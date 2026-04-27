Le journal énumère les prétendues faiblesses de Woltemade : trop lent, pas un vrai buteur, mauvais contrôle, aucun danger à distance et trop peu combatif dans les airs.

L’article fait particulièrement sensation car son auteur, Luke Edwards, est considéré comme proche de l’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe. Après sa publication, Woltemade a supprimé de sa biographie Instagram toute mention de son club actuel.