter la relégation et venant d'enchaîner pour la première fois de leur histoire six défaites consécutives, dont les quatre dernières sous la houlette de l'ancien entraîneur de la Juventus.
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Sherwood à propos de Tudor à Tottenham : « N'importe qui pris au hasard dans la rue pourrait totaliser 0 point en 4 matchs »
LE REJET DE SHERWOOD
« Tottenham va-t-il licencier Igor Tudor ? Je n'en ai aucune idée. Savez-vous pourquoi je dis cela ? Parce que je ne sais pas qui prendra cette décision. Je ne connais pas les personnes concernées. Personne n’a pris la responsabilité de cette situation, n’est-ce pas ? Il n’a jamais occupé ce poste auparavant. On continue de dire qu’il l’a fait, mais ce n’est pas le cas. C’est la Premier League. Il n’a jamais été ici et n’a jamais lutté pour le maintien », a déclaré Tim Sherwood, entraîneur adjoint de 2008 à 2012 et entraîneur de Tottenham en 2013/14.
«La pression de maintenir l’équipe en Premier League ou de faire reléguer un club comme Tottenham est énorme quand on ne connaît pas l’environnement dans lequel on se trouve. Et je pense que la Premier League lui a donné une gifle. Est-ce qu’il est hors de propos ? Je ne sais pas. Il a perdu tous ses matchs et n’importe qui dans la rue pourrait le faire, non ? Il faut faire mieux que zéro point. Il n’a pas pris de points en quatre matchs. Je veux dire, n’importe qui pourrait le faire »,
LA ROULETTE DE MARCHE DE TUDOR
Tudor s'est incliné 4-1 face à Arsenal, leader du championnat, lors du derby du nord de Londres, puis 2-1 contre Fulham et enfin 3-1 contre Crystal Palace, toutes ces défaites ayant été concédées face à d'autres équipes londoniennes. Puis, en Ligue des champions, il y a eu la lourde défaite 5-2 subie à Madrid face à l'Atlético lors du match aller des huitièmes de finale, avec les erreurs du deuxième gardien Kinsky, remplacé après 17 minutes par Vicario.