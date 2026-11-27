Selon nos sources, Brooklyn FC suspendra ses activités en 2027 et pourrait revenir en USL en 2028
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Des exigences de la ligue non satisfaites
La suspension des activités de Brooklyn intervient après que le club n’a pas satisfait à plusieurs exigences financières imposées aux équipes pour évoluer en USL. La ligue applique plus strictement ses règles financières cette intersaison, alors qu’elle cherche à mettre en place un système de promotion et de relégation en 2028. GOAL avait été le premier à révéler que des discussions de crise avaient eu lieu entre les joueurs et l’USLPA la semaine dernière.
Le club a confirmé la nouvelle dans un communiqué vendredi après-midi :
« Concernant l’équipe masculine, Brooklyn FC ne disputera pas l’USL Championship en 2027. Nous allons réorganiser ses activités avec l’objectif de reprendre la compétition en USL League One en 2028 », a indiqué le club.
Plusieurs clubs d’USL League One ont cessé leurs activités cette saison. Brooklyn est toutefois le premier club d’USL Championship à suspendre sa participation à la compétition, et le premier depuis la fermeture de North Carolina FC fin 2025.
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Une équipe en difficulté
Cette nouvelle intervient après plusieurs mois difficiles pour l’équipe masculine. Elle n’a remporté que cinq matches lors de sa première saison. Le directeur sportif et manager général Brian McBride a quitté le club le 13 novembre, peu après la fin de la saison régulière de l’équipe masculine. Basé à Coney Island, le club a apporté d’importants changements à sa direction depuis sa création en 2023. Son premier président, Max Mansfield, avait rejoint le club en 2021 et l’a quitté en juin 2024, avant même que l’équipe ne dispute son premier match.
- Patrick McCormack
Une ligue en pleine mutation
La décision de suspendre les activités intervient après une refonte majeure des règles de contrôle des clubs par la ligue. Les finances de plusieurs clubs ont été étroitement surveillées cette intersaison, et d’autres équipes pourraient cesser leurs activités avant l’année prochaine.
« Nous poursuivons d’autres discussions et nous agirons de manière stratégique. Nous dirons simplement : “Écoutez, si nous ne pensons pas que vous pouvez être un club qui réussit, prendre soin des joueurs et gérer correctement vos affaires, nous ne vous laisserons pas venir.” Nous pourrions ainsi décider d’écarter deux, trois ou quatre équipes parce que nous estimons qu’elles ne répondent pas aux standards que nous voulons atteindre », a déclaré le président-directeur général de l’USL, Paul McDonough, à GOAL.
Brooklyn est le quatrième club de l’USL à suspendre ses activités cette intersaison.
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Un retour à la compétition possible
Ce n’est pas la fin définitive de l’équipe masculine de Brooklyn FC. La ligue est disposée à ce que le club reprenne la compétition en USL League One d’ici 2028, à condition qu’il satisfasse à certaines exigences financières, ont confirmé des sources. Le club a confirmé son intention de revenir :
« Brooklyn FC continuera de travailler en étroite collaboration avec l’USL au cours des prochains mois, et le retour du club sera soumis au respect des exigences de la ligue », a-t-il indiqué.
D’ici là, la ligue pourrait avoir complètement changé de visage. L’USL tente de mettre en place une nouvelle pyramide du football aux États-Unis, avec trois ligues professionnelles reliées par un système de promotion et de relégation. La nouvelle première division, l’USL Premier, devrait compter 20 équipes d’ici dix ans. L’USL Championship en compterait également 20, et l’USL League One, 40.
L’USL et l’USLPA ont conclu plus tôt cette année une convention collective historique, qui comprend des dispositions pour la nouvelle première division ainsi que des protections supplémentaires en cas de difficultés financières des clubs.
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