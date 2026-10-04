La saison 2026/2027 du Séville a débuté avec un visage assurément bien différent de celui sur lequel s’était achevée celle de 2025/2026. 13 points, à -2 d’une place en Ligue des champions aujourd’hui occupée par le Real Madrid, et, enfin, des prestations convaincantes et plaisantes malgré quelques erreurs.

Et dans le 4-2-3-1 de Luis Garcia, celui qui trouve de plus en plus de place, au point de devenir un rouage central indispensable, c’est l’ancien de l’Inter Lucien Agoumé qui commence enfin à montrer tout son potentiel et pour lequel, ce n’est pas un hasard, les sirènes du mercato commencent à retentir.