Serie A, Fiorentina-Juventus en direct

Serie A, 11e journée
Fiorentina-Juventus 0-0
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La Juventus de Luciano Spalletti n’a plus droit à l’erreur en championnat, et le match de ce soir n’est jamais un match comme les autres : rendez-vous à 20 h 45 au stade Artemio Franchi de Florence, face à la Fiorentina de Paolo Vanoli, lors du match décalé du dimanche comptant pour la 11e journée de Serie A. La Juventus, qui reste sur une victoire contre Napoli, a pourtant perdu deux de ses quatre derniers matches et occupe la septième place, déjà à sept points de l’AC Milan, quatrième. Elle ne peut donc pas se permettre de faux pas, également pour préserver l’avenir de l’entraîneur toscan. La Fiorentina, de son côté, est quinzième, avec un point d’avance sur la zone de relégation.