Getty Images Sport
Traduit par
Selon une légende de Chelsea, Xabi Alonso devrait recruter une star anglaise gratuitement
Une nouvelle ère s’ouvre sous la houlette d’Alonso.
Alonso a été présenté lundi comme nouveau manager de Chelsea, en remplacement de Liam Rosenior. Cette nomination intervient après une saison mouvementée au cours de laquelle Chelsea a terminé 10e de la Premier League, suite au départ d'Enzo Maresca en janvier et au bref passage de Rosenior à la tête de l'équipe.
L’Espagnol a été nommé « manager » plutôt qu’« entraîneur principal », ce qui lui confère une influence accrue sur le recrutement. Il a d’ores et déjà insisté pour que le club recrute des joueurs expérimentés, notamment Granit Xhaka, bien que l’international suisse ait choisi de rester à Sunderland.
L’ancien attaquant des Blues, Jimmy Floyd Hasselbaink, a d’ailleurs suggéré un autre renfort expérimenté, appelant le club à s’intéresser au défenseur John Stones, libre après son long passage à Manchester City.
- AFP
Hasselbaink approuve le transfert de Stones
Hasselbaink estime que Chelsea doit compléter son effectif jeune et talentueux par des joueurs confirmés, à l’image d’Alonso, afin de renforcer immédiatement l’équipe. Il cite notamment Stones comme cible idéale, saluant à la fois les qualités du défenseur et le calendrier désormais allégé des Blues, privés de compétitions européennes.
« J'adorerais que [Alonso] aille chercher [John] Stones, qui est libre de tout contrat », a-t-il déclaré à WhoScored. « Tout le monde dira : “Oh, mais il est souvent blessé.” Je pense que cette année, ce sera une très bonne recrue pour Chelsea, car le club ne participe ni à la Ligue des champions ni à aucune compétition européenne ; le calendrier se limite donc d’un samedi à l’autre. »
Dans le football, l’expérience l’emporte sur le simple potentiel.
Hasselbaink estime que l’absence de Chelsea des compétitions européennes pourrait permettre de mieux gérer la condition physique de Stones. Avec un calendrier allégé, le défenseur disposerait de plus de temps pour récupérer, tout en continuant à apporter son leadership et son expérience de haut niveau à un effectif composé de nombreux jeunes joueurs. Hasselbaink a ajouté : « Il aura davantage de temps pour se reposer, et il apporte également beaucoup d’expérience. Il pourra donc disputer au moins 30 matchs. »
- Getty Images Sport
Chelsea fait le point sur ses priorités pour l'été
Reste à voir si Alonso suivra les conseils de Hasselbaink, mais la stratégie de recrutement de Chelsea semble désormais privilégier des joueurs plus expérimentés. Stones, l’un des joueurs libres les plus courtisés du marché, doit encore convaincre le club que son expérience l’emporte sur les inquiétudes liées à son récent passé médical.
Toutefois, aucune approche ne devrait intervenir avant la fin de la Coupe du monde, Stones étant actuellement concentré sur ses obligations avec les Three Lions. L’équipe de Thomas Tuchel se prépare quant à elle à affronter l’Argentine en demi-finale, mercredi à l’Atlanta Stadium.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles