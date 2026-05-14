Shakira, Madonna et BTS seront les têtes d’affiche du spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde 2026

La finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, programmée le 19 juillet au MetLife Stadium, comptera pour la première fois un spectacle de mi-temps historique produit par Chris Martin, leader de Coldplay. La programmation a été dévoilée lors d’une émission digitale réunissant des personnages emblématiques de Sesame Street et des Muppets. Ce concert inaugural vise à collecter des fonds pour le Fonds mondial de la FIFA pour l’éducation citoyenne, destiné à améliorer l’accès à une éducation de qualité et à la pratique du football chez les enfants défavorisés à travers le monde.



