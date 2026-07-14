Alonso a été présenté lundi comme nouveau manager de Chelsea, en remplacement de Liam Rosenior. Cette nomination intervient après une saison mouvementée au cours de laquelle Chelsea a terminé 10e de la Premier League, suite au départ d'Enzo Maresca en janvier et au bref passage de Rosenior à la tête de l'équipe.

L’Espagnol a été nommé « manager » plutôt qu’« entraîneur principal », ce qui lui confère une influence accrue sur le recrutement. Il a d’ores et déjà insisté pour que le club recrute des joueurs expérimentés, notamment Granit Xhaka, bien que l’international suisse ait choisi de rester à Sunderland.

L’ancien attaquant des Blues, Jimmy Floyd Hasselbaink, a d’ailleurs suggéré un autre renfort expérimenté, appelant le club à s’intéresser au défenseur John Stones, libre après son long passage à Manchester City.







