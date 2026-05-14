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Shakira, Madonna et BTS seront les têtes d’affiche du spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde 2026
Une performance historique dans le New Jersey
La finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, programmée le 19 juillet au MetLife Stadium, comptera pour la première fois un spectacle de mi-temps historique produit par Chris Martin, leader de Coldplay. La programmation a été dévoilée lors d’une émission digitale réunissant des personnages emblématiques de Sesame Street et des Muppets. Ce concert inaugural vise à collecter des fonds pour le Fonds mondial de la FIFA pour l’éducation citoyenne, destiné à améliorer l’accès à une éducation de qualité et à la pratique du football chez les enfants défavorisés à travers le monde.
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Le retour des icônes mondiales
La sélection d’artistes réunit un éventail éclectique de légendes de la musique. Parmi elles, Shakira vient de dévoiler l’hymne officiel du tournoi, « Dai Dai », en collaboration avec Burna Boy. Madonna figure aussi sur l’affiche alors qu’elle prépare la sortie, en juillet, de son album très attendu, « Confessions II ». Côté K-pop, les géants de BTS poursuivent leur grand retour après l’achèvement de leur service militaire obligatoire et le succès, en mars, de leur sixième album studio, « Arirang ».
De nombreuses manifestations musicales
La FIFA a élaboré un programme de divertissement complet dans les trois pays hôtes. Il s’ouvrira le 12 juin au SoFi Stadium par une cérémonie d’ouverture spectaculaire, avec la participation de Katy Perry et Future. D’autres festivités sont prévues pour les matchs d’ouverture au Canada et au Mexique, avec respectivement Michael Bublé à Toronto et J Balvin à Mexico. Cette stratégie ambitieuse illustre l’ampleur de ce tournoi élargi à 48 équipes, conçu pour captiver un public mondial record grâce à diverses initiatives culturelles au-delà du terrain.
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Le compte à rebours est lancé avant le coup d’envoi
L'attention se porte désormais sur les premiers matchs du tournoi, alors que les équipes peaufinent leurs préparatifs en vue du coup d'envoi prévu en juin en Amérique du Nord. Les États-Unis débuteront leur campagne contre le Paraguay en Californie, tandis que le Mexique accueillera l'Afrique du Sud au légendaire stade Azteca. De leur côté, BTS, actuellement en pleine tournée mondiale à guichets fermés, et Madonna, attendue au Festival de Tribeca, arriveront au New Jersey au zénith de leur influence pour le grand rendez-vous de la mi-juillet.