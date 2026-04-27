Selon le quotidien anglais The Telegraph, l’attaquant allemand, actuellement écarté du onze de départ d’Eddie Howe, fait l’objet d’un bilan sans appel. Intitulé « La saison de Newcastle ruinée par des attaquants médiocres », l’article ne se contente pas d’évoquer un départ de Woltemade lors du prochain mercato estival : il le réclame. Selon le Telegraph, les Magpies doivent admettre l’erreur d’avoir recruté cet été l’attaquant allemand, arrivé en provenance du VfB Stuttgart pour 75 millions d’euros, et agir sans tarder.
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Selon un proche de l’entraîneur, Newcastle United envisagerait un départ rapide de Nick Woltemade
Le journal énumère les prétendues faiblesses de Woltemade : trop lent, pas un vrai buteur, mauvais contrôle, aucun danger à distance et trop peu combatif dans les airs.
L’article fait particulièrement sensation car son auteur, Luke Edwards, est considéré comme proche de l’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe. Après sa publication, Woltemade a supprimé de sa biographie Instagram toute mention de son club actuel.
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Eddie Howe parle de Nick Woltemade : « Il possède un talent vraiment hors du commun. »
Malgré d’importants investissements estivaux, les Magpies connaissent une saison décevante et pointent actuellement à la 14^e place de la Premier League. Woltemade, lui, avait bien entamé l’exercice en inscrivant des buts aussi bien en championnat qu’en Ligue des champions. Ces dernières semaines, toutefois, il éprouve davantage de difficultés, principalement parce que l’entraîneur l’aligne au milieu de terrain plutôt qu’en attaque, un poste moins naturel pour l’Allemand.
Lors de la défaite 0-1 contre Arsenal ce week-end, Woltemade n’est entré en jeu qu’en cours de match. Après la rencontre, Howe l’a toutefois félicité : « Sa créativité est son atout majeur ; il possède un talent tout à fait particulier dans ce domaine. S’il joue comme aujourd’hui, il aura beaucoup plus de temps de jeu et d’occasions de briller », a-t-il déclaré.
Les statistiques de Nick Woltemade pour la saison 2025-2026 :
Jeux : 51 Minutes jouées : 3042 Buts : 11 Passes décisives : 5