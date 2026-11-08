Serie A, Fiorentina-Juventus en direct

Fiorentina-Juventus 0-0

Buteurs :

FIORENTINA (4-3-3) : De Gea ; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario ; Ndour, Oulai, Goncalves ; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Entraîneur : Vanoli.

JUVENTUS (4-3-3) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cabal ; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners ; Kolo Muani, Woltemade, Boga. Entraîneur : Luciano Spalletti

Avertis :

Expulsés :

Passes décisives :

Arbitre : Colombo