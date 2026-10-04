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Emanuele Tramacere
Traduit par

Séville : Agoumé dans le viseur de la Premier League, l’Inter aussi peut encaisser

Inter
FC Séville
L. Agoume
Mercato
Premier League

L’ancien milieu de terrain de l’Inter est en train d’exploser en Espagne.

La saison 2026/2027 du Séville a débuté avec un visage assurément bien différent de celui sur lequel s’était achevée celle de 2025/2026. 13 points, à -2 d’une place en Ligue des champions aujourd’hui occupée par le Real Madrid, et, enfin, des prestations convaincantes et plaisantes malgré quelques erreurs.

Et dans le 4-2-3-1 de Luis Garcia, celui qui trouve de plus en plus de place, au point de devenir un rouage central indispensable, c’est l’ancien de l’Inter Lucien Agoumé qui commence enfin à montrer tout son potentiel et pour lequel, ce n’est pas un hasard, les sirènes du mercato commencent à retentir.

  • Ça plaît en Premier League

    Sept apparitions en sept matches disputés, sept sur sept comme titulaire, sept sur sept sans jamais quitter la pelouse, avec un rythme et un rendement inlassables de la première à la dernière minute.

    Des performances de tout premier plan à son poste qui, comme le rapporte Diario As, ont attiré scouts et observateurs venus de toute l’Europe.

    Mais les sirènes les plus insistantes, celles qui pourraient permettre au club rojiblanco d’encaisser des sommes importantes, viennent de la Premier League.

  • L’Inter encaisse aussi

    Inter suit également de près la situation du Franco-Camerounais : le club avait investi 4,5 millions d’euros en 2019 pour l’acheter à Sochaux, sans jamais réellement parvenir à miser sur lui.

    À l’été 2024, son transfert à Séville pour 8 millions d’euros a toutefois permis au club milanais d’obtenir un pourcentage sur une future revente compris entre 10 % et 15 %.

    Avec un contrat expirant le 30 juin 2028, les deux prochaines sessions du mercato seront les dernières pour éventuellement encaisser des sommes importantes sur la vente d’Agoumé, et du côté de Viale della Liberazione, on espère depuis longtemps un départ.

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