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kolo muani 16_9Getty Images
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Serie A, Fiorentina-Juventus en direct

Suivez avec nous en direct la 11e journée de Serie A.

Serie A, 11e journée

Fiorentina-Juventus 0-0

Buteurs :

La Juventus de Luciano Spalletti n’a plus droit à l’erreur en championnat, et le match de ce soir n’est jamais un match comme les autres : rendez-vous à 20 h 45 au stade Artemio Franchi de Florence, face à la Fiorentina de Paolo Vanoli, lors du match décalé du dimanche comptant pour la 11e journée de Serie A. La Juventus, qui reste sur une victoire contre Napoli, a pourtant perdu deux de ses quatre derniers matches et occupe la septième place, déjà à sept points de l’AC Milan, quatrième. Elle ne peut donc pas se permettre de faux pas, également pour préserver l’avenir de l’entraîneur toscan. La Fiorentina, de son côté, est quinzième, avec un point d’avance sur la zone de relégation.

  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS

  • LA FEUILLE DE MATCH

    Fiorentina-Juventus 0-0

    Buteurs :

    FIORENTINA (4-3-3) : De Gea ; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario ; Ndour, Oulai, Goncalves ; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Entraîneur : Vanoli.

    JUVENTUS (4-3-3) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cabal ; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners ; Kolo Muani, Woltemade, Boga. Entraîneur : Luciano Spalletti

    Avertis :

    Expulsés :

    Passes décisives :

    Arbitre : Colombo

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