La suspension des activités de Brooklyn intervient après que le club n’a pas satisfait à plusieurs exigences financières imposées aux équipes pour évoluer en USL. La ligue applique plus strictement ses règles financières cette intersaison, alors qu’elle cherche à mettre en place un système de promotion et de relégation en 2028. GOAL avait été le premier à révéler que des discussions de crise avaient eu lieu entre les joueurs et l’USLPA la semaine dernière.

Le club a confirmé la nouvelle dans un communiqué vendredi après-midi :

« Concernant l’équipe masculine, Brooklyn FC ne disputera pas l’USL Championship en 2027. Nous allons réorganiser ses activités avec l’objectif de reprendre la compétition en USL League One en 2028 », a indiqué le club.

Plusieurs clubs d’USL League One ont cessé leurs activités cette saison. Brooklyn est toutefois le premier club d’USL Championship à suspendre sa participation à la compétition, et le premier depuis la fermeture de North Carolina FC fin 2025.